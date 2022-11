La poursuite de McCarthy du marteau de l’orateur a un coût élevé

WASHINGTON (AP) – Le leader républicain Kevin McCarthy est dans le combat de sa vie politique, broyant les promesses et les propositions, cajolant et concluant des accords nécessaires pour gagner des collègues réticents dont il a besoin du soutien pour devenir président de la Chambre.

Chaque nouvel engagement de McCarthy peut être considéré comme un geste potentiellement stratégique, destiné à apaiser les sceptiques sur son flanc droit alors qu’il atteint le marteau de l’orateur. Avec une faible majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat, le chef du GOP doit solidifier ses rangs dans un sprint pour les 218 votes dont il aura besoin lorsque le nouveau Congrès se réunira – chacun ayant un coût et sans marge d’erreur.

“Nous y arriverons”, a déclaré McCarthy en acceptant la nomination de son parti à la présidence.

Les ouvertures que fait McCarthy, certaines symboliques, d’autres substantielles, donnent un aperçu du style de leadership émergent de l’orateur. Alors que McCarthy devrait l’emporter dans sa quête du marteau de l’orateur, il est destiné à avoir un prix politique, donnant le ton et la teneur du nouveau Congrès.

Pour commencer, McCarthy a promis de rétablir les affectations de comité pour la représentante d’extrême droite Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Après qu’elle et un autre législateur de droite aient été expulsés par les démocrates pour des propos incendiaires.

Et il a juré d’évincer le représentant Adam Schiff, D-Californie, et d’autres démocrates de haut niveau de leurs comités sous une forme de récompense politique, en organisant une action de division à la Chambre au début du nouveau Congrès.

McCarthy a assuré que sous sa direction, la Chambre supprimera les détecteurs de métaux qui ont été installés pour empêcher les armes à feu dans la chambre de la Chambre ; mettre fin aux protocoles de l’ère COVID qui permettaient aux législateurs de voter par procuration ; et rouvrir complètement l’accès limité aux visiteurs du Capitole depuis l’insurrection du 6 janvier 2021 par les partisans de l’ancien président, Donald Trump.

Et dans un clin d’œil dramatique à l’extrême droite, McCarthy a menacé d’une enquête de destitution contre le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, à moins qu’il ne démissionne pour la gestion par le département de la frontière sud des États-Unis avec le Mexique.

“Le problème de McCarthy est qu’il ne peut pas atteindre 218 sans Marjorie Taylor Greene et Paul Gosar et Matt Gaetz”, a déclaré Schiff dimanche sur “State of the Union” de CNN, faisant référence aux membres d’extrême droite les plus francs du House GOP. “Et donc il fera tout ce qu’ils demanderont.”

Le défi qui attend McCarthy n’est pas unique, car il se précipite pour renforcer son soutien avant la réunion du nouveau Congrès en janvier. La présidente Nancy Pelosi, D-Californie, a fait face à des détracteurs lors de sa propre poursuite du marteau, forcée d’éliminer habilement les opposants un par un jusqu’à ce qu’elle ait obtenu un soutien.

Mais le problème auquel McCarthy est confronté est nettement républicain, celui qui a presque condamné ses prédécesseurs les plus récents. Paul Ryan et John Boehner ont tous deux souffert politiquement alors qu’ils étaient poussés et poussés par le flanc de plus en plus d’extrême droite du GOP à faire des concessions pour leur soutien. Finalement, les deux hommes ont remporté le marteau de l’orateur, mais ont finalement pris leur retraite tôt.

Après avoir poussé son parti à la victoire aux élections de mi-mandat, McCarthy a remporté le feu vert d’une majorité de ses collègues qui l’ont désigné pour se présenter à la présidence. Mais le vote 188-31 chez les républicains a montré le manque à gagner qu’il doit combler. Lorsque le nouveau Congrès se réunira en janvier, toute la Chambre, républicains et démocrates, votera sur le président et le parti de McCarthy devra s’en tenir à sa faible majorité pour qu’il l’emporte. Sinon, un autre républicain pourrait émerger comme candidat de compromis.

“C’est un défi de taille”, a déclaré le représentant Andy Biggs, R-Arizona, ancien président du House Freedom Caucus conservateur, qui a lancé un défi de longue haleine à McCarthy pour la nomination.

“Je sais qu’il pense qu’il va y arriver”, a déclaré Biggs. “Je ne sais pas s’il le peut.”

Même si McCarthy a battu Biggs, 188-31, lors du vote à huis clos, avec cinq autres républicains votant pour d’autres candidats, c’est un pool d’environ trois douzaines de voix que le chef du GOP doit récupérer s’il espère gagner le poste de président. .

“Ils savent qu’ils ont un problème”, a déclaré le représentant Ralph Norman, RS.C., un autre membre du Freedom Caucus. “En d’autres termes, 36 votes contre, c’est un problème.”

En tant que chef du parti, McCarthy a d’innombrables outils à sa disposition, y compris des faveurs qu’il peut accorder pour gagner du soutien – des affectations au comité principal ou des rôles de leadership nouvellement créés à des engagements pour élever les priorités des législateurs, y compris les enquêtes sur le président Joe Biden, sa famille et son administration.

L’influent Freedom Caucus veut depuis longtemps avoir plus son mot à dire dans le processus législatif – plutôt qu’une approche descendante – et ses membres poussent McCarthy avec des demandes plus spécifiques qui leur donneraient plus de pouvoir, même aux dépens de McCarthy.

“J’espère qu’à la fin de la journée, nous nous réunirons en conférence et élirons Kevin”, a déclaré le représentant James Comer, R-Ky., le nouveau président du comité de surveillance, sur “Meet the Press” de NBC. ”

Comer a déclaré qu’il y avait “certainement cinq à huit membres qui ont dit qu’ils étaient enclins à voter non contre Kevin McCarthy”. Une opposition de cette ampleur ferait dérailler la tentative de McCarthy de devenir président.

Le républicain de Californie est déjà venu ici, après s’être retiré de la course à l’orateur en 2015 lorsqu’il est devenu clair qu’il n’avait pas assez de soutien.

Pour convaincre les sceptiques, McCarthy a rencontré des républicains alors qu’ils établissent les règles internes de leur parti pour le nouveau Congrès. Bien que ces règles n’aient généralement pas beaucoup de pertinence pour le public, elles jouent un rôle important dans les coulisses.

Par exemple, certains conservateurs veulent que McCarthy impose une interdiction des affectations, qui permettent aux législateurs d’affecter des fonds fédéraux à des projets et programmes locaux dans leur État d’origine, un avantage législatif longtemps ridiculisé comme un gaspillage.

D’autres veulent que McCarthy applique un budget fédéral équilibré dans les années à venir, ce qui nécessiterait d’importantes réductions de dépenses.

Certains des membres les plus conservateurs de la Chambre veulent rétablir une règle qui permet à tout membre à tout moment de soumettre une motion pour retirer l’orateur, qui avait été utilisée par le représentant de l’époque. Mark Meadows comme point de pression pendant le mandat de Boehner. Au lieu de cela, ils ont adopté une disposition stipulant que la soumission d’une telle « motion pour libérer le fauteuil » ne devrait se faire qu’avec l’accord du parti.

McCarthy a quitté une réunion privée en la qualifiant de “grande discussion”. Il a indiqué que c’est le début d’un long processus au cours des prochaines semaines.

“Je ne sais pas si cela les gagne”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est en discutant et en les écoutant.”

Les rédacteurs d’Associated Press Kevin Freking et Farnoush Amiri ont contribué à ce rapport.

Lisa Mascaro, Associated Press