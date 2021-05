La poursuite coûteuse des voitures autonomes se poursuit. Et sur. Et sur.

Il y a sept ans, Waymo a découvert que les fleurs printanières faisaient que ses voitures autonomes tremblaient sur les freins. Les bulles de savon aussi. Et les fusées éclairantes.

De nouveaux tests, après des années de tests, ont révélé de plus en plus de distractions pour les voitures sans conducteur. Leurs compétences routières se sont améliorées, mais il était difficile de faire correspondre les compétences des conducteurs humains. Il s’est avéré que les routes encombrées d’Amérique étaient un endroit intimidant pour un robot.

Les sorciers de la Silicon Valley ont déclaré que les gens allaient désormais se rendre au travail dans des voitures autonomes. Au lieu de cela, il y a eu des bagarres judiciaires, des blessures et des morts, et des dizaines de milliards de dollars dépensé sur une technologie inconstante et frustrante qui, selon certains chercheurs, est encore loin de devenir la prochaine grande nouveauté de l’industrie.

Maintenant, la poursuite des voitures autonomes est en cours de réinitialisation. Des entreprises comme Uber et Lyft, inquiètes de gaspiller leur argent à la recherche d’une technologie autonome, se sont retirées. Seules les entreprises les plus riches comme Waymo, qui est une filiale de la société mère de Google Alphabet, les géants de l’industrie automobile et une poignée de start-ups parviennent à rester dans le jeu.