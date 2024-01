La position exposée du Hezbollah suite au bombardement de Tsahal :: Middle East Forum

L’aviation et l’artillerie israéliennes ont mené cette semaine ce que les médias libanais ont décrit comme le « bombardement le plus dense d’un seul endroit » dans le sud du Liban depuis le début de l’actuel cycle d’hostilités entre Jérusalem et le mouvement libanais du Hezbollah, le 8 octobre 2023.

Les cibles étaient situées dans la région de Wadi Saluki, bien connu des Israéliens comme le théâtre d’une bataille sanglante dans les derniers jours de la guerre de 2006.

Le bombardement de Wadi Saluki est le dernier épisode de l’affrontement contrôlé mais intense qui se déroule actuellement à la frontière nord.

Civils à la frontière touchés

Les civils ont en grande partie quitté la zone des deux côtés de la frontière. Environ 86 000 Israéliens ont quitté les communautés frontalières. Ceux qui sont restés risquent d’être pris pour cible par les équipes du Hezbollah utilisant des missiles guidés antichar.

Le 14 janvier, Mira et Barak Ayalon ont été tués dans le village de Kfar Yuval, au nord du pays, lorsque le Hezbollah a lancé un missile guidé antichar (ATGM) sur leur domicile. Des missiles ont également été tirés sur Misgav Am, Avivim, Yiron, Zarit et Shomera au cours de la semaine.

Le ciblage délibéré de civils par le Hezbollah est contraire à toutes les lois de la guerre, même si l’on trouve peu de références à ce sujet ou de condamnation dans les médias mondiaux ou de la part des dirigeants occidentaux. Du côté libanais de la frontière, environ 100 000 personnes ont également quitté leurs foyers à la suite des combats. Le Hezbollah a occupé de nombreuses maisons désertées.

La zone frontalière nord est aujourd’hui une zone de combat active. Environ 170 combattants du Hezbollah ont été tués depuis le 8 octobre, ainsi que 19 membres d’autres groupes terroristes et 19 civils, dont trois journalistes. Israël a perdu neuf soldats et six civils.

L’envoyé présidentiel américain Amos Hochstein s’est rendu en Israël et au Liban la semaine dernière, pour tenter de trouver une solution diplomatique à l’impasse actuelle. Sa visite semble avoir donné peu de résultats. Dès le début, l’administration américaine a été déterminée à empêcher que le front Israël-Liban ne sombre dans une guerre totale.

Il semble toutefois que les possibilités de réussite diplomatique soient limitées. Les envoyés américains et français sont favorables à un processus de négociation qui aboutirait au départ des forces du Hezbollah de la zone frontalière située sur la rive nord du fleuve Litani, selon les médias régionaux.

Du point de vue israélien, le problème est que les processus diplomatiques nécessitent généralement des concessions des deux côtés. La violation systématique de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU est cependant le fait du seul côté libanais et du Hezbollah.

La position d’Israël est conforme aux dispositions de la résolution. Le Hezbollah, en revanche, a commencé à rétablir sa présence le long de la frontière immédiatement après le cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre de 2006, et y a maintenu et accru son déploiement jusqu’à aujourd’hui. Cela contrevient directement à la résolution 1701, qui lui impose de rester au nord du Litani.

Les médias suggèrent que Hochstein cherche à débloquer la situation diplomatique en persuadant les parties d’entamer des négociations sur la démarcation de la frontière terrestre, y compris la résolution de 13 points de différend. Ces zones contestées comprennent Ghajjar et la zone des fermes du mont Dov/Shebaa.

Du point de vue israélien, il semble que Jérusalem soit invitée à discuter de concessions territoriales en récompense de la violation unilatérale par le Hezbollah de la résolution 1701. Hochstein semble avoir fait peu de progrès lors de sa récente visite.

Il est difficile d’imaginer le gouvernement israélien actuel accepter des négociations dans ce sens. Le ministre de la Défense Yoav Gallant est connu pour adopter une position belliciste et intransigeante concernant la présence de milices mandatées par l’Iran au Liban et en Syrie.

Il était favorable, selon des informations israéliennes, à une frappe préventive contre le Hezbollah au Liban à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a bloqué cette initiative, conformément aux souhaits américains et peut-être à son propre instinct plus prudent concernant l’emploi de la force militaire conventionnelle. Mais d’ici à des concessions unilatérales, qui seraient considérées par le Hezbollah comme une réussite majeure, la voie reste hors de portée.

