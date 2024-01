La position « tout ou rien » de Milei fait face à une période critique au congrès argentin

Des négociations frénétiques sont en cours au congrès argentin dominé par l’opposition alors que le président libertaire Javier Milei cherche à faire adopter son ambitieux programme de réformes tout en s’en prenant aux législateurs avec des votes décisifs.

Milei, dont le parti ne détient qu’une infime minorité de sièges à l’Assemblée législative, a agi à une vitesse sans précédent pour capitaliser sur ce que les analystes prédisent comme une brève période de lune de miel au milieu de la grave crise économique argentine.

Il a proposé plus de 1 000 changements aux règles via un vaste décret d’urgence publié le mois dernier et un projet de « loi omnibus ». Ces mesures visent à déréglementer les industries, à étendre les pouvoirs présidentiels, à réduire le droit de manifester et à réduire les dépenses et à augmenter les impôts, ce qui est au cœur du plan de Milei visant à éliminer le déficit budgétaire cette année.

Le décret et la loi seront soumis au contrôle du Congrès dans les prochains jours. Pourtant, le président, qui a pris ses fonctions en décembre, a adopté un ton intransigeant envers l’opposition, affirmant qu’il « ne négociera pas » sur le projet de loi ou le décret et accusant les législateurs qui les défient de « chercher des pots-de-vin ».

“Le préjudice que pourrait subir la population dépend du Congrès, de sa bonne conduite ou de son engagement à détruire la vie des Argentins”, a averti Milei dimanche dans une interview à la radio.

Javier Milei déclare qu’il ne négociera pas sur les plus de 1 000 changements de règles qu’il a proposés © Horacio Córdoba/Reuters

Dans le même temps, les dirigeants du Congrès de sa coalition La Libertad Avanza (LLA) font preuve d’une approche plus pragmatique, a déclaré Alejandro Cacace, secrétaire parlementaire du bloc centriste Union Civica Radical (UCR).

« Des moments de dialogue deviennent possibles », a-t-il déclaré.

Pour faire adopter la série de changements proposés par Milei, le gouvernement doit convaincre plusieurs dizaines de législateurs de l’UCR et d’autres blocs centristes ou indépendants. Ensemble, la LLA et son allié, le parti de droite PRO, ne détiennent que 75 des 257 sièges à la Chambre basse et 13 des 72 au Sénat.

De grands blocs péronistes de gauche dans les deux chambres se sont engagés à rejeter la plupart des mesures proposées par Milei.

La chambre basse du Congrès a commencé à débattre du projet de loi omnibus la semaine dernière. Milei espère y organiser un vote dès la semaine prochaine, après son retour du Forum économique mondial de Davos, où il doit prendre la parole ce mercredi.

Les mesures considérées comme controversées par les partis centristes comprennent des propositions visant à mettre fin aux augmentations automatiques des retraites ; augmenter les impôts sur les entreprises agricoles et autres exportateurs ; et déléguer de larges pouvoirs législatifs au président dans les domaines de l’énergie, de la fiscalité, des retraites, de la sécurité et d’autres domaines, en vigueur jusqu’à la fin du mandat de Milei en 2027.

Cacace a déclaré que les récentes conversations l’ont amené à croire qu’ils pourraient parvenir à un accord sur ces questions avec LLA, y compris « une réduction de la durée, des sujets et de la portée » des pouvoirs législatifs et « un système temporaire et plus raisonnable » sur les taxes à l’exportation.

Une source de la LLA à la chambre basse a déclaré que les dirigeants de la Chambre basse avaient admis que la réforme des retraites était « peu susceptible d’être adoptée » telle qu’elle était écrite, malgré l’attitude de Milei, et qu’ils étaient « en train de négocier frénétiquement » pour satisfaire leurs alliés potentiels.

« C’est une chose d’être président, mais le Congrès est un monde totalement différent », ont-ils ajouté. “Les bureaux de nos dirigeants ici ressemblent à des stations de métro, il y a tellement de gens qui vont et viennent pour discuter.”

