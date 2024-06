La poursuite de Thomas Tuchel par Manchester United suggère qu’un club est incertain quant à la voie à suivre

Bien sûr, cela n’aurait jamais duré. Thomas Tuchel à Manchester United ? Aucune chance. Une année? Deux d’affilée ? Cela aurait été voué à l’échec dès le départ. La seule surprise est que les négociations ont progressé aussi loin.

Mieux vaut que les choses s’effondrent maintenant, vraiment. Mieux que 12, voire 18 mois, comme cela arrive généralement dans de tels cas.

Mais sérieusement, quel gâchis. N’était-ce pas censé marquer le début d’une nouvelle ère de pensée éclairée chez United sous la direction de Sir Jim Ratcliffe ?

Au lieu de cela, ils se sont retrouvés à osciller dans leur réflexion entre des candidats aussi variés que Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino, Gareth Southgate et Tuchel, tandis que le pauvre Erik ten Hag, vainqueur de la FA Cup il y a deux semaines, est laissé de côté – et puis, après avoir intensifié les discussions avec Tuchel ces derniers jours, ils n’ont pas réussi, comme on pouvait s’y attendre, à trouver un terrain d’entente avec lui.

La position de Tuchel est qu’il souhaite faire une pause après une période épuisante au Bayern, tandis que United continue d’explorer ses options. Mais la musique d’ambiance ne pourrait guère être plus inquiétante pour Ten Hag alors que le bilan de fin de saison du club s’éternise dans sa troisième semaine et qu’un état de confusion grandit.

Lorsque Ratcliffe a finalisé son investissement de 25 pour cent en février, il a déclaré aux journalistes que la seule façon de restaurer la prééminence de United était de « trouver les meilleures personnes du monde et de s’assurer qu’elles ont le bon caractère et la bonne personnalité dans lesquelles elles peuvent travailler de manière positive ». une structure ».

Il n’y a aucun scrupule sur la première partie en ce qui concerne Tuchel ; il est largement reconnu comme l’un des principaux entraîneurs du football. Mais « travailler de manière positive dans une structure » est une chose avec laquelle il a du mal.

La sympathie vient assez facilement au milieu du dysfonctionnement qui a persisté au Paris Saint-Germain et à Chelsea et de la politique interne qui est une réalité au Bayern Munich, mais les expériences de Tuchel dans divers clubs indiquent un côté abrasif en contradiction avec le collégial. approche que Ratcliffe a présentée comme fondamentale pour le nouveau régime d’Old Trafford.

Tuchel a passé deux ans à la tête du Borussia Dortmund, deux ans et demi au PSG, 19 mois à Chelsea et 14 mois au Bayern. Dans ces quatre clubs, il est parti sous un nuage, avec des relations tendues soit dans la salle de réunion, soit dans le vestiaire – ou les deux.



Ratcliffe a identifié le plus gros problème à United au cours des 11 années écoulées depuis la retraite de Sir Alex Ferguson comme étant un problème « d’environnement » plutôt que de capacité d’entraîneur des différents managers qui se sont succédés.

Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick et Ten Hag seraient tous d’accord avec cela. À l’exception de Rangnick, tous ont atteint un certain point où ils se sentaient capables de déclarer qu’ils avaient fait un long chemin vers l’amélioration de cet environnement et de l’état d’esprit du vestiaire. Mais Ten Hag a été la dernière à constater que le soulèvement ne dure jamais longtemps.

C’est précisément l’approche d’expansion et de récession dont United semble déterminé à s’éloigner, le type qui les a laissés convaincus des mérites de Van Gaal, Mourinho et Ten Hag après 12 à 18 mois, mais plus pour longtemps. Alors, comment en sont-ils arrivés à aller si loin avec un entraîneur dont les deux précédents emplois, à Chelsea et au Bayern, se sont rapidement effondrés dans un climat de grande méfiance des deux côtés ?

Cela ressemble précisément au type de nomination réactive que l’ancien vice-président exécutif de United, Ed Woodward, aurait pu faire en décembre 2018 ou novembre 2021, si seulement Tuchel avait été sur le marché à ce moment-là.

Et en supposant plus loin, Tuchel serait entré – que ce soit à ce moment-là ou maintenant – et aurait immédiatement apporté une nouvelle énergie, des idées, une intensité et une discipline tactique. Et les résultats se seraient améliorés pendant un certain temps, tout comme sous Van Gaal, Mourinho, Solskjaer et Ten Hag.

