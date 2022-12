La possibilité de travailleurs de la santé non vaccinés souligne la «crise»: un expert

Alors que le système de santé assiégé de l’Ontario fait face à de graves pénuries de personnel, en particulier chez les infirmières autorisées, certains hôpitaux envisagent la possibilité d’embaucher des travailleurs non vaccinés pour accroître la capacité de soins.

Et la décision de modifier les politiques pour faire venir des travailleurs non vaccinés témoigne du problème plus vaste que posent les milieux de soins de santé qui n’arrivent pas à attirer et à retenir les travailleurs, Ivy Bourgeault, professeure agrégée à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en comparaison du travail en santé Politique, a déclaré à Your Morning Tuesday de CTV.

“En raison de la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons, de nombreuses personnes se raccrochent à des pailles pour garder leurs hôpitaux ouverts”, a-t-elle déclaré.

“C’est la spirale descendante dont nous parlons. Il y a des niveaux de charge de travail très élevés, ce qui entraîne des niveaux très élevés d’épuisement professionnel », a-t-elle déclaré.

L’attrition peut impliquer que les travailleurs de la santé quittent entièrement le terrain ou passent simplement à moins d’heures pour faire face à l’épuisement professionnel, a-t-elle déclaré.

Dans une note obtenue par CTV News la semaine dernière, Mandy Dobson, directrice par intérim des services cliniques au South Bruce Grey Health Center (SBGHC), a déclaré que le réseau de santé procédait à un examen de sa politique de vaccination contre le COVID-19.

Dans la note de service, Dobson fait référence à des « défis importants en matière de ressources humaines en santé » qui ont entraîné la fermeture de services d’urgence dans les hôpitaux du SBGHC à Kincardine, Walkerton, Chesley et Durham.

Partout en Ontario et dans plusieurs autres provinces, dont la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Manitoba, une recrudescence du virus respiratoire syncytial, une épidémie de grippe et la COVID-19 ont submergé les unités de soins intensifs pédiatriques et entraîné non seulement des fermetures, mais également une augmentation des temps d’attente aux urgences.

Les réseaux de soins de santé de la plupart des provinces ont réduit les exigences de vaccination pour leur personnel. La Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique sont les autres juridictions où les gouvernements provinciaux imposent la vaccination des travailleurs de la santé. En Ontario, alors que la province a abandonné son mandat pour les travailleurs de la santé en mars, la plupart des hôpitaux continuent d’appliquer leurs propres mandats.

Le SBGHC est le seul réseau hospitalier en Ontario qui a signalé une éventuelle décision d’ouvrir ses portes aux travailleurs non vaccinés. En réponse à un rapport de CTV publié le 10 décembre sur la note de service, l’Association des hôpitaux de l’Ontario a envoyé un courriel au personnel de direction qui soulignait l’importance des vaccins. Il continue de recommander aux hôpitaux de mettre en place la vaccination obligatoire.

Même l’idée de permettre aux travailleurs non vaccinés de réintégrer le système de santé pendant une pandémie devrait sonner l’alarme que les problèmes de rétention des employés ont atteint un stade critique, a déclaré Bourgeault.

“Ce qui exacerbe ce problème… en tant que problèmes de salaire médiocre, le sentiment que vous n’êtes pas reconnu pour le travail que vous faites, le fait de ne pas avoir de droits en termes de négociation collective”, a-t-elle déclaré.

De plus, à mesure que les temps d’attente augmentent et que les patients deviennent frustrés, ces sentiments finissent par se répercuter sur les travailleurs de la santé, a-t-elle déclaré.

Alors que les problèmes de dotation en personnel étaient un problème avant la pandémie, l’épuisement professionnel des travailleurs et les préoccupations concernant le salaire et le traitement n’ont fait qu’empirer depuis 2020, a-t-elle déclaré.

Une étude de Statistique Canada publiée en juin a révélé que 92 % des infirmières ont déclaré se sentir plus stressées au travail entre septembre 2021 et novembre 2021.

Les infirmières étaient également plus susceptibles de déclarer qu’elles avaient l’intention de changer ou de quitter leur emploi actuel au cours des trois prochaines années. Les postes vacants du quatrième trimestre de 2021 ont indiqué qu’il y avait 126 000 postes ouverts dans les secteurs de la santé et de l’assistance sociale, indique le rapport.

Doris Grinspun, PDG de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, a déclaré la semaine dernière à CTV National News une rémunération compétitive et des charges de travail qui permettront aux infirmières de fournir les soins pour lesquels elles sont formées et qu’elles souhaitent fournir.

“Nous avons une situation vraiment vicieuse ici que nous devons renverser”, a déclaré Bourgeault.