La diplomatie est donc bloquée. Les habitants des communautés du nord, quant à eux, ne souhaitent toujours pas rentrer chez eux tant que la question de la présence du Hezbollah n’est pas résolue. C’est facile de comprendre pourquoi. Les tirs de l’ATGM cette semaine démontrent une fois de plus le mépris total de l’organisation pour la vie des civils israéliens.

Dans des communautés telles que le kibboutz Rosh Hanikra (aujourd’hui déserté) et le moshav Shtula, les habitants vivaient littéralement à côté de la frontière, apercevant souvent des combattants du Hezbollah à quelques mètres de chez eux. La perspective d’une attaque de type 7 octobre, mais à plus grande échelle, est bien réelle.

ISRAËL A clairement indiqué que si les efforts diplomatiques américains et français ne portaient pas leurs fruits, Jérusalem n’attendrait pas indéfiniment avant de prendre ses propres mesures pour garantir que les habitants du Nord puissent rentrer chez eux.

Tant qu’une manœuvre en quatre divisions était en cours à Gaza, il était difficile d’imaginer qu’un deuxième front soit ouvert par Israël. Mais maintenant que les manœuvres terrestres dans le nord de Gaza sont en grande partie achevées, avec le départ de la 36e division blindée de la bande de Gaza cette semaine, cette perspective devient plus réalisable.

En attendant, les affrontements quotidiens se poursuivent. Du point de vue israélien, sur le plan strictement militaire, la situation actuelle n’est pas défavorable. L’armée israélienne (et probablement le Hezbollah aussi) a pris note des difficultés tactiques auxquelles l’organisation islamiste chiite est confrontée et de la situation inconfortable dans laquelle elle s’est placée en décidant d’entrer dans la mêlée pour soutenir ses alliés à Gaza.

Les 170 combattants perdus par le Hezbollah représentent un nombre considérable. Le décompte augmente chaque semaine. Le Hezbollah admet, en comparaison, n’avoir perdu que 250 de ses hommes dans la guerre contre Israël en 2006. Lors des affrontements tactiques, le mouvement semble avoir peu de réponse à la supériorité des services de renseignement israéliens et à l’utilisation de drones et de missiles pour cibler ses équipes à proximité. la frontière.

L’expérience récente des combattants du Hezbollah a consisté à combattre des milices islamistes sunnites mal armées et mal entraînées en Syrie. Elle se trouve désormais confrontée à un ennemi très différent. Pour l’instant, du moins, il semble avoir peu de réponse à la supériorité tactique d’Israël, si ce n’est de continuer à cibler les civils restant dans les villages frontaliers.

Elle se trouve désormais confrontée à un ennemi très différent.

Au-delà de la frontière, Israël a largement abandonné les « règles d’engagement » tacites apparues après 2006. Razi Mousavi, le commandant des Gardiens de la révolution iraniens tué le 25 décembre dans la région de Sayida Zeinab, au sud de Damas, était le plus haut officier du CGRI assassiné depuis l’assassinat du commandant de la Force Qods Qassem Soleimani par les États-Unis en 2020.

Les assassinats de hauts responsables du Hezbollah, Wissam al-Tawil et Ali Hussein Burji, se sont rapidement succédés. L’assassinat du haut responsable du Hamas, Saleh al-Arouri, à Beyrouth, a démontré l’incapacité du Hezbollah à assurer la sécurité de ses hôtes palestiniens, même au cœur de son pays.

Les observateurs des événements en Syrie signalent des frappes en cours dans ce pays d’une intensité sans précédent, toutes ciblant des camions de marchandises, des infrastructures et des individus impliqués dans le processus par lequel l’Iran fournit des armes à ses milices mandataires.

Il est intéressant de noter que les chaînes médiatiques arabes associées au Hezbollah – Al-Manar, al-Mayadeen et al-Akhbar – restent presque silencieuses sur les combats dans le Nord, tout en accordant une couverture saturée aux événements à Gaza et une grande attention aux développements. en mer Rouge et en Irak. De toute évidence, le Hezbollah ne voit pas grand-chose à se réjouir dans la réalité inconfortable actuelle dans laquelle il ne peut ni escalader ni descendre, même si ses forces continuent d’absorber des pertes.

La situation à la frontière n’est toujours pas résolue et les perspectives d’escalade sont très réelles en cas de persistance d’une impasse diplomatique. L’action préventive israélienne n’interviendra probablement qu’après la transition de la situation dans le sud de Gaza vers une contre-insurrection de moindre intensité contre les poches de résistance restantes du Hamas.

Dans l’intervalle, cependant, l’avantage tactique au Nord semble être du côté d’Israël, alors que le mandataire libanais du CGRI se trouve dans une position exposée, sans aucune avancée ni retraite possible pour le moment.