La position de table de Liverpool “pas agréable à regarder” en ce moment

Jurgen Klopp a admis qu’il n’est pas facile de regarder le tableau de la Premier League après Liverpool chute à la 16e place avec une défaite 2-1 à Manchester United lundi.

Jadon Sancho et Marcus Rashford ont marqué avant que Mohamed Salah ne réduise de moitié le déficit alors que le patron de United, Erik ten Hag, a enregistré la première victoire de son mandat devant une foule bruyante à Old Trafford.

Liverpool n’a pas encore gagné lors des trois premiers matches et est tombé en dessous de United dans le tableau, déjà à sept points du leader Arsenal. Bien qu’il soit encore très tôt dans la campagne de Premier League, Liverpool se retrouve au-dessus seulement d’Everton, des Wolves, de Leicester et de West Ham United au classement.

A demandé à quel point il était facile d’éviter regardant le tableauKlopp a déclaré: “Si vous voulez être un peu pervers, alors regardez-le. Ce n’est pas la plus belle chose à regarder, c’est clair, mais c’est notre situation.

“Écoutez, on peut parler de tout, mais au final, j’ai revu ce soir. Pendant la semaine, ce n’est pas facile. Nous avions 15 joueurs de champ seniors à l’entraînement.

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, assiste à la défaite de son équipe en Premier League contre Manchester United lundi. Getty Images

“Ce n’est évidemment pas cool, mais pour le match de ce soir, j’aime l’alignement. J’ai aussi vu de bonnes performances ce soir, évidemment pas assez bonnes pour gagner le match. Mais je pense que nous savons tous que si nous marquons dans n’importe quelle situation l’égalisation, il ne serait pas la plus grande surprise du monde. C’est un match nul mérité après un départ où United avait l’air plus pointu que nous, mais ce n’était pas le cas. [for] trop longtemps et dans la situation, un peu attendu.”

Liverpool était privé d’une foule de joueurs en raison d’une blessure – Caoimhín Kelleher, Ibrahima Konate, Joel Matip, Naby Keita, Curtis Jones, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, Diogo Jota et Calvin Ramsay – en plus de Darwin Nunez suspendu.

Mais Klopp a exhorté son équipe assiégée à rebondir contre Bournemouth samedi.

“Pour jouer le football que nous sommes capables de jouer, nous voulons nous battre”, a-t-il ajouté. “Nous avons un bon match à domicile samedi et Anfield doit être en train de basculer. Nous devons mettre le feu et le rythme.

“Nous essaierons absolument tout ce à quoi chaque supporter de Liverpool s’attendra. Nous nous battrons pour nos vies.”