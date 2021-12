La poursuite des séries éliminatoires de la NFL voit la parité régner grâce aux jeunes QB, aux défenses plus intelligentes et aux blessures

Il y aura 16 matchs disputés dans la Ligue nationale de football au cours du week-end férié, bien que les événements récents nous aient amenés à comprendre que nous ne pouvons pas dire avec certitude quand ce « week-end » se terminera. Il y aura une équipe éliminatoire en herbe impliquée dans presque chacun d’entre eux, un groupe d’hommes en compétition sérieuse pour atteindre les séries éliminatoires ou pour y arriver dans le plus grand style possible.

La saison 2021 de la NFL est devenue la saison de rêve de Roger Goodell.

La ligue qui a introduit la « parité » dans le lexique sportif atteint l’apothéose de cette norme. Avec trois matchs à jouer en saison régulière, seules deux équipes ont été mathématiquement éliminées des éliminatoires de la NFC, et seulement cinq n’ont aucun tir réaliste. C’est encore plus chaud dans l’AFC, qui a trois équipes éliminées, mais les 13 autres équipes sont en position sérieuse pour concourir pour l’une des sept places dans «le tournoi», comme l’appelle l’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin.

La division dans laquelle résident les Steelers, l’AFC Nord, compte quatre équipes (dont les Bengals, les Ravens et les Browns) séparées au classement par un seul match. Seuls deux matchs séparent les Patriots de la première place de l’AFC Est des Dolphins de la troisième place.

Après 14 matchs, seules cinq équipes de la ligue ont atteint des victoires à deux chiffres. Dans les années 1970, lorsque c’était toute la durée du calendrier de la saison régulière, il y avait en moyenne sept équipes de ce type. Seuls les Packers ont un pourcentage de victoires supérieur à 0,720 cette saison. En 2020, six équipes ont terminé à 0,750 ou mieux. Seules une douzaine d’équipes ont des différentiels de points négatifs avec trois matchs à jouer, contre 17 qui s’y sont terminés en 2020.

Au cours de la semaine 16, avec des compétitions prévues jeudi, samedi, dimanche et lundi, seuls deux matchs pourraient être considérés comme essentiellement dénués de sens, ou n’affectant que l’ordre de repêchage de la NFL 2022 : Jaguars (2-12) contre Jets (3-11) et Bears (4 -10) aux Seahawks (5-8). Si nous voulons être tout mathématique à ce sujet, alors seul le jeu Jets-Jags est sans importance. Tous les autres impliqueront au moins une équipe qui se battra pour se qualifier ou pour obtenir la meilleure tête de série possible.

La NFL travaillait depuis des années pour cette saison magique où chaque équipe terminerait 8-8, puis a assuré que cela n’arriverait jamais en prolongeant la saison régulière à 17 matchs cette année. Mais qu’est-ce qui explique la compétitivité accrue de la NFL actuelle ?

Certaines raisons se démarquent des autres :

1. Les quarts sont meilleurs

(Getty Images)

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/3e/c6/russell-wilson-061021-getty-ftr_49p3cd6ze49s11psg9rc1jizb.jpg?t=346477525&w=500&quality=80



Au cours de la saison 2005, il s’agissait des quarts formant le terrain des séries éliminatoires de la NFC : Eli Manning, Jake Delhomme, Rex Grossman, Mark Brunell, Chris Simms et Matt Hasselbeck. Dans l’AFC, vous aviez David Garrard et Jake Plummer.

Parmi ceux-ci, seul Manning a eu une carrière qui comprenait plus de 10 saisons complètes en tant que starter de la NFL et plusieurs apparitions au Pro Bowl. Les QB de l’AFC cette année-là étaient plus forts, notamment Tom Brady, Peyton Manning et Ben Roethlisberger. Ces joueurs, ainsi qu’Aaron Rodgers, Drew Brees et Philip Rivers, ont dominé la compétition pendant essentiellement une décennie, et peu sont venus les défier.

L’émergence de Russell Wilson avec les Seahawks en 2012, a cependant tout changé. Il ne correspondait pas au moule du quart-arrière vedette de la NFL car il ne mesure que 5 pieds 11 pouces et est si habile à courir pour endommager les défenses, des qualités qui ont ouvert la NFL à de nombreux quarts qui sont entrés dans la ligue et ont excellé ces dernières saisons.

