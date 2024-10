La Poste recrute un membre du conseil d’administration féru de technologie au milieu d’un désastre informatique

La Poste est actuellement à la recherche d’un membre non exécutif du conseil d’administration ayant une formation en technologie, car elle fait face aux défis permanents liés à son projet informatique visant à remplacer le système controversé Horizon.

Un projet majeur visant à remplacer le système Horizon de Fujitsu, connu sous le nom de projet New Branch IT (NBIT), dépasse actuellement le budget et est en retard, avec des craintes quant à sa responsabilité future.

Lors de la dernière enquête publique sur le scandale Post Office Horizon, l’actuel secrétaire général de la Poste, Rachel Scarrabelotti a été interrogée – à la lumière des défis informatiques persistants rencontrés par la Poste et de son historique avec le système Horizon – sur sa déclaration de témoin, qui exprimait l’importance d’avoir un membre du conseil d’administration possédant un savoir-faire technologique.

« Absolument, car nous nous lançons dans une transformation technologique majeure », a-t-elle déclaré lors de l’enquête.

Elle a été interrogée par l’avocat Christopher Jacobs, représentant les victimes du scandale Horizon, pour savoir si quelqu’un correspondait à ce profil au sein du conseil d’administration actuel de la Poste. Elle a déclaré que ce n’était pas le cas actuellement, mais a ajouté : « Nous recrutons actuellement un directeur exécutif indépendant possédant des compétences dans les domaines de la technologie et du cyber. »

Chris Brocklesby, qui a récemment quitté son poste de responsable de la transformation au bureau de poste, a été interrogé lors de son audience d’enquête publique plus tôt cette semaine si « compte tenu de l’historique des questions sur lesquelles le président enquêtait dans cette enquête, pensez-vous qu’il devrait y avoir quelqu’un au conseil d’administration avec une expérience en informatique ?

Brocklesby, qui a occupé des postes de CIO chez Tesco Bank, EasyJet, Vodafone UK et Dunelm, a déclaré : « Oui, je pense que dans d’autres conseils d’administration avec lesquels j’ai interagi, c’est de plus en plus un thème, où il y a eu un problème spécifique. -directeur exécutif [NED] rôle, qui a été un NED numérique ou de données, qui a été recruté dans divers conseils d’administration.

La Poste est embourbée dans un scandale informatique parce qu’elle a blâmé et puni les sous-chefs de poste pour des déficits comptables inexpliqués, notamment en poursuivant pénalement des centaines de sous-chefs de poste, causés par des erreurs dans le système Horizon de Fujitsu utilisé dans les succursales.

La Poste est actuellement confrontée à d’énormes défis avec son projet de remplacement d’Horizon, qui a débuté en 2022. Le projet, initialement prévu pour s’achever en mars 2025, devrait désormais être terminé en 2030 – voire pas du tout, disent certains. Les coûts sont passés des 180 millions de livres sterling initialement prévus à plus d’un milliard de livres sterling.

La Poste envisage de prolonger son contrat avec Fujitsu, le fournisseur devant recevoir 180 millions de livres sterling supplémentaires en espèces des contribuables pour prolonger de cinq ans son contrat d’exploitation du système informatique controversé Post Office Horizon.

Lors de sa comparution à l’enquête, Brocklesby a déclaré que si tout se passe comme prévu d’ici juin 2026, le nouveau système sera construit.

« Cela se construit progressivement, en commençant par un certain nombre de transactions utilisées par les maîtres de poste et, en s’appuyant sur cela, de plus en plus de transactions », a-t-il déclaré lors de l’enquête publique. « En parallèle, le système sera testé dans 50 agences au maximum, afin que nous puissions bénéficier des retours des sous-postmasters et de l’expérience du nouveau système. »

Il a déclaré que si tout cela fonctionne bien, « le système commencera à être déployé dans les succursales » à partir de juin 2026. Cela signifiera que la Poste pourra commencer à désactiver Horizon dans ces succursales et les faire dépendre entièrement du NBIT pour servir. clients.

« [The] Le processus de formation des maîtres de poste au nouveau système, passant de l’ancien au nouveau, s’étendra entre le milieu de 2026 et la fin de 2028. »

Il a déclaré qu’au cours de cette période, la Poste commencerait à désactiver certains services fournis par Fujitsu, puis à la fin de 2028, elle désactiverait le dernier de ces services et cesserait de compter sur Fujitsu pour prendre en charge Horizon.

