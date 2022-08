La positivité de Rakesh Jhunjhunwala se reflète dans ce clip de danse virale

L’investisseur vétéran Rakesh Jhunjhunwala est décédé dimanche matin. L’investisseur avait été surnommé “l’Indien Warren Buffet”. Pas seulement pour les actions et les investissements, le fondateur de la toute nouvelle compagnie aérienne indienne Akasa Air était connu pour son esprit. Une vidéo récente de lui, devenue virale, en est la preuve. Téléchargée sur Twitter par l’utilisateur Keshav Arora, la vidéo montre son enthousiasme invaincu alors qu’on peut le voir danser vers la gloire.

On peut le voir assis dans un fauteuil roulant. C’est parce qu’il luttait contre le diabète. “Je ne veux pas me souvenir de ce jour comme d’un jour triste. Oui, RJ est décédé, mais ce clip sera toujours là dans mon cœur, ce qui montre à quel point il était heureux”, lit-on dans la légende de la vidéo. Regardez par vous-même :

Je ne veux pas me souvenir de ce jour comme d’un jour triste Oui, RJ est décédé, mais ce clip sera toujours là dans mon cœur, ce qui montre à quel point il était heureux. pic.twitter.com/jpaOhFrLvN – Keshav Arora (@CommerceGuruu) 14 août 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir près de 38 000 vues. “Combien de force mentale est nécessaire lorsque vous avez des millions de roupies toujours impuissants et que vous saviez que votre santé se détériorait et même si vous continuez à travailler en profitant de la vie … RESPECT”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Rappelons-nous la légende et savourons ce clip. Il a donné un message Beauti ici que pendant que vous travaillez pour la richesse et la renommée, apprenez à vivre et à profiter de chaque jour de votre vie.

Si l’on en croit les sources, l’investisseur a été amené à l’hôpital Breach Candy à 6h45 et a été déclaré mort. Il souffrait de multiples problèmes de santé, notamment de problèmes rénaux, et avait quitté l’hôpital il y a quelques semaines, ont-ils déclaré. A la fois trader et comptable agréé, et l’un des hommes les plus riches du pays, il a été vu pour la dernière fois en public lors du lancement d’Akasa Air. Jhunjhunwala a également été président de Hungama Media et Aptech, ainsi que directeur de Viceroy Hotels, Concord Biotech, Provogue India et Geojit Financial Services.

Alors que la nouvelle de sa mort est devenue virale, les gens sur les réseaux sociaux ont pleuré la perte de Jhunjhunwala. “Une inspiration pour des millions de commerçants et d’investisseurs boursiers, Sark Rakesh Jhunjhunwala nous a quittés. Il restera dans nos mémoires et restera à jamais gravé dans nos cœurs. Reposez en paix monsieur », a écrit un utilisateur de Twitter.