« Je pense que nous assistons à une transition de l’ancien au jeune en ce qui concerne le quart-arrière », a déclaré à Sporting News Ramon Foster, ancien garde des Steelers et co-animateur de l’émission Martin & Ramon sur 104,5 The Zone de Nashville. « Rien que dans l’AFC Nord en particulier, il y a trois nouveaux jeunes quarts qui sont excitants et vraiment bons, et Ben qui a toujours été bon.

« Bon, les jeunes quarterbacks, je pense que c’est la chose la plus importante. Et pas seulement cela, les infractions qu’ils dirigent : vous mettez les gars en position de réussir parce que vous préparez des infractions qui ne sont pas nécessairement une « infraction de la NFL », où ils ne font que reculer. Maintenant, vous avez des attaques où ils déplacent la poche, trouvent les athlètes et font des jeux. Les jeunes quarts s’améliorent, plus vite, parce que les attaques s’adressent à eux, et les quarts plus âgés comme Aaron Rodgers, Ben et Tom Brady sont bons parce qu’ils ont l’expérience.

La célébrité de Wilson a aidé les Browns à se sentir à l’aise de faire de 6-1 Baker Mayfield le choix n ° 1 au classement général en 2018, et il en était de même avec les Cardinals et 5-10 Kyler Murray un an plus tard. Il y a des quarts 6-2 ou moins qui mènent des prétendants tels que les Ravens (Lamar Jackson), les Cowboys (Dak Prescott) et les Dolphins (Tua Tagavailoa). , Justin Herbert des Chargers, Josh Allen des Bills et Joe Burrow des Bengals.

« Cette première décennie des années 2000, il y avait beaucoup d’inquiétude autour du football – ma carrière dans la NFL était de 2001 à 2005 – que peut-être que le poste de quart-arrière universitaire n’était pas bien passé à la NFL », a déclaré Anthony Herron, qui analyse le football pour SiriusXM. , le Big Ten Network et NBC Sports. « Les gens se posaient en quelque sorte la question : « Que va-t-il se passer lorsque Manning, Brady et Brees prendront leur retraite ? Il n’y aura plus de grands quarterbacks.

«Et ce que nous avons vu, ce qui a tout son sens, les infractions de la NFL – et souvent, cela a été« Prenons un entraîneur universitaire et apportons certains des principes collégiaux à la ligue » – ressemble schématiquement plus à ce que nous voyons dans le football universitaire. Il y a encore une transition. Il y a toujours un ajustement à la taille et à la vitesse du jeu, l’étude cinématographique que les adversaires mettent en place et vous force vers ce qui vous met le moins à l’aise.

«Mais au-delà de cela, avoir certains de ces jeunes quarts capables d’opérer dans leur zone de confort, être en fusil de chasse – dans certains cas, presque exclusivement, comme un Kyler Murray – et avoir certains de ces principes d’option de lecture et principes de lecture de zone , et les concepts d’options course/passe qu’ils utilisaient à l’université et étaient capables de prendre des décisions d’une manière, post-snap, avec laquelle ils sont à l’aise et qu’ils pratiquent depuis des années. »

2. La défense a une chance

Le 19 novembre 2018, lors d’un match de football du lundi soir que le New York Times a appelé « Scoreapalooza », les Rams ont battu les Chiefs 54-51, un match qui comprenait 10 passes de touché et 1001 verges d’offensive. C’était le premier match de l’histoire de la NFL au cours duquel les deux équipes ont dépassé les 50 points en temps réglementaire. L’analyste d’ESPN Booger McFarland l’a qualifié d’exemple de « la nouvelle NFL ».

Eh bien, en 2021, la NFL actuelle ressemble plus à l’ancienne. Au cours de cette saison 2018, les Chiefs ont marqué avec 35,3 points par match, et il y avait au total trois équipes marquant plus de 30 et huit avec une moyenne de 27 ou plus. En 2021, aucune équipe n’a de moyenne de 30 points. Les Buccaneers, qui mènent la ligue avec 29,3 points, ont été blanchis dimanche. Il y a sept équipes produisant 27 points ou plus.

En 2018, la semaine moyenne de la NFL comportait un peu plus de 21 passes ou passes « explosives » de plus de 40 verges par semaine. Maintenant, il n’y a plus que 19 pièces de ce type.

