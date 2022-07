La poursuite de Matheus Nunes signalée par Liverpool

Par Ben Brown









L’intérêt de Liverpool pour le milieu de terrain du Sporting Matheus Nunes a été fermement anéanti cet été, malgré les rumeurs selon lesquelles ils visaient le joueur portugais pour renforcer leur milieu de terrain.

Selon un rapport en provenance du Portugal, Jurgen Klopp avait identifié Nunes comme le prochain rouage de son milieu de terrain, qui, à première vue, a besoin d’une refonte dans les années à venir.

“Liverpool a défini Matheus Nunes comme une priorité pour la nouvelle saison et se prépare à entamer des négociations avec le Sporting en vue de le signer”, rapportent-ils, avec un accord d’une valeur de 45 millions d’euros plus 5 millions d’euros de compléments que l’on pense être la demande le prix.

Cependant, cela a depuis été discrédité par une paire de points de vente respectés. Premièrement, l’Athletic a rapporté que ‘parler de Liverpool faire une offre pour Matheus Nunes du Sporting est un non-sens », avant que l’expert en transfert Fabrizio Romano ne révèle qu’il n’y a eu « aucune offre ni négociation » pour le joueur de 23 ans.

Pas d’offre ou de négociations pour Matheus Nunes à Liverpool, dans l’état actuel des choses. Rien n’a changé autour de cet accord. 🔴❌ #LFC Liverpool a demandé Jude Bellingham en juin, mais c’était un accord impossible – pas même une négociation, car Dortmund le considère comme “intouchable” cet été. — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 22 juillet 2022

Aucun milieu de terrain entrant, prévient Klopp

Bien sûr, Jurgen Klopp a déjà dit aux fans de Liverpool de ne pas s’attendre à des ajouts cet été au centre du parc, ayant déjà raté Aurelian Tchouameni.

Interrogé pour savoir si les Reds tenaient à faire d’un milieu de terrain leur quatrième recrue de l’été, Klopp a simplement répondu par “Non”. Je peux dire ça.

“Je ne pense pas qu’il se passera quelque chose au milieu de terrain, mais on ne sait jamais”, a-t-il ajouté. “Si quelqu’un vient vers vous et dit ‘je veux y aller’, alors…”

“Personne n’est encore venu me voir – mais si cela se produit, nous devons parler de nouveau.”

Il n’a pas tardé à retourner sa colère contre les médias, les interrogeant sur ce qu’ils pensaient que son équipe manquait avant de souligner qu’il avait beaucoup d’options au milieu du terrain.

“Si la situation reste telle qu’elle est, alors dites-moi pourquoi [Liverpool would look to sign a midfield player]?”, il a commencé.

« Nous pouvons passer par là. Où voulez-vous commencer?

« Alors, Fabinho, Henderson, Thiago, Milner, Keita, Curtis Jones, Harvey Elliott, Fabio Carvalho, Oxlade-Chamberlain. Maintenant, dites-moi quel genre de joueur nous manque-t-il ? Celui qui est offensif, 1,95m et qui arrive dans la surface pour faire de la tête ? Bon, à part ça !

«Nous avons trois joueurs dans l’équipe qui peuvent facilement jouer en tant que n ° 6 – Fabinho, bien sûr, mais Hendo et Milly ont bien joué.

“La créativité? Si nous amenons un joueur juste pour ça, nous rendons immédiatement la tâche plus difficile pour Harvey, Curtis et Fabio.

Lire la suite:

Romelu Lukaku de Chelsea mis au régime après le retour de l’Inter Milan

Fred peut-il remplir le rôle de Frenkie de Jong dans l’équipe de Manchester United de Ten Hag?