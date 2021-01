La possibilité d’un conflit avec l’Iran a incité l’armée américaine à commencer à utiliser plusieurs ports et bases supplémentaires en Arabie saoudite pour la première fois au cours de l’année dernière, Le journal de Wall Street rapports.

La décision semble viser à étendre la capacité d’opérer militairement et à compliquer les options de l’Iran en Arabie saoudite si les tensions avec Téhéran, qui est en désaccord avec Washington et Riyad, débordent à l’avenir. « Ce qu’il fait, c’est nous donner des options, et les options sont toujours une bonne chose pour un commandant », a déclaré le général de marine Frank McKenzie, le chef du Commandement central américain. Journal.

McKenzie a expliqué que les États-Unis et l’Arabie saoudite négocient des plans d’infrastructure pour le port côtier de Yanbu ainsi que deux bases aériennes afin de les rendre plus utilisables pour l’armée américaine. Il a déclaré que des sites supplémentaires qui n’ont pas été révélés sont à l’étude.

Comme le Journal note, l’administration Biden a promis de prendre une position plus ferme sur les questions des droits de l’homme en Arabie saoudite, mais l’effort d’expansion de la base militaire – qui a commencé sous l’administration Trump – suggère que Washington continuera à considérer l’Arabie saoudite comme un allié clé. Lire la suite sur Le journal de Wall Street.

