La poursuite de Jude Bellingham de Liverpool sera-t-elle touchée par une baisse de forme?

Ce n’est un secret pour personne que Liverpool veut signer avec le Borussia Dortmund Jude Bellingham pour résoudre leurs problèmes de milieu de terrain l’été prochain. Des sources ont déclaré à ESPN que l’international anglais de 19 ans est une cible de choix pour le manager Jurgen Klopp et le directeur sportif Julian Ward en 2023, mais les sables mouvants de la forme et des résultats ont soudainement fait la course pour le décrocher pour environ 100 millions de livres sterling. beaucoup plus difficile.

Liverpool a développé une réputation bien méritée d’être à l’avant-garde en matière de recrutement de joueurs. Des recherches détaillées sur le marché des transferts et des repérages approfondis ont permis au club de conclure des accords avantageux pour des joueurs comme Mohamed Salah (36,9 millions de livres sterling), Sadio Mané (£34m) et Andy Robertson (8 millions de livres sterling), ainsi que de repousser des rivaux plus riches pour effectuer des transferts plus coûteux pour Virgile van Dijk (75 millions de livres sterling) et Alisson Becker (66,8 millions de livres sterling). Tous ces joueurs ont depuis joué un rôle crucial dans le succès de Liverpool en Angleterre et en Europe. Mais la planification à long terme de Liverpool en ce qui concerne le rafraîchissement et l’amélioration constants de l’équipe de Klopp a déraillé cet été.

Ward, qui a remplacé Michael Edwards en tant que directeur sportif à la fin de la saison dernière, a été crédité d’avoir agi rapidement pour battre Manchester United à la signature de 85 millions de livres sterling. Darwin Nunez de Benfica en juin en remplacement de Mane après son transfert de 27 millions de livres sterling au Bayern Munich. Ward a également été félicité pour avoir joué un rôle clé dans l’accélération d’un transfert de 37 millions de livres sterling pour l’ailier de Porto Luis Díaz en janvier, lorsque Tottenham et United ont manifesté leur intérêt pour l’international colombien avant le projet de Liverpool de le signer cet été.

Mais alors que les mouvements de Diaz et Nunez étaient, à l’époque, considérés comme Liverpool continuant à montrer la voie sur le marché des transferts en agissant de manière décisive pour garantir des objectifs à long terme, les inquiétudes de Klopp concernant ses options de milieu de terrain sont restées lettre morte jusqu’aux dernières heures de cette mercato d’été lorsque, avec des blessures croissantes dans ce département, un accord de prêt pour l’international brésilien Arthur Melo a été conclu avec la Juventus.

Arthur n’a depuis fait qu’une seule apparition en équipe première – une sortie de remplacement de 13 minutes lors de la défaite 4-1 de la Ligue des champions contre Naples le 7 septembre – et a joué dans le trophée Papa John’s pour les U21 de Liverpool la semaine dernière. Le joueur de 26 ans ressemble déjà au genre de signature de panique que Liverpool a vu ses rivaux moins réussis faire ces dernières années.

Avec Dortmund perdant Erling Haaland cet été – en raison du déclenchement par Manchester City de la clause de libération de 51 millions de livres sterling de l’attaquant prolifique – il n’y a jamais eu de possibilité réaliste que le club de Bundesliga décharge également Bellingham dans la même fenêtre de transfert, donc la stratégie de Liverpool était simplement de faire le travail préparatoire avant un déménagement en 2023.

Le problème est que le milieu de terrain de Liverpool commençait déjà à montrer des signes de besoin de renforts la saison dernière, malgré leur incroyable quête d’un quadruplé, qui n’a échoué que lorsqu’ils ont raté la Premier League et la Ligue des champions lors de la dernière semaine de la campagne. Les principaux milieux de terrain de Klopp, aussi performants qu’ils l’ont été ces dernières années, sont soit trop vieux pour être là pour l’avenir, soit trop sujets aux blessures, soit les deux. Mis à part le joueur de 28 ans FabinhoLiverpool ne peut compter sur aucune de ses options de milieu de terrain.

Capitaine Jordan Henderson a 32 ans et a été troublé par des blessures cette année, tout comme Thiago Alcántara (31) et Alex Oxlade Chamberlain (29). James Milner a un record de forme physique remarquable, mais l’ancien international anglais a maintenant 36 ans. Naby Keïta (27) et Curtis-Jones (21) n’ont pas toujours été disponibles en raison de problèmes de condition physique. Harvey Elliot (19) et Fabio Carvalho (20) ont tous deux montré de grandes promesses, mais leur inexpérience signifie que Klopp ne peut pas encore compter sur l’un ou l’autre comme piliers.

Bellingham est également jeune, mais le joueur de 19 ans a une expérience au-delà de ses années, ayant fait plus de 100 apparitions seniors pour Dortmund et 17 autres avec l’Angleterre. Aux yeux de beaucoup, il est destiné à être l’un des milieux de terrain exceptionnels du jeu et un futur capitaine de l’Angleterre, il n’est donc pas surprenant, ont déclaré des sources à ESPN, que Man City, Man United et Chelsea soient également déterminés à le signer l’été prochain. .

Jude Bellingham a tous les meilleurs clubs d’Europe sur ses traces. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

On peut se demander qui a le plus besoin de Bellingham. Les problèmes de milieu de terrain de Liverpool en font une cible évidente, mais il en va de même à Old Trafford et à Stamford Bridge. La ville a déjà Rodri et Kalvin Phillipsmais Bellingham rendrait l’équipe de Pep Guardiola meilleure, ils seront donc dans la course pour le signer.

Il y a quelques mois à peine, Liverpool aurait semblé une décision convaincante pour Bellingham. Ils sont la seule équipe à avoir défié la récente domination de City en Premier League et ont atteint trois finales de la Ligue des champions en cinq saisons. C’est un club de renommée mondiale avec une histoire de succès.

Mais cette saison a mal commencé pour l’équipe de Klopp. Ils n’ont remporté que deux matchs de Premier League et ont 11 points de retard sur le leader Arsenal, et un signe de leur incohérence est la statistique qui montre qu’ils ont pris du retard dans sept de leurs neuf matchs dans toutes les compétitions jusqu’à présent. Une seule fois, lors de la victoire 9-0 contre Bournemouth, ils ont ouvert le score dans un match. Et les joueurs clés partout sur le terrain luttent pour la forme – Trent Alexandre-ArnoldVan Dijk et Salah ont été bien en deçà de leur meilleur – tandis que la signature du record du club Nunez n’a marqué qu’une seule fois en Premier League.

Liverpool fait face à deux semaines cruciales, avec des matchs consécutifs de Ligue des champions contre les Rangers et des rencontres de Premier League avec Arsenal et Man City. S’ils retrouvent leur meilleure forme, les problèmes de début de saison seront vite oubliés, mais l’alternative est difficile à envisager pour Klopp.

Une lutte continue et une lutte pour la qualification en Ligue des champions, avec un milieu de terrain qui nécessite une intervention chirurgicale majeure, feraient d’Anfield une destination moins attrayante pour Bellingham, qui ne manquera pas d’offres. C’est pourquoi Liverpool doit arrêter sa crise maintenant. Si cela continue et qu’ils ratent leur objectif principal en conséquence directe, le travail de reconstruction sera encore plus difficile.