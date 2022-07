La possible visite de Nancy Pelosi à Taïwan fait craindre que la Chine n’interfère avec l’espace aérien, selon un responsable américain

La Chine pourrait également réagir en faisant voler des avions de combat plus loin dans la zone de défense aérienne autoproclamée de Taïwan, ce qui pourrait déclencher une réponse de Taïwan et des États-Unis, a ajouté le responsable. Ils n’ont pas précisé ce qu’impliquerait une éventuelle réponse.

La Chine a envoyé des avions de guerre dans la zone d’identification de la zone de défense aérienne autoproclamée de Taïwan à plusieurs reprises au cours des derniers mois, un acte qui ne viole aucune loi internationale mais qui conduit généralement Taïwan à prendre des mesures défensives de précaution, y compris parfois à brouiller ses avions de combat.

Les avions chinois ne sont pas entrés dans l’espace aérien territorial de l’île – la zone s’étendant à 12 milles marins de ses côtes.

Le département d’État a appelé la Chine à cesser son intimidation de Taiwan.

Pelosi a prévu un voyage à Taïwan dans les semaines à venir, selon trois sources familières avec le processus de planification.

Alors que d’autres membres du Congrès et d’anciens responsables américains se sont rendus à Taïwan cette année, Pelosi serait le législateur américain le plus haut gradé à se rendre à Taïwan en 25 ans. Le président de l’époque, Newt Gingrich, s’y est rendu en 1997.

Les tensions entre Washington et Pékin sur la question de Taiwan se sont intensifiées ces derniers mois. Le Parti communiste chinois a longtemps revendiqué démocratiquement Taïwan dans le cadre de son territoire et a promis à plusieurs reprises de “réunifier” avec l’île de 24 millions d’habitants – par la force si nécessaire – bien qu’il ne l’ait jamais gouvernée. Les États-Unis se sont engagés à fournir à Taïwan les moyens de se défendre, bien que les récentes ventes d’armes à Taïwan aient été lentes à arriver, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les législateurs américains.

L’ambassade de Chine à Washington a fait référence à CNN aux remarques du porte-parole du ministère des Affaires étrangères déclarant sa ferme opposition à une éventuelle visite de Pelosi lorsqu’on lui a demandé de commenter les problèmes d’espace aérien.

Le Financial Times a été le premier à signaler les projets de visite de Pelosi.

Le président Joe Biden a évoqué les inquiétudes de l’armée américaine concernant le possible voyage de Pelosi plus tôt cette semaine.

“Je pense que l’armée pense que ce n’est pas une bonne idée pour le moment, mais je ne sais pas quel est le statut”, a déclaré Biden mercredi lorsqu’on lui a demandé si c’était une bonne idée pour Pelosi de se rendre sur l’île autonome.

Le colonel Dave Butler, porte-parole des chefs d’état-major interarmées, a déclaré que l’armée “en général” informe les décideurs des évaluations militaires. “Nous parlons de ce que les adversaires peuvent faire, discutons de la logistique et des plans militaires et de l’état de préparation”, a déclaré Butler. Il a refusé de dire si le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, avait parlé avec Pelosi d’un projet de voyage à Taiwan.

Pelosi a déclaré qu’il était important de montrer son soutien à Taïwan jeudi, mais a déclaré qu’elle ne discuterait d’aucun projet de voyage, appelant à un problème de sécurité. Pelosi a déclaré avoir entendu “de manière anecdotique” les commentaires de Biden sur son éventuelle visite, mais a déclaré qu’elle n’avait rien entendu directement du président.

“Je pense que ce que le président disait, c’est que peut-être que l’armée avait peur que mon avion soit abattu ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement”, a déclaré Pelosi.

Les responsables du département d’État ont également des inquiétudes, ont déclaré deux sources. Jeudi, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a détourné les questions sur le voyage, le qualifiant d ‘”hypothétique” pour le moment.

“Je ne donnerai aucun conseil depuis le podium”, a déclaré Price lorsqu’on lui a demandé quelle était la position du département d’État sur sa possible visite.

Price a réitéré que l’administration Biden adhère toujours à sa politique d’une seule Chine, notant que les États-Unis n’ont pas de relations diplomatiques avec Taïwan mais entretiennent une relation “robuste non officielle” avec l’île.

Exprimant son opposition à l’éventuelle visite de Pelosi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré mardi que cela “violerait gravement le principe d’une seule Chine et les stipulations des trois communiqués conjoints sino-américains et nuirait à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine”.

La porte-parole du bureau officiel de Taïwan à DC, Sabina Chang, a déclaré à CNN que Taïwan “n’a reçu aucune information sur une visite prévue à Taïwan par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi”.

CORRECTION : Cette histoire a été mise à jour pour indiquer que des avions chinois sont entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan, mais n’ont pas violé le droit international.