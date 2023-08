Chibuike Ifedilichukwu a appris à tisser des nattes de couchage auprès de sa grand-mère. Après être allé à l’université et être devenu plus soucieux de l’environnement, il a transformé son tissage de tapis en art, utilisant des canettes d’aluminium coupées en bandes et les transformant en œuvres d’art. Certaines de ses pièces peuvent utiliser jusqu’à 1 000 canettes pour créer.