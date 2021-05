Correos, le service postal public espagnol, a présenté lundi ses «timbres d’égalité», programmés pour coïncider avec l’anniversaire du meurtre de George Floyd aux États-Unis. Les quatre timbres présentent des tons de peau allant du blanc rosé à l’ébène, et chaque teinte a un prix différent. Les timbres blancs valent 1,60 €, les noirs seulement 0,70 €.

Dentro del #MesEuropeodelaDiversidad y coincidiendo con el aniversario del asesinato de #GeorgeFloyd, lanzamos #EqualityStamps: una serie de sellos que tiene como objectivo concienciar sobre la desigualdad racial y defender la diversidad, la inclusión y la igualdad de derechos. – Correos (@Correos) 25 mai 2021

Les timbres sont destinés à «Sensibiliser à l’inégalité raciale et défendre la diversité, l’inclusion et l’égalité des droits», Correos a déclaré, ajoutant que les différentes valeurs reflètent «Une réalité injuste et douloureuse qui ne devrait pas exister.»

Il n’est pas surprenant que le service postal espagnol adopte un militantisme à l’américaine à la suite de la mort de Floyd. Après tout, l’ambassade des États-Unis à Madrid a volé un énorme Le drapeau de Black Lives Matter lundi, tout comme plusieurs postes diplomatiques américains à travers le monde, dans ce que le secrétaire d’État Antony Blinken a appelé à une campagne «Justice raciale mondiale».

Pourtant, l’exportation mondiale de l’état de veille américain n’a pas toujours bien marché à l’étranger. La campagne de Correos a été prévue en ligne, non pas pour son intention, mais pour la manière dont le message a été livré.

«Quel est le message?» un commentateur sur Twitter a écrit, «Qu’une personne blanche vaut la même chose que trois noirs? Si tel est le cas, quelle est la protestation ou la tentative de changement? » Une autre décrit c’est comme «La campagne antiraciste la plus raciste que j’aie jamais vue.»

D’autres commentateurs ont bombardé Correos de blagues et de mèmes.

Como visualizo esta campaña: https://t.co/pmDoEZbMSTpic.twitter.com/lPsAzSpjyx – Jordi ⚡ (@it_means_farmer) 27 mai 2021

Les timbres couleur peau ne sont pas la première incursion de Correos dans l’activisme éveillé. La société postale a lancé un programme spécial «Tampon LGBTI» l’année dernière, et a peint ses boîtes aux lettres et ses camionnettes de livraison aux couleurs de l’arc-en-ciel pour célébrer le mois de la fierté – un mouvement qui a été décrit comme « superflu, » étant donné le stress que le coronavirus plaçait à l’époque sur l’économie espagnole et le secteur de la santé.

Con motivo del mes del Orgullo LGBT, Correos ha pintado buzones, furgonetas y sellos con la bandera Arcoíris ✉️🏳️‍🌈 pic.twitter.com/SAanMVRDz5 – Igualdad LGBT 🏳️‍🌈 (@IgualdadLGBT) 18 juin 2020

