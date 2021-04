La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Werner doit se battre pour rester à Chelsea

Attaquant de Chelsea Timo Werner fait face à une course pour prouver sa valeur à Thomas Tuchel avant l’été, selon le Standard du soir. Cette nouvelle vient avec le patron prêt à finaliser ses plans alors que l’Allemand se dirige vers sa première fenêtre de transfert à Londres.

On dit que Tuchel est un grand admirateur du vétéran de Manchester City Sergio Aguero, dont le contrat prend fin cet été, ce qui signifie qu’il pourrait déménager gratuitement à Stamford Bridge.

Même avec l’Argentin en tête, le talisman du Borussia Dortmund Erling Haaland reste la principale priorité de Tuchel, indique le rapport, ce qui est également le cas de nombreux grands clubs européens.

Olivier Giroudle contrat prend fin cet été, alors qu’il y a eu des questions autour de Tammy Abrahaml’avenir de Werner, mais la position à long terme de Werner est également incertaine.

Il y a eu des rapports en Allemagne selon lesquels le joueur de 25 ans pourrait être autorisé à partir bien qu’il ne rejoigne que RB Leipzig cet été, mais le rapport suggère qu’aucune discussion de cette nature n’a encore eu lieu.

Cependant, Tuchel est sur le point de s’entretenir avec les conseillers Marina Granovskaia et Petr Cech sur ce dont le club a besoin pour faire avancer le club, et l’échec de Werner à montrer un avantage clinique devant le but est cité comme l’une des principales raisons pour lesquelles un autre frontman dépasse la priorité. liste.

PAPIER GOSSIP

– Il semble de plus en plus probable que Erik Lamela quittera Tottenham Hotspur cet été, et Calciomercato suggère que la destination de l’Argentine pourrait être Naples. L’AC Milan et Bologne veulent également le joueur de 29 ans, qui remboursera probablement des honoraires compris entre 5 et 10 millions d’euros, Lamela étant censé être prêt à réduire de moitié son salaire pour jouer dans le stade une fois honoré par Diego Maradona.

– L’AC Milan est content de Fikayo TomoriLes performances de l’arrière central les ont rejointes en prêt de Chelsea, à tel point qu’ils espèrent signer définitivement le joueur de 23 ans, rapporte Fabrizio Romano. Cependant, il n’y a pas encore eu de discussions avec Chelsea et une décision ne sera prise qu’en mai, indique le rapport, la position actuelle des Blues étant que l’option de 28 millions d’euros pour rendre le déménagement permanent doit être payée en totalité ou Tomori revient à Stamford Bridge.

– Everton ont reçu un coup de pouce dans leur poursuite de l’arrière droit de Norwich City Max Aarons, car les Canaries seront prêts à laisser partir le joueur de 22 ans si sa valorisation de 30 millions de livres sterling par le club est respectée, selon Insider du football. On dit que c’est le cas, que Norwich obtienne ou non une promotion du championnat ce terme – ce qui semble probable – ce qui signifie qu’Aarons pourrait suivre son ancien coéquipier Ben Godfrey à Goodison Park.

– Marc-Oliver KempfLe contrat actuel de Stuttgart avec Stuttgart prend fin à l’été 2022 et il demande l’insertion d’une clause de libération inférieure à ce que le club est prêt à accepter, rapporte Botteur. Dans cet esprit, la formation de Bundesliga pourrait chercher à décharger le défenseur central de 26 ans pour éviter de le perdre gratuitement, avec l’Eintracht Francfort et la Lazio parmi les clubs intéressés par l’Allemand.

– Les clubs de Ligue 1 et d’Eredivisie cherchent à recruter le jeune gardien de Tottenham Hotspur Timothée Lo-Tutala, comme cela a été rapporté par Foot Mercato. Le Français de 18 ans a joué pour les moins de 18 ans des Spurs, mais a attiré l’attention et pourrait se tourner vers Noni Madueke pour l’inspiration, après que l’ailier ait quitté le système des jeunes des Spurs pour obtenir un football régulier avec le PSV Eindhoven.