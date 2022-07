La possible visite de Pelosi à Taïwan ne mènera pas à la guerre – pour le moment – RT World News

Les hauts responsables américains pensent qu’il est acceptable de repousser les lignes rouges de la Chine. Cela ne mènera peut-être pas à la guerre maintenant, mais augmentera le danger plus tard

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, semble être sur le point de se rendre à Taïwan, un événement auquel la Chine s’est engagée à répondre par “des mesures énergiques.« La visite est une resucée de celle qu’elle avait initialement l’intention d’entreprendre en avril, mais en a été empêchée lorsqu’elle a été testée positive au Covid-19. S’il se concrétisait, il s’agirait de la première visite d’un orateur américain sur l’île en 25 ans. Le dernier était le républicain Newt Gingrich, mais la différence essentielle était qu’il l’a fait en tant que politicien de l’opposition au président de l’époque, Bill Clinton, un démocrate.

Cette fois-ci, Pelosi, en tant que membre du parti majoritaire, dirigerait une délégation lors d’une tournée asiatique à une époque de tensions sans précédent. Le voyage coïncide également avec l’anniversaire de la fondation de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine, qui tombe le 1er août. Bien que le président Joe Biden, ainsi que l’armée américaine, aient exprimé des objections à l’entreprise, cela ne semble pas avoir a dissuadé Pelosi pour le moment, les extrémistes républicains l’encourageant maintenant et disant que les États-Unis apparaîtront faibles si elle recule.

Cela crée un dilemme extrêmement malheureux, surtout compte tenu d’un appel téléphonique jeudi entre Biden et le président chinois Xi Jinping, dans lequel Xi a averti Washington de ne pas “jouer avec le feu” concernant Taïwan. Mais en réalité, de telles discussions ont rarement signifié quoi que ce soit étant donné que les États-Unis, lorsqu’il s’agit d’actions sérieuses, n’ont jamais été vraiment disposés à désamorcer les tensions avec la Chine, à agir de manière pragmatique ou avec bon sens. S’il est vrai que Pelosi n’est techniquement pas l’administration et n’irait pas là-bas en leur nom, néanmoins, le fait que cet événement se produise signifie à quel point le spectre plus large de la politique étrangère américaine est devenu déséquilibré. Il n’y a aucune retenue ni aucun respect pour les lignes rouges des autres pays, seulement la poussée vers des objectifs maximalistes à tout prix.















Beaucoup de gens pensaient que l’ancien président Donald Trump était fou et chaotique, mais une vérité tacite est que la politique étrangère américaine a en fait encore régressé sous Biden. Alors que Trump poursuivait des intérêts personnels étroits au nom de “l’Amérique d’abord”, qui offensait amis et ennemis, l’administration Biden a non seulement adopté cette doctrine, mais l’a raffinée en une croisade idéologique qui s’efforce de forcer l’hégémonie américaine sur tous les fronts. d’une manière à la fois zélée et sans compromis. Nous ne devrions pas rejeter les remarques de Trump selon lesquelles, s’il était président, le conflit en Ukraine ne se produirait pas en ce moment, et il aurait probablement conclu un accord pour l’empêcher.

En conséquence, les États-Unis ont continué à tourner en dérision et à faire pression contre la ligne rouge de la Chine sur la question de Taiwan, tout en affirmant officiellement au niveau présidentiel que sa politique reste la même pour rassurer la Chine. Il s’agit d’une stratégie qualifiée de “Salami Slicing” par Pékin, qui s’efforce de faire évoluer progressivement le statu quo vers l’indépendance de Taïwan, tout en affirmant ne pas le faire pour éviter des bouleversements stratégiques susceptibles de créer des conflits. C’est provocateur, mais subtil. Cependant, ce que Biden n’a pas pris en compte, c’est le fait que le Congrès a encore moins de retenue que lui. L’assaut de la propagande concernant le soutien américain à l’Ukraine a rendu beaucoup trop confiants dans la conviction que la Chine a été amenée à “réfléchir à deux fois” sur Taïwan, et par conséquent, les ultra-faucons, en particulier au Congrès, sont maintenant heureux de pousser ce bouton plus loin à croire qu’ils peuvent appeler le bluff de Pékin.

Mais si cette visite a lieu, mènera-t-elle à la guerre ? Cela pourrait être une réaction excessive pour de nombreuses raisons évidentes. La Chine n’envahira pas Taïwan en cas de visite de Nancy Pelosi. Cependant, une telle situation contraint néanmoins Pékin dans un coin à riposter d’une manière qui re-légitime sa revendication sur l’île et empêche l’humiliation politique. Si leur bluff est appelé, leur ligne rouge perd de sa crédibilité et la logique de la dissuasion signifie qu’il faut faire quelque chose pour rétablir l’équilibre. Par conséquent, lorsqu’elle promet des contre-mesures, la Chine pense ce qu’elle dit. Cependant, on ne sait pas exactement dans quelle mesure Pékin ira pour résoudre ce problème.















Une chose qui est évidente, en regardant les crises du détroit de Taiwan dans le passé, c’est que la Chine poursuivra probablement des exercices militaires à grande échelle. Les États-Unis réagissent déjà à cela en déplaçant des moyens militaires dans la région. Cependant, il y a aussi des spéculations que Pékin pourrait aller plus loin en déclarant une « zone d’exclusion aérienne » au-dessus de l’île ou en prenant une mesure similaire qui augmente considérablement le risque de confrontation. Rappelez-vous, lorsque Mike Pompeo a envoyé l’ambassadeur de l’ONU Kelly Craft à Taiwan lors de leur dernière semaine de mandat, le vol a été annulé au dernier moment après les avertissements de Pékin. Cette fois-ci, la Chine réagira sans aucun doute d’une manière ou d’une autre, mais Pelosi et ses partisans semblent penser qu’ils peuvent ridiculiser cela, tout comme on croyait que la ligne rouge de la Russie sur l’Ukraine pourrait également être ignorée.

En fin de compte, cela ne fait que montrer que la politique étrangère américaine a dégénéré en une forme de folie stratégique. Craignant une perte de statut par rapport aux États rivaux, la classe politique du pays est devenue de plus en plus imprudente et destructrice dans les mesures qu’elle est prête à prendre pour conserver son hégémonie. Même si cette visite de Pelosi n’entraîne pas de conflit ouvert, ce qui ne sera probablement pas le cas, les dommages qu’elle causera à la confiance stratégique dans son ensemble seront probablement permanents et pourraient ouvrir la voie à un conflit plus tard, ce que de nombreuses voix à Washington semblent apprécier.