La positivité corporelle à l’ère d’Ozempic

Certaines entreprises commercialisent des médicaments GLP-1 auprès d’influenceurs positifs pour le corps dans l’espoir qu’ils commercialiseront leurs produits auprès de leurs abonnés.

Shane O’Neill est journaliste de style au Post et rédige la newsletter Style Memo. Lorsqu’il a entendu parler de cette initiative marketing, il J’ai contacté certains de ces influenceurs et activistes pour savoir si ces drogues avaient leur place dans leurs messages..

Dans le même temps, de nombreux médecins sont occupés à répondre aux questions des patients qui souhaitent prendre ces médicaments pour perdre du poids. Mara Gordon est une médecin du New Jersey qui est essayer de mettre fin à la stigmatisation liée au poids en pratiquant une approche médicale inclusive de la taille – ce qui signifie qu’elle ne propose pas ces médicaments pour perdre du poids. Elle ne pense pas que ces médicaments puissent guérir la fatphobieet elle essaie donc de discuter avec eux des objectifs des patients et d’orienter les solutions loin de la perte de poids.

« Disons que j’ai un patient qui ne souffre pas de diabète, mais qui dit qu’il veut perdre du poids. Nous essayons donc d’explorer cela : qu’espérez-vous réaliser ? Qu’est-ce qui ne va pas dans votre vie et qui semble lié à votre taille ? »

