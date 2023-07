La poudre suspecte trouvée à la Maison Blanche lorsque Biden était parti était de la cocaïne, selon des sources AP

WASHINGTON (AP) – La Maison Blanche a été brièvement évacuée dimanche soir alors que le président Joe Biden était à Camp David après que les services secrets ont découvert de la poudre suspecte dans une zone commune de l’aile ouest, et un test préliminaire a montré que la substance était de la cocaïne, deux forces de l’ordre ont annoncé mardi des responsables.

Des agents des services secrets effectuaient des rondes de routine dimanche lorsqu’ils ont trouvé la poudre blanche dans une zone accessible aux groupes de touristes, et non dans un bureau particulier de l’aile ouest, ont déclaré les responsables. Les responsables n’étaient pas autorisés à discuter d’une enquête en cours et ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Le complexe a été évacué vers 20h45 dimanche alors que les équipes d’incendie et d’urgence ont été amenées pour effectuer un test rapide, qui a identifié de manière préliminaire la cocaïne. La Maison Blanche a été rapidement rouverte et la poudre a été envoyée pour des tests supplémentaires.

Biden et sa famille sont partis pour Camp David vendredi et sont revenus à la Maison Blanche mardi.

Les services secrets ont déclaré dans un communiqué que la Maison Blanche avait été fermée par mesure de précaution alors que les équipes d’urgence enquêtaient et que les pompiers du district de Columbia avaient été appelés pour évaluer et déterminer que la substance n’était pas dangereuse.

« L’article a été envoyé pour une évaluation plus approfondie et une enquête sur la cause et la manière dont il est entré à la Maison Blanche est en cours », ont déclaré les services secrets.

Colleen Long et Michael Balsamo, Associated Press