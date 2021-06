La poursuite des hauts dignitaires religieux du Vatican a besoin du consentement du pape… ce qui n’est pas transparent, selon l’organisme de surveillance financier européen

Dans un rapport publié mercredi, le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ou Moneyval) a noté que des affaires très médiatisées avaient soulevé des signaux d’alarme concernant des abus potentiels des systèmes internes du Saint-Siège à des fins personnelles gain ou d’autres avantages par les initiés de niveau intermédiaire et supérieur.

Le rapport a mis en évidence un certain nombre de ces cas, notamment la condamnation en janvier d’Angelo Caloia, ancien directeur de l’Institut des œuvres de religion (la banque du Vatican), et deux autres pour détournement de fonds et blanchiment d’argent après un procès de trois ans qui a suivi une sonde de cinq ans.

Caloia, qui a présidé la banque entre 1999 et 2009, est le plus haut responsable du Vatican à avoir été reconnu coupable d’un crime financier à ce jour.

Tout en félicitant principalement les autorités du Vatican pour leur respect et « compréhension du risque », le rapport a noté leur incapacité à traiter de tels cas d’abus – ce qui soulève « certaines inquiétudes quant à la mesure dans laquelle ces questions sont officiellement reconnues et reconnues par toutes les autorités ».

« Les autorités ont indiqué qu’elles considéraient que le risque d’abus de pouvoir pour des avantages personnels ou autres présentés par des initiés et le blanchiment d’argent connexe était faible », note le rapport, ajoutant que l’équipe d’évaluation de Moneyval n’était pas d’accord avec cette conclusion.

En outre, le rapport a noté que les enquêtes sur le blanchiment d’argent au cours de la période d’examen de Moneyval (jusqu’en octobre 2020) avaient été « prolongé » en partie à cause de « sous-ressources » dans les rangs des procureurs et des forces de l’ordre et « insuffisant » enquêteurs financiers spécialisés.

En conséquence, selon le rapport, les résultats devant les tribunaux ont été « modeste » avec seulement deux condamnations pour auto-blanchiment obtenues au cours de la période d’examen. En outre, le rapport critiquait la durée des procédures judiciaires et jugeait les sanctions infligées dans les affaires de blanchiment « minimal » comme n’étant pas assez dissuasif contre de futurs abus.

En outre, le rapport mentionne des difficultés à s’attaquer aux cas d’abus de position présumés et d’infractions pénales liées aux hauts gradés du clergé, y compris au niveau des cardinaux et des évêques.

Bien qu’il note qu’il n’y a pas « obstacles » à poursuivre tout accusé en dehors du Pape, le rapport conclut que la procédure d’obtention du consentement papal pour intenter une action en justice contre les clercs supérieurs est « pas totalement transparent. »

L’équipe d’évaluation n’a pas pu établir quelle serait la marche à suivre exacte si les procureurs demandaient une sanction papale pour engager des poursuites pénales contre un évêque ou un cardinal. Le rapport recommandait que la position officielle soit « clarifié dans les documents de politique pertinents et rendu public. »

En avril, le pape François a promulgué un décret modifiant le code pénal civil du Vatican pour permettre aux évêques et cardinaux travaillant dans la cité-État d’être désormais jugés par un tribunal laïque et non par la Cour de cassation, un organe de clercs de haut rang.

Parmi les personnes susceptibles d’être touchées par le décret, le cardinal Angelo Becciu, qui a démissionné d’un poste élevé à la Secrétairerie d’État du Vatican en septembre dernier après que des allégations de détournement de fonds et de népotisme ont fait surface.

Dans une déclaration, le Saint-Siège s’est félicité des conclusions du rapport par ailleurs largement élogieux et « renouvelé son engagement à continuer à œuvrer pour une conformité totale ».

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!