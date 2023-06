La poursuite conteste la loi de l’Arkansas autorisant les bibliothécaires à être inculpés au pénal pour des documents « nuisibles »

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Une action en justice fédérale déposée vendredi conteste une loi de l’Arkansas qui soumettrait les bibliothécaires et les libraires à des poursuites pénales s’ils fournissent des documents « nuisibles » aux mineurs.

Une coalition qui comprend le Central Arkansas Library System à Little Rock a déposé la contestation de la loi, qui entre en vigueur le 1er août. La loi crée également un nouveau processus pour contester les documents de la bibliothèque et demander qu’ils soient déplacés vers des zones inaccessibles aux enfants.

Le procès intervient alors que les législateurs d’un nombre croissant d’États conservateurs font pression pour des mesures facilitant l’interdiction ou la restriction de l’accès aux livres. Le nombre de tentatives d’interdiction ou de restriction de livres aux États-Unis l’année dernière a été le plus élevé depuis 20 ans que l’American Library Association suit ces efforts.

Le procès a déclaré que la crainte de poursuites en vertu de la loi de l’Arkansas, que la gouverneure républicaine Sarah Huckabee Sanders a signée en mars, pourrait inciter les bibliothèques et les libraires à ne plus proposer de titres qui pourraient être contestés.

« La loi 372 oblige les librairies et les bibliothèques à s’autocensurer d’une manière contraire à leurs objectifs fondamentaux », a déclaré le procès.

EveryLibrary, un comité d’action politique national, a déclaré qu’il suivait au moins 121 propositions introduites dans les législatures des États cette année ciblant les bibliothèques, les bibliothécaires, les éducateurs et l’accès aux documents. Le groupe a déclaré que 39 de ces propositions permettraient des poursuites pénales.

« Cette directive vaguement rédigée et extrêmement large laisse les bibliothécaires et les libraires de l’Arkansas sans une compréhension claire de ce qu’ils sont légalement tenus de faire », a déclaré Skye Perryman, présidente et chef de la direction de Democracy Forward, l’un des groupes représentant la coalition dans le procès. L’American Civil Liberties Union représente également la coalition.

Le procès désigne les 28 procureurs locaux de l’État comme accusés, ainsi que le comté de Crawford dans l’ouest de l’Arkansas. Une action en justice distincte déposée le mois dernier a contesté la décision de la bibliothèque du comté de Crawford de déplacer les livres pour enfants contenant des thèmes LGBTQ + dans une partie distincte de la bibliothèque.

« Je représente les 28 procureurs nommés dans ce procès, et j’ai hâte de défendre la constitutionnalité de la loi 372 », a déclaré le procureur général républicain Tim Griffin dans un communiqué.

Le groupe d’écrivains PEN America et l’éditeur Penguin Random House ont poursuivi mercredi un district scolaire de Floride pour avoir retiré des livres sur la race et les identités LGBTQ +.

Les plaignants contestant les restrictions de l’Arkansas comprennent également les bibliothèques publiques Fayetteville et Eureka Springs Carnegie, l’American Booksellers Association et l’Association of American Publishers.

Andrew Demillo, l’Associated Press