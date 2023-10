La poupée Barbie personnalisée de Stevie Nicks lui rappelle « elle-même, à 27 ans »

Après des décennies dans l’industrie de la musique et d’innombrables distinctions, Stevie Nicks a une autre réussite à ajouter à sa liste : inspirer sa propre Barbie.

La chanteuse de Fleetwood Mac a partagé des images de la poupée, inspirées spécifiquement de l’album « Rumours » de 1977, sur X, anciennement Twitter, et a partagé qu’elle l’avait depuis « plusieurs mois » et qu’elle s’était d’abord sentie « très dépassée » lorsque Mattel l’a approchée. avec l’offre.

« Bien sûr, je me suis demandé ‘est-ce qu’elle me ressemblerait ? Aurait-elle mon esprit ? Aurait-elle mon cœur…' », a-t-elle écrit à propos de ses inquiétudes.

« Quand je la regarde, je me vois à 27 ans ~ Tous les souvenirs de marcher sur une grande scène dans cette tenue noire et ces magnifiques bottes reviennent en courant ~ et puis je me vois maintenant dans son visage. Ce que nous avons vécu depuis 1975 ~ les batailles que nous avons menées, les leçons que nous avons apprises ~ ensemble.

Elle a poursuivi : « Je suis elle et elle est moi. Elle a absolument mon cœur. Merci Mattel d’avoir travaillé avec moi pour rendre Stevie Barbie si jolie, si émouvante et si réelle ; elle représente tout pour moi ! »

La poupée Nicks porte une robe noire avec un corsage en velours, des manches longues et fluides et une jupe avec un ourlet mouchoir. Pour les chaussures, il y a des bottes à talons noirs et comme accessoires, la poupée a un collier avec une breloque en forme de croissant de lune. Il tient également un tambourin.

En plus de partager ses réflexions sur les réseaux sociaux, Nicks a également parlé avec USA Today de cet honneur.

Interrogée sur sa réaction à l’idée que Mattel crée une poupée à son image, elle a répondu : « Honnêtement, j’ai tendance à penser que toutes les femmes du monde adoreraient qu’on fasse une Barbie à leur image, mais elles savent que ce n’est pas le cas. Quand je l’ai découvert, j’ai été vraiment catapulté à l’époque où les premières Barbies sont sorties en 1959 et où ma mère m’a acheté une Barbie. Elle collectionnait les poupées depuis toujours, et je suis arrivé à Fleetwood Mac en tant que collectionneur de poupées.

« Quand j’ai vu Margot Robbie debout dans ce maillot de bain [in the ‘Barbie’ movie], je me suis dit : ‘C’est ma poupée.’ Toutes ces années, c’est exactement à qui je voulais être et à quoi je voulais ressembler : Margot Robbie en maillot de bain et talons hauts avec mes cheveux sur la tête. »

Pour la création de la poupée, elle a déclaré que l’entreprise de jouets lui avait permis « d’être créative » avec ce qu’elle voulait, et elle leur a donc envoyé les vêtements qu’elle portait sur la photo qui figure sur la couverture de l’album « Rumours ».

À propos du look emblématique, elle a révélé : « J’ai vu toute cette tenue à Santa Monica en 1973. Lindsey (Buckingham) et moi étions sur la route en tant que Buckingham Nicks avec Leon Russell au Civic [Auditorium] et j’étais debout contre le mur et cette femme marchait à côté de moi et elle était dans ma tenue ! C’était sa tenue : une jupe mouchoir de couleur rose blush, ses cheveux étaient un peu relevés dans une Gibson (coiffure de fille) et elle est passée à côté de moi et j’ai dit : C’EST ÇA ! Ma nouvelle tenue. »

« Quand j’ai rejoint Fleetwood Mac en 1975 », a-t-elle expliqué, « nous partions sur la route avec juste mes vêtements de ville. J’étais incroyablement pauvre et je pesais 105 livres. Nous ne mangions pas beaucoup parce que nous étions si pauvres. Mais sur la route, j’ai pris 15 kilos en un mois. »

« Quand nous sommes revenus de la tournée, j’ai trouvé une créatrice, Margi Kent, et j’ai dessiné un bonhomme allumette de la jeune fille avec la jupe mouchoir et ces bottes à plateforme. Elle l’a fait en mousseline de soie et je lui ai dit : ‘Margi, je Je veux porter ça quand j’aurai 60 ans parce que je sais que je serai sur scène à 60 ans », même si j’étais à Fleetwood Mac depuis huit mois, et elle a dit « OK » et j’y suis retournée. en une semaine et au moment où nous avons fait « Rumours », j’avais ma belle tenue noire. Margi confectionne toujours tous mes vêtements de ville. »

On lui a posé des questions sur son idée des « vêtements de ville » et elle a ri en admettant : « Oh, même eux doivent avoir un certain style. Elle me confectionne de très beaux hauts avec des strass en cristal. Je ne m’habille jamais de façon décontractée quand je sors. » Je suis toujours un peu dans mon monde Stevie parce que j’aime ça. Les gens disent pourquoi tu portes toujours du noir ? Eh bien, parce que c’est minceur, sexy et sophistiqué. «

Abordant un sujet plus lourd, Nicks a parlé de Christine McVie, son ancienne camarade de groupe de Fleetwood Mac. McVie est décédé d’un accident vasculaire cérébral l’année dernière.

Lors de récents concerts, la chanteuse a dédié « Landslide », l’un des plus grands succès de Fleetwood Mac, à McVie, et il a été noté qu’elle était devenue émue en interprétant cette chanson en particulier. On lui a demandé si c’était de plus en plus facile de chanter.

« Non, ça ne devient pas plus facile », a-t-elle admis, « mais je dois continuer à la chanter jusqu’à ce que ce soit plus facile parce que cela m’aide à surmonter tout ça. Voir la façon dont le public tend la main et pouvoir discuter de la perte de quelqu’un comme ça, ça la garde vivante dans mon cœur. C’est comme quand j’entends le discours de Taylor [Swift] « Tu es seul, gamin ; – c’est qui moi et Chris étions à Fleetwood Mac. Nous étions toujours seuls. Et maintenant, elle est assise sur mon épaule et me dit : ‘Tu es seul, gamin, mais je suis toujours là.' »