La possession de voitures électriques augmente de 50% en un an

La possession de voitures électriques a bondi de plus de 50% au cours de l’année dernière, selon une nouvelle étude du RAC.

Le service de dépannage a déclaré que plus de 30000 nouveaux véhicules privés avaient été enregistrés sur les routes du Royaume-Uni à la fin de 2020 par rapport à la même période l’année précédente.

Cependant, il a averti que les 80 000 voitures électriques privées qui représentaient désormais 80 000 voitures privées ne représentaient toujours qu’un infime pourcentage des 32 millions de véhicules circulant sur les routes britanniques.

Les résultats interviennent alors que le gouvernement est sur le point d’interdire l’achat de nouvelles voitures à essence et diesel en 2030, puis la vente de véhicules hybrides d’ici 2035.

Des recherches antérieures sur le RAC ont montré que de nombreux conducteurs sont encore découragés de passer à une voiture électrique car ils sont considérés comme plus chers et plus difficiles à faire fonctionner en public, car les chargeurs sont beaucoup moins répandus que les stations-service.

L’analyse du RAC des chiffres du ministère des Transports a montré que le nombre de véhicules électriques privés est passé de 56000 en 2019 à 86000 en 2020.

Lorsque les voitures de société et commerciales sont ajoutées, il y a maintenant un total de 213 000 véhicules électriques sur les routes du Royaume-Uni.

Les données ont montré que l’arrondissement londonien de Barnet compte désormais le plus grand nombre de propriétaires de voitures électriques, avec 1235, suivi du Wiltshire sur 1075 et de Cornwall sur 899.

Le sud du Pays de Galles est la région où la consommation de voitures électriques est la plus faible, Merthyr Tydfil enregistrant seulement 21 véhicules et Blaenau Gwent 27 véhicules.