La postière promet de continuer à faire des vidéos TikTok après avoir été critiquée pour une « blague » pour ne pas avoir laissé de colis après deux secondes

UNE POSTWOMAN qui s’est filmée en train de pleurer après une « blague » sur ses deux secondes d’attente pour livrer un colis a été foudroyée en ligne, dit qu’elle n’arrêtera pas de faire des TikToks.

L’employée du courrier de Welsh Royal, Laura Orgill, 26 ans, a suscité l’indignation lorsqu’elle a publié une vidéo sur le site de médias sociaux montrant comment elle a poussé un dépliant «Vous nous avez manqué» dans la boîte aux lettres quelques secondes seulement après avoir frappé.

Un postier dont la blague sur le fait de ne donner aux clients que deux secondes pour se rendre à la porte a déclenché la fureur a publié une autre vidéo Crédit : TIKTOK

L’employée du courrier de Welsh Royal, Laura Orgill, 26 ans, a juré de continuer à publier sur TikTok après que sa plaisanterie ait mal tourné Crédit : TikTok

Il y avait de la fureur après qu’elle ait posté le clip, certains l’ayant même signalée aux patrons.

Mais dans une vidéo en larmes, Laura a déclaré qu’elle avait simplement fait une blague dans le but de répandre « la positivité et le plaisir ».

Et elle s’est maintenant engagée à continuer d’enregistrer des images pour ses abonnés, qui sont au nombre de plus de 745 000.

Remerciant les fans pour leur soutien, elle a déclaré: « Je suis submergée par tout l’amour et le soutien que j’ai reçus.

« Je ne pourrai jamais assez vous remercier. C’est la seule chose qui m’a aidé.

« Les gens ont même commencé à mettre des pancartes sur leurs portes disant qu’ils me soutenaient. »

Elle a dit qu’elle voulait maintenant surmonter le drame.

Dans le clip initial, Laura a plaisanté en disant qu’elle n’avait attendu que deux secondes avant de recharger des colis dans sa camionnette et de partir Crédit : Orgill1234/Instgram

Mais malgré une vague de colère, elle dit qu’elle a reçu un énorme soutien – y compris de la part des clients, qui ont posté des notes douces sur les portes Crédit : TIKTOK

« Il est temps maintenant d’aller de l’avant et de mettre tout cela dans le passé », a-t-elle déclaré.

« Je vais continuer à être moi-même et à m’engager avec tous mes abonnés, et recommencer à créer du contenu plus divertissant. »

La fureur a commencé lorsque Laura a partagé une vidéo d’elle-même attendant apparemment quelques instants sur le pas de la porte avant de ramener le colis du client dans sa camionnette.

La postière, qui est devenue virale après avoir montré des extraits de ses tournées dans la vallée de Rhondda, s’est filmée en train de rire et de faire clignoter le signe de la paix.

Elle a sous-titré la vidéo : « Quand un client met plus de 2 secondes à répondre à la porte » – et a ajouté plus tard : « Quand les clients mettent du temps à répondre à la porte. »

Mais la blague s’est retournée contre elle car après avoir publié sa vidéo de colis, elle a été inondée de commentaires en colère de la part des clients de Royal Mail, marre de devoir chasser leurs colis.

L’un d’eux a dit : « Limogé demain », tandis qu’un autre a posté : « J’ai une blague sur vous, j’ai envoyé ça à votre employeur ».

Et elle dit qu’elle veut juste dépasser le drame et recommencer à faire des vidéos Crédit : TIKTOK

Elle a partagé une vidéo en larmes de sa camionnette après que le message original ait été critiqué

Laura a ensuite partagé une autre vidéo d’elle en larmes.

Elle a déclaré: «Je suis très bouleversée par la situation.

« Tout ce que j’ai fait, c’est d’utiliser un son tendance et de penser à un scénario amusant que les gens pensent que les posties font pour correspondre au son et, malheureusement, les gens l’ont pris au sérieux.

« Tout ce que j’ai essayé de faire, c’est d’utiliser ma plate-forme pour diffuser de la positivité et du plaisir.

« Pendant une période si incertaine qui m’a maintenant bouleversé, tout au long de l’année dernière, j’ai utilisé ma plate-forme pour de bon. »

La mère de Laura a déclaré au Sun Online que le contrecoup avait été « très difficile pour elle ».

Elle a déclaré: « Ce qu’elle a dit était clairement une blague. C’est ridicule.

«Elle m’a téléphoné en pleurant et en disant à quel point elle était bouleversée et que ce n’était jamais qu’une blague.

« Je ne pense pas que ce qu’elle a fait était stupide. C’était vraiment juste une blague.

Royal Mail a depuis confirmé que Laura n’avait pas été licenciée mais qu’on lui avait parlé.