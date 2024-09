La poupée Lilly d’Alexa Bliss aperçue à WWE RAW le 23 septembre

Alexa Bliss est absente des programmes télévisés de la WWE depuis janvier dernier en raison de sa grossesse. Cependant, ces derniers mois, Bliss a suscité la conversation sur son retour et a laissé entendre plusieurs allusions à ce sujet.

Dans l’édition du 23 septembre de Monday Night RAW, des teasers majeurs ont été faits qui ont souligné le fait que le retour de la déesse résidente de la WWE est à l’horizon pour que les fans puissent en être témoins.

Suite à l’annonce de la stipulation de la Shark Cage pour le match de Liv Morgan contre Rhea Ripley à Bad Blood lors du segment d’ouverture de l’émission, Morgan et son petit ami, Dominik Mysterio, ont été aperçus en train de parler au GM de RAW, Adam Pearce, concernant la situation.

Il est intéressant de noter que de nombreux fans ont remarqué qu’une poupée était conservée au sommet d’une boîte de production en arrière-plan en position verticale, ce qui ressemblait apparemment à la tristement célèbre poupée Lilly d’Alexa Bliss qu’elle a présentée après l’introduction de son personnage sombre il y a quelques années.

De plus, plus tard dans la nuit, une vignette teaser enflammée a été diffusée, ce qui pourrait être un autre indice sur le retour d’Alexa. Avec Lilly de retour dans le giron et un message mystérieux affiché, il pourrait y avoir une énorme possibilité qu’Alexa Bliss revienne bientôt avec son côté obscur ressuscité.

Que pensez-vous du retour de Lilly Doll, interprétée par Alexa Bliss, à WWE RAW cette semaine ? Pensez-vous que la vignette enflammée était également liée à cela ? Alexa Bliss revient-elle avec son personnage sombre ? Exprimez-vous dans les commentaires !