Les responsables ont également accepté de réécrire les articles déréglementant les secteurs de la pêche et des biocarburants après les critiques des organismes industriels, et ont supprimé un article qui définissait les manifestations – pour lesquelles le gouvernement veut exiger des organisateurs qu’ils informent les autorités à l’avance – comme tout rassemblement public de trois personnes ou plus. .

Cependant, Germán Martínez, chef du bloc péroniste Unión por la Patria à la chambre basse, fort de 102 membres, a déclaré que de telles concessions n’étaient qu’une façade « pour détourner l’attention » du « véritable noyau autoritaire » du projet de loi.

“Le président veut pouvoir exercer un pouvoir absolu sans aucun contrepoids de la part du Congrès”, a déclaré Martinez.

Il a ajouté qu’il espérait que son parti serait en mesure de convaincre les 27 collègues dont il a besoin « pour empêcher l’approbation du projet de loi ou au moins en réduire considérablement la portée ».

Le politicien de l’opposition Germán Martínez estime que les concessions faites détournent l’attention du noyau “autoritaire” du projet de loi. © Luis Robayo/AFP/Getty Images

Une bataille encore plus féroce se prépare autour du décret d’urgence de Milei, entré en vigueur fin décembre.

Il annule ou modifie les principales réglementations régissant les importations, les exportations, le marché de l’immobilier, les détaillants alimentaires, les sociétés pharmaceutiques et de soins de santé, les compagnies aériennes et bien plus encore. Le décret restera en vigueur à moins que les deux chambres ne votent pour le rejeter ; les législateurs seront libres de procéder à des votes pour ce faire à partir du 19 janvier.

Milei a fait valoir que la crise économique argentine, dans laquelle l’inflation annuelle a dépassé 210 pour cent en décembre, constitue une urgence qui justifie le décret.

Selon la Constitution argentine, de tels décrets sont réservés aux situations dans lesquelles « des circonstances exceptionnelles rendent impossible le respect des procédures ordinaires ».

Lucila Crexell, sénatrice de la province de Neuquén du bloc centriste Cambio Federal, a déclaré que le décret incluait des questions « qui ne sont clairement pas urgentes », comme un article qui ouvrirait la porte à la privatisation des clubs de football.

« Ce décret est un énorme affront au système républicain, représentatif et fédéral établi dans notre constitution », a-t-elle ajouté.

L’UCR a appelé le gouvernement à présenter un « projet de loi miroir » au Congrès, ou à ce que le décret soit retiré et remplacé par de nombreux mini-décrets afin que les législateurs puissent voter sur des modifications individuelles.

Jusqu’à présent, le gouvernement a rejeté ces demandes, exigeant une approche du tout ou rien.

“S’ils restent enfermés dans cette arrogance et dans leur refus d’engager un dialogue, alors je pense que c’est le début d’une crise pour le gouvernement”, a déclaré Crexell.

Le décret fait face à une vague de contestations judiciaires devant les tribunaux fédéraux. Les juges ont déjà suspendu une importante section de déréglementation du marché du travail après que plusieurs syndicats ont demandé des injonctions au motif qu’elle était inconstitutionnelle.

La puissante Fédération générale du travail d’Argentine a appelé à une grève générale le 24 janvier pour protester contre le décret.

En décembre, Milei a déclaré que si le Congrès annulait le décret, il convoquerait un référendum non contraignant, « alors [lawmakers] peut m’expliquer pourquoi ils sont contre le peuple ». Il a cité sa part de voix de 56 pour cent lors du second tour des élections de novembre comme un mandat pour un changement rapide.

Convoquer un référendum équivaudrait à « une déclaration de guerre » contre les législateurs, a déclaré Ignacio Labaqui, analyste principal basé à Buenos Aires au sein du cabinet de conseil Medley Advisors.

Il a déclaré que les prochains jours permettront de savoir si la stratégie de Milei « consiste à demander beaucoup dans l’espoir de faire passer 30, 40, 50 pour cent » de ses propositions, ce qui pourrait s’avérer couronné de succès, ou « s’il joue vraiment au poulet avec congrès, qui, je pense, se termine mal pour le gouvernement ».

« Le sort du gouvernement dépend du type de jeu auquel il veut jouer », a-t-il ajouté.