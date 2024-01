La poursuite de Belichick par les Falcons soulève plus de questions que de réponses

Il a été largement rapporté depuis que les Falcons d’Atlanta ont renvoyé l’entraîneur-chef Arthur Smith qu’ils avaient les yeux rivés sur l’ancien entraîneur-chef des New England Patriots, Bill Belichick, comme prochain responsable de leur franchise.







À première vue, cela a beaucoup de sens. Le propriétaire des Falcons, Arthur Blank, a plus de 80 ans et veut désespérément profiter du succès du trophée Lombardi dans la ville d’Atlanta. Faire appel à l’entraîneur-chef qui a remporté six de ces trophées et qui est chargé d’empêcher les Falcons de saisir leur meilleure chance de remporter la leur est compréhensible. Cependant, si la quête des Falcons d’une nouvelle vision à Atlanta les mène à Belichick, cela soulève plus de questions que de réponses.

L’idée selon laquelle le simple fait d’embaucher Belichick mènera à un succès immédiat ne passe pas nécessairement le test de l’odorat. Cela soulève des questions sur la raison exacte pour laquelle les dernières années de Belichick en Nouvelle-Angleterre ont été si décevantes. Beaucoup n’hésitent pas à pointer du doigt le déclin du jeu de quart-arrière avec la transition du légendaire Tom Brady au plus piétonnier Mac Jones.

Pourtant, Jones n’a pas toujours été un désastre. En fait, sa carrière dans la NFL a connu un début très prometteur en 2021. Cependant, les choses ont empiré l’année suivante. On se demande dans quelle mesure cela a à voir avec le fait que Belichick ait embauché le coordinateur défensif de longue date Matt Patricia et l’entraîneur des équipes spéciales Joe Judge pour faciliter leur attaque après le départ du coordinateur offensif de longue date des Patriots Josh McDaniel pour Las Vegas. Alors que Belichick a tenté de rectifier cette erreur flagrante en ramenant Bill O’Brien pour appeler des jeux en 2023, cela n’a pas empêché de nombreux observateurs de penser que Jones avait complètement perdu toute confiance.

Les Falcons seront certainement à la recherche d’un nouveau quart-arrière cette intersaison. Dans quelle mesure cette organisation devrait-elle se sentir à l’aise avec le fait que Belichick puisse faciliter avec succès le développement de ce joueur compte tenu du désastre qu’a été Jones en Nouvelle-Angleterre ?

L’âge et la longévité sont d’autres problèmes majeurs qui doivent être résolus lors d’une éventuelle embauche de Belichick. Combien de temps encore Belichick, bientôt 72 ans, compte-t-il être entraîneur ? Cela a été rapporté qu’une force motrice majeure pour Belichick au cours de ses dernières années en Nouvelle-Angleterre était d’atteindre le record de victoires de tous les temps de Don Shula. Il lui reste désormais 15 victoires avant de dépasser le légendaire Dauphins de Miami entraîneur. Cela restera-t-il sa principale motivation si Belichick devait accepter le poste des Falcons ?

Que se passera-t-il dans quelques années lorsque Belichick battra ce record et approchera l’âge de 75 ans ? Va-t-il rester ou peut-être passer à un rôle de front-office similaire à celui de son mentor ? Bill Parcells l’a fait à la fin de sa carrière d’entraîneur? Est-ce quelque chose que les Falcons voudraient même étant donné le critiques fréquentes de Belichick mauvaise rédaction et record d’agence libre ces dernières années ? Choisirait-il son successeur en tant qu’entraîneur-chef ? Et étant donné le peu de disciples de Belichick qui ont réussi seuls ailleurs, est-ce quelque chose pour lequel les Falcons voudraient s’inscrire ?

Ce sont autant de questions auxquelles il faudrait répondre si Belichick devenait le prochain entraîneur-chef des Falcons. Et les questions que nous avons posées jusqu’à présent ne sont que la pointe de l’iceberg. D’autres incluent la façon dont Belichick travaillerait avec le directeur général sortant Terry Fontenot. À quoi ressemblerait l’équipe d’entraîneurs de Belichick ? Cela refléterait-il le personnel qu’il avait en Nouvelle-Angleterre ? Après que l’expérience de Jones ait mal tourné, Belichick serait-il même prêt à réessayer avec un quart-arrière recrue ou cela le pousserait-il vers un vétéran ? Si oui, qui serait ce vétéran ?

Le temps nous dira quelles seront les réponses à ces questions. En termes simples, même si l’idée de Bill Belichick à Atlanta est séduisante, la réalité pourrait être pleine de périls si les réponses à ces questions ne sont pas les bonnes. Peut-être tout aussi périlleux que le retour des Falcons au puits d’embauche d’un premier entraîneur-chef de la NFL pour la sixième fois depuis que Blank a acheté l’équipe pour la première fois il y a plus de 20 ans. Supposer que simplement parce que Belichick a eu toutes les bonnes réponses pendant la majeure partie de son séjour en Nouvelle-Angleterre, il les aura à Atlanta n’est pas nécessairement sage.

Cela nous amène à notre dernière question : ses récentes difficultés pour trouver la bonne réponse en Nouvelle-Angleterre prédisent-elles le mieux comment pourrait se dérouler son futur mandat à Atlanta ?

Je ne suis pas quelqu’un qui considère l’embauche potentielle de Belichick comme une victoire automatique pour cette organisation. Cela pourrait absolument s’avérer un triomphe, Belichick n’ayant besoin que d’un changement de décor indispensable pour revitaliser sa carrière. Mais d’ici là, j’ai beaucoup de questions, et vous devriez le faire aussi. S’il est embauché, il faudra simplement attendre et voir si Belichick et les Falcons ont les bonnes réponses.

En savoir plus