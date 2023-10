Crédit d’image : Pierrick Rocher/BFA.com/Shutterstock

Maquilleur Sheika Daley — qui est responsable de la beauté derrière ZendayaLa campagne rose Valentino de – a partagé sa poudre préférée n°1. La poudre qu’elle cherche toujours est la Lancôme Poudre Longue Tenue Multi-Tâches Double Finitionqui lisse immédiatement sans agglomérer ni dessécher votre peau. « C’est idéal pour fixer le fond de teint, car il couvre complètement et donne vraiment une finition veloutée à n’importe quel look », a-t-elle déclaré. Salon de la vanité. Cette poudre laissera à votre peau un fini sans brillance et une peau unifiée.

Achetez le Poudre longue tenue multitâche double finition Lancôme pour 40 $ sur Amazon aujourd’hui !

Pour une application optimale, portez la poudre sur votre base de maquillage ou votre base de maquillage et votre correcteur pour créer un maquillage impeccable mais naturel. Sheika était aussi la maquilleuse derrière Jodie Turner SmithLe premier look de Met Gala et a expliqué qu’elle aime « l’extrême polyvalence » de la poudre. Elle a partagé qu’il peut être appliqué humide avec une éponge humide ou sec avec un gros pinceau moelleux, selon si vous recherchez un look à couverture complète ou quelque chose de plus transparent. Mieux encore, la poudre est livrée avec une houppette pour une application sèche et une éponge pour une application humide. Si vous décidez de l’utiliser pour une application de maquillage humide, la poudre agit même comme un fond de teint liquide, et si vous l’utilisez sèche, elle pénètre parfaitement dans la peau.

La poudre est disponible en 28 nuances différentes, vous pouvez donc trouver celle qui vous convient. Il convient à tous les types de peau, qu’elles soient normales à sèches, mixtes ou grasses. Ne vous inquiétez plus de la peau grasse : vous pouvez même l’emporter avec vous dans votre sac à main en cas d’urgence !