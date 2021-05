La poursuite de l’amour gaffe alors que les téléspectateurs repèrent l’erreur de gare de Lily James

Les téléspectateurs d’EAGLE-EYED ont remarqué une erreur de langage dans le drame de la BBC The Pursuit of Love avec Lily James.

Les fans ont repéré une erreur dans le dialogue du personnage de Lily James, Linda, lors du deuxième épisode du drame de la BBC dimanche.

5 Les fans ont repéré une erreur avec le dialogue du personnage de Lily James, Linda, dans l’epsiode de dimanche

The Pursuit of Love est basé sur le roman de Nancy Mitford, publié pour la première fois en 1945.

Les stars Lily James et Dominic West figurent dans l’adaptation télévisée qui a débuté la semaine dernière.

Linda Radlett, le personnage de Lily, a été vue bloquée à la gare du Nord à Paris après avoir appris que son billet avait expiré la veille.

Linda a fondu en larmes et a été approchée par un Français en riant qui lui a proposé de la secourir et de l’emmener déjeuner.

5 Linda Radlett, le personnage de Lily, a été vue bloquée à la gare du Nord à Paris

5 Un Français en riant qui a proposé de la sauver et de l’emmener déjeuner

Alors que Linda se dirigeait vers un hôtel, elle a promis de rencontrer l’homme dans quelques heures.

Mais elle a fini par dormir trop longtemps dans sa luxueuse chambre d’hôtel parisienne.

Un Français a appelé Linda et lui a dit qu’elle l’avait fait attendre et évoque leur « liaison », elle a l’air choquée.

Linda a répondu: « Nous n’allons pas avoir de liaison si c’est ce que vous pensiez.

5 Les téléspectateurs ont souligné que « gare » ne serait pas la bonne expression pour l’époque

«Je ne veux pas de déjeuner! Je quitterai cette chambre d’hôtel et irai directement à la gare. «

Mais les téléspectateurs n’ont pas tardé à souligner que «gare» ne serait pas la bonne expression pour l’époque, comme l’a dit un spectateur: «Désolé, mais elle ne dirait jamais« gare »#ThePursuitOfLove.»

Un second a noté: « Je suis sûr que Nancy penserait que c’est terriblement terrible » non-U « . »

Un autre a suggéré que les gens auraient dit «gare» à cette époque, le tweeter original a répondu: «Absolument».

5 The Pursuit of Love a suivi l’expérience de vie de Linda Radlett et de sa cousine Fanny Logan

Écrit et réalisé par Emily Mortimer, The Pursuit of Love a suivi l’expérience de vie de Linda Radlett et de sa cousine Fanny Logan.

Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale à Alconleigh (près d’Oxford), le scénario examinait les tentatives des protagonistes féminines de trouver une véritable romance tout en trouvant des éclaircissements sur des sujets familiers.

La poursuite de l’amour a lieu 100 ans après les événements de Bridgerton et explore de la même manière la dynamique sociale dans la haute société londonienne.

La poursuite de l’amour se poursuit dimanche à 21 heures sur BBC One.