Tant de règles sont contre la défense, y compris les normes pour les interférences de passes et la brutalité du quart-arrière. Et, comme mentionné, les équipes doivent faire face à des QB plus capables que jamais. Et pourtant, les coordinateurs défensifs de la NFL ont trouvé un moyen de s’accrocher au moins au jeu avec la magie offensive de Mahomes, Brady, Rodgers et Wilson.

« Je pense que les coordinateurs défensifs font un travail plus efficace », a déclaré Herron à SN. «Pendant un certain temps, à peu près toutes les défenses, chaque secondaire, ont commencé à jouer principalement sur des couvertures masculines, bien plus que les gens ne le pensent. Quand vous avez les coins qui peuvent le faire et s’en tirer, c’est génial. Mais quand vous n’avez pas de secondaire qui peut tenir à travers cette lentille, vous pouvez vous compliquer la vie.

« Au cours des deux dernières années, nous avons vu des entraîneurs défensifs ajuster et mélanger leurs stratégies défensives beaucoup plus que ce n’était le cas pendant un certain temps. Lorsque vous aviez ces vétérans QB dans la ligue qui pouvaient simplement découper la couverture de zone encore et encore – comme Brady et Manning et Brees et Roethlisberger – beaucoup de défenses ont commencé à jouer l’homme juste pour avoir l’impression que vous devriez avoir un DB près d’un récepteur. Ce qui s’est finalement passé, il a suffi d’un ou deux plaqués manqués et une passe courte devient une passe longue devient un touché.

« Maintenant, nous avons vu, au cours des deux dernières saisons, il semble que les entraîneurs défensifs se sentent plus à l’aise de revenir à plus de concepts de zone, et cela vous met dans une meilleure position pour faire des tacles, pour forcer l’adversaire à conduire le long champ . Nous ne voyons donc plus autant de passes explosives qu’avant. »

3. Les étoiles sont de sortie

Au cours de la semaine dernière, les équipes de la NFL ont perdu les superstars DeAndre Hopkins et Chris Godwin à cause de blessures de fin de saison, rejoignant Christian McCaffery, Khalil Mack, Ronnie Stanley et JJ Watt.

Rien ne peut égaliser le talent dans un match de la NFL plus rapidement que les joueurs les plus doués perdus à cause d’une blessure. Les Ravens ont perdu le porteur de ballon JK Dobbins, le demi de coin Marlon Humphrey et Stanley, entre autres. Les Steelers se passent des joueurs de ligne défensive Stephon Tuitt et Tyson Alualu et du receveur JuJu Smith-Schuster. Les Bills manquent le formidable demi de coin Tre’Davious White. Tous ces joueurs ne devraient pas revenir cette saison.

Les Titans n’ont pas eu la superstar Derrick Henry depuis six matchs, ce qui, à son rythme, est de 703 verges au sol. Il espère être de retour sur le terrain avant les playoffs.

Les règles de la NFL semblent avoir rendu les quarts plus sûrs. Il y a eu moins d’absences à ce poste, et il est presque aussi probable que la raison soit un test COVID positif (Roethlisberger, Mayfield) qu’une blessure par contact.

Ce que la ligue ne peut pas faire, c’est rendre les joueurs plus lents ou moins puissants. Bien que l’utilisation du casque pour infliger des punitions ait été considérablement réduite, il y a encore beaucoup de coups durs de la part de défenseurs plus rapides et plus gros.

« L’équipe la plus saine sera généralement l’équipe qui remportera le Super Bowl », a déclaré Foster. Il a commencé à droite pour les Steelers lors du Super Bowl 2010 contre les Packers, que les Steelers ont joué sans le centre du Pro Bowl Maurkice Pouncey et ont perdu 31-25. «Une grande partie de notre pression dans ce match était au-dessus du centre; ce n’est pas manquer de respect à Doug Legursky ou quelque chose comme ça.

« Mais c’est l’une des choses que vous devez dire : aussi sains que possible, nous devons l’être. Ainsi, lorsque les entraîneurs terminent l’entraînement ou disent : « Hé, nous ne faisons que des « coquilles » aujourd’hui », c’est pour qu’ils puissent obtenir le meilleur produit sur le terrain. »