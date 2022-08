La position du récepteur large voit une autre blessure – Shaw Local

CHICAGO – Les Bears ont l’air minces au receveur large.

Ils ont perdu un autre receveur de passes à cause d’une blessure mardi lors de leur entraînement au festival familial à Soldier Field. Le receveur vétéran David Moore s’est effondré sur le terrain après avoir atterri maladroitement lors d’exercices individuels contre les arrières défensifs.

Moore semblait souffrir beaucoup et devait être expulsé du terrain avec une blessure apparente au genou droit.

Il rejoint le receveur N’Keal Harry dans la catégorie des blessures d’apparence assez sérieuse. Harry s’est blessé à la cheville ce week-end et sera absent pendant un certain temps. En plus de ces deux-là, les receveurs Byron Pringle (quadruple) et Velus Jones Jr. (non divulgué) ont été considérés au jour le jour avec des blessures.

Les fans qui assistent au match de pré-saison de samedi contre les Chiefs de Kansas City au Soldier Field pourraient avoir besoin de revoir le receveur des Bears qui ne s’appelle pas Darnell Mooney. L’entraîneur-chef Matt Eberflus prévoit de jouer les partants pendant au moins quelques répétitions, mais la formation de départ au receveur va être un peu différente à moins que Pringle ou Jones ne puissent revenir d’ici samedi.

“Cela rend les choses difficiles”, a déclaré Eberflus. «Vous perdez des hommes sur une liste de 90 hommes et cela rend la tâche difficile pour les autres gars. Nous sommes dans cette situation où nous devons continuer à travailler dessus.

Le quart-arrière Justin Fields a mené un exercice de deux minutes mardi avec Mooney, Equanimeous St. Brown, Tajae Sharpe et Nsimba Webster au receveur.

Au cours d’un exercice de deux minutes, avec deux secondes restantes au compteur, la passe de Justin Fields tombe incomplète dans la zone des buts. L’attaque avait besoin d’un TD. Conduit de son propre 15 au 17. Belles finitions à Equanimeous St. Brown et Darnell Mooney en cours de route. —Sean Hammond (@sean_hammond) 9 août 2022

La blessure de Harry fait mal parce qu’il commençait à ressembler à un élément clé de l’attaque de passage. Les Bears ont échangé un choix de repêchage de septième tour en 2024 contre la Nouvelle-Angleterre en échange de Harry le mois dernier. L’ancien choix de repêchage de premier tour ne s’est jamais gélifié en Nouvelle-Angleterre, mais a du potentiel.

“Il a pris l’attaque très rapidement”, a déclaré St. Brown à propos de Harry. « Un gamin intelligent, et il allait bien. Hate de voir ce qui s’est passé. Espérons que nous aurons de bonnes nouvelles.

Eberflus a déclaré que l’équipe était optimiste quant au retour d’Harry pour la saison.

Pour une unité de récepteurs larges qui manquait déjà de talent haut de gamme, les blessures exacerbent une position déjà mince.

Présence: Le secondeur Roquan Smith, qui a publiquement demandé un échange mardi matin, s’est présenté pour s’entraîner lors d’une fête familiale à Soldier Field. Smith a travaillé sur le côté mais n’a pas participé autrement. Il ne s’est pas entraîné du tout pendant le camp d’entraînement et est toujours techniquement inscrit sur la liste des personnes physiquement incapables de performer avec une blessure non divulguée. Smith a été présent à l’entraînement tous les jours, mais n’a pas participé.

[ 2022 Bears training camp: Offense, defense grades for Aug. 9 ]

Le demi de coin Thomas Graham Jr. (ischio-jambiers) et le centre Lucas Patrick (main) restent absents. L’ailier rapproché Ryan Griffin ne semblait pas être présent.

Parmi les autres joueurs présents mais qui ne se sont pas entraînés, mentionnons Pringle, Jones, le demi de coin Kyler Gordon, le plaqueur défensif Angelo Blackson, le secondeur Noah Dawkins, le receveur Dante Pettis, le plaqueur Julie’n Davenport et l’ailier serré James O’Shaughnessy.

L’ailier rapproché Cole Kmet pourrait avoir subi une blessure mardi. Il n’a pas participé pendant la seconde moitié de la pratique.

“Nous devrons l’évaluer à l’avenir”, a déclaré Eberflus.