Et puis, tout aussi sûrement, la relation serait devenue tendue, l’ambiance se serait détériorée, les résultats auraient plongé et il aurait été limogé, tout comme Van Gaal l’était, comme Mourinho, comme Solskjaer, comme Ten Hag apparaît maintenant. presque certain de l’être.

C’est comme si Ratcliffe, Sir Dave Brailsford et le reste du nouveau régime avaient étudié le marché et décidé que le manager progressiste, unificateur, galvanisant et inspirant qu’ils voulaient en ce moment – ​​un manager pour toutes les saisons, à court et à long terme. – n’est tout simplement pas là. Ou que s’il l’est, ils doivent avoir des réserves quant à sa nomination.

De Zerbi? Encore un excellent entraîneur, mais que Liverpool a négligé (avec Tuchel) en partie parce qu’ils craignaient qu’il ne soit trop combustible pour travailler au sein de leur structure. La rancœur et la discorde qui ont précipité son départ de Brighton & Hove Albion suggéraient que lui aussi serait un candidat peu probable pour le nouveau régime de United. Et pourtant, il fait partie des noms à l’étude.



Certains membres de la hiérarchie de United ont sérieusement envisagé Southgate, qui vient à l’autre extrémité du spectre managérial par rapport à De Zerbi.

En près de huit ans à la tête de l’Angleterre, il a excellé dans le type de gestion « environnementale » chère à Ratcliffe et Brailsford, mais des doutes persistent quant à savoir s’il est un entraîneur de niveau élite doté de la détermination inébranlable qui serait nécessaire, la semaine dernière. semaine après semaine, pour ramener United au sommet du football anglais ou européen.

Au-delà de tout cela, il y a les complications évidentes liées à la tentative de nomination du sélectionneur anglais, en particulier à l’approche de l’Euro 2024. Une décision pour Southgate semble vouée à l’échec, mais pas par manque de respect pour lui.

Même le fait de considérer des personnalités aussi contrastées que Southgate et De Zerbi, avant de se retrouver dans de profondes négociations avec Tuchel, suggère un grave manque de clarté de la part de Ratcliffe et co – comme si la seule certitude dans leur esprit était qu’ils voulaient se débarrasser de Ten. Vieille sorcière.

Et même cela a été quelque peu mis en doute depuis la victoire sur Manchester City en finale de la FA Cup.



Ratcliffe a déclaré en février qu’en ce qui concerne la stratégie de football : « Nous déciderons de ce style – plus le PDG, le directeur sportif, probablement les responsables du recrutement – quel est le style de football, et ce sera le style de football de Manchester United ». et l’entraîneur devra jouer ce style.

Il est très facile d’imaginer que Tuchel, après ses expériences au PSG, Chelsea et Dortmund, n’ait peut-être pas été impressionné par cette idée. Mais De Zerbi aussi. Et le fait que ces deux-là se soient retrouvés sur la même liste restreinte l’un que l’autre, sans parler de l’intérêt que certains membres de la hiérarchie portent à Southgate, suggère que la vision à long terme du club est toujours aussi floue qu’elle l’a été au cours de la dernière décennie et plus. .

Le tout semble si confus, pas aidé par le fait que Dan Ashworth, après avoir accepté une offre de devenir leur nouveau directeur du football, en est maintenant à son quatrième mois de congé de jardinage à Newcastle United, les deux clubs n’ayant pas encore convenu d’une compensation. emballer.

Plus on regarde l’éventail des candidats envisagés pour succéder à Ten Hag, plus il semble qu’ils n’aient pas du tout arrêté de stratégie en matière de football.

Une autre chose que Ratcliffe a déclaré en février était qu’il était déterminé à « marcher vers la bonne solution » plutôt que de se précipiter vers la mauvaise. Des propos sensés certes, mais quatre mois plus tard, il semble toujours y avoir un manque de clarté quoi il recherche un nouveau manager, tant pis OMS.

La seule chose qu’ils semblent avoir compris à ce stade, c’est qu’ils veulent un changement.

Étrange, vraiment, car plus cela dure longtemps, plus il semble que la continuité avec Ten Hag pourrait être leur meilleur pari jusqu’à ce qu’ils aient trouvé leur voie. Qu’il soit ouvert à un sursis à exécution, alors que ce processus peu édifiant se prolonge, est une toute autre question.

(Photo du haut : Mika Volkmann/Getty Images)