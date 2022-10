La poupée meurtrière fait danser TikTok dans la bande-annonce de Bonkers ‘M3GAN’

Ooo tuez-les !

Il y a une nouvelle poupée meurtrière en ville et elle met Chucky et Annabelle en garde avec ses mouvements de danse meurtriers.

De l’esprit d’horreur prolifique James Wan— le cinéaste derrière les franchises « Saw », « Insidious » et « The Conjuring » et Blumhouse – le producteur des films « Halloween », « The Black Phone » et « The Invisible Man » – fait peau neuve dans la terreur.

M3GAN est une merveille d’intelligence artificielle programmée pour être le plus grand compagnon d’un enfant et le plus grand allié d’un parent. Conçu par la brillante roboticienne de l’entreprise de jouets Gemma (Get Out’s Allison Williams), M3GAN peut écouter, regarder et apprendre alors qu’elle devient amie et enseignante, camarade de jeu et protectrice, pour l’enfant auquel elle est liée.

Lorsque Gemma devient soudainement la gardienne de sa nièce orpheline de 8 ans, Cady (Violet McGraw), Gemma n’est pas sûre et n’est pas préparée à être parent. Sous une pression intense au travail, Gemma décide d’associer son prototype M3GAN à Cady pour tenter de résoudre les deux problèmes, une décision qui aura des conséquences inimaginables.

Regardez la bande-annonce de bonkers ci-dessous:

Produit par Jason Blum et James Wan, ‘M3GAN’ est réalisé par un cinéaste primé Gérard Johnston (Housebound), d’après un scénario de Akela Cooper (Malignant) basé sur une histoire d’Akela Cooper et James Wan.

Le film met également en vedette Ronny Chieng (Shang-Chi et la légende des dix anneaux), Brian Jordan Alvarez (Volonté & Grâce), Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Lori Dungey (Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau), et Stéphane Garneau-Monten (Directe).

“M3GAN” se verrouille dans les salles le 13 janvier et suscite déjà des réactions hilarantes sur les réseaux sociaux que vous pouvez apprécier en un clin d’œil.