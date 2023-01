La position de Nadhim Zahawi “intenable” après l’admission aux impôts, selon les députés conservateurs

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La position de Nadhim Zahawi en tant que président du Parti conservateur est “intenable”, ont averti les députés conservateurs malgré les tentatives du gouvernement de tirer un trait sur la fureur entourant ses affaires fiscales.

L’ex-chancelier se bat pour sa vie politique après avoir admis qu’il avait payé au HMRC un règlement pour une erreur “négligente”, mais n’a pas réussi à clarifier une série de questions sur l’enquête révélées pour la première fois par L’indépendant en juillet.

Le secrétaire aux Affaires étrangères, James Cleverly, a affirmé que son collègue avait été “ouvert” à propos de ses impôts, mais avait éludé les questions sur la ligne – insistant sur le fait qu’il n’était “pas un journaliste d’investigation” et qu’il avait été trop occupé à faire des achats après un voyage à l’étranger pour en savoir plus. détails.

Mais l’ancien chef du parti, Iain Duncan Smith, a déclaré que M. Zahawi devait partager plus d’informations et “tout faire savoir maintenant”, tandis que d’autres hauts conservateurs ont averti qu’il était presque impossible pour le président du parti de continuer son travail.

Un ancien ministre conservateur a déclaré L’indépendant que la position de M. Zahawi était désormais “intenable” après son admission qu’il y avait eu un différend avec le HMRC au sujet d’une erreur dans ses affaires fiscales.

Le député senior a déclaré que M. Zahawi n’aurait jamais dû devenir chancelier si le fait qu’il avait été “négligent” avec ses affaires fiscales était connu du n ° 10 et du Cabinet Office.

Un autre conservateur de haut rang a déclaré que M. Zahawi était “peu susceptible” de survivre à la ligne fiscale. “La négligence avec les finances n’aurait pas été une recommandation pour le poste de chancelier, si nous l’avions su”, a déclaré l’ancien ministre. “On voit mal comment ça peut être acceptable pour le poste de président.”

Le député conservateur Peter Aldous s’est également demandé s’il aurait dû « jamais être nommé chancelier », avant d’exhorter le ministre à partager plus de détails. “Je pense qu’il doit clarifier et confirmer cela – si c’était une erreur d’inattention et rien de délibéré”, a déclaré l’arrière-ban à Times Radio.

L’homologue conservateur Lord Young a également déclaré à la station que le ministre sous pression “allait devoir être plus transparent”, avertissant que “l’histoire ne va tout simplement pas disparaître”.

Cela s’est produit alors que le Parti travailliste a demandé à M. Zahawi de publier ses déclarations de revenus des cinq dernières années et a exigé que Rishi Sunak “clarifie ce qu’il savait et quand” sur les affaires fiscales de son ministre.

La présidente du parti travailliste Anneliese Dodds a déclaré que M. Zahawi pourrait aider à éclaircir la controverse en publiant ses déclarations de revenus complètes remontant à 2018, l’année où une participation dans YouGov a été vendue par Balshore Investments – une fiducie familiale enregistrée à Gibraltar liée à M. Zahawi.

“Cela aurait pu être évité si Nadhim Zahawi avait répondu à des questions simples, comme quand il a été mis au courant d’une enquête du HMRC, combien a été payé et pourquoi ces rapports semblent contredire ses déclarations précédentes. Malheureusement, il n’a pas réussi à le faire », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

Comment The Independent a révélé les enquêtes du HMRC sur Zahawi (L’indépendant)

M. Zahawi n’a pas divulgué le montant du règlement du HMRC – qui serait estimé à 4,8 millions de livres sterling, y compris une pénalité de 30% d’environ 1 million de livres sterling – ni confirmé s’il a payé une amende. Mais son porte-parole n’a pas démenti qu’une amende ait été payée.

Le président conservateur – qui avait précédemment affirmé que les enquêtes du HMRC sur ses impôts étaient une «diffamation» – a admis samedi que «des questions avaient été soulevées sur mes affaires fiscales» lorsqu’il a été nommé chancelier par Boris Johnson en juillet.

M. Zahawi a également déclaré qu’il en avait discuté avec le Cabinet Office à l’époque – mais les détails sur la manière dont l’argent a ensuite été versé au HMRC restent flous. Un assistant de Zahawi a déclaré à la BBC que le règlement avait été résolu alors qu’il était chancelier.

L’ex-chancelier a également nié les allégations selon lesquelles il aurait évité l’impôt par le biais d’une société offshore. Il a déclaré qu’il n’avait pas pris d’actions de fondateur lors de la création de YouGov, affirmant que la fiducie Balshore Investments de son père avait pris des actions “en échange d’un capital et de ses précieux conseils”.

L’ancien chancelier est confronté à d’autres questions sur ses affaires fiscales (PENNSYLVANIE)

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré que M. Zahawi avait été “ouvert” sur ses affaires fiscales et a insisté sur le fait qu’il resterait dans son rôle au moment des PMQ de cette semaine, malgré les appels croissants pour qu’il soit limogé.

Mais le ministre a éludé les questions sur le moment exact où M. Zahawi était au courant de son problème fiscal et dans quelle mesure le Premier ministre était au courant de la question. “Je ne suis pas un enquêteur”, a déclaré M. Cleverly à Sky News ‘ Sophy Ridge dimanche. “Je n’en sais pas plus que dans sa déclaration.”

Cependant, Sir Iain a exhorté M. Zahawi à en révéler davantage s’il voulait arrêter la construction de l’histoire. “Plus tôt vous pourrez obtenir les faits absolus, mieux ce sera”, a déclaré l’ancien chef conservateur à la BBC. Dimanche avec Laura Kuenssberg. “Sortez tout maintenant.”

Sir Bob Kerslake, l’ancien chef de la fonction publique, a déclaré que M. Sunak pourrait envisager de suspendre M. Zahawi – affirmant qu’il y avait encore “des questions assez importantes auxquelles il faut répondre ici”.

Il a déclaré à Times Radio. “S’il n’est pas convaincu d’avoir toutes les réponses, alors je pense qu’au moins une suspension pendant qu’il enquête sera appropriée. Il se peut que s’il est profondément préoccupé par la façon dont les choses se sont passées, cela pourrait conduire à un limogeage.

La pression augmente également sur M. Sunak pour qu’il expose ce qu’il savait des problèmes fiscaux lorsqu’il a nommé M. Zahawi dans son cabinet, au milieu des affirmations selon lesquelles des responsables du Cabinet Office auraient alerté le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, avant de nommer M. Zahawi au poste de chancelier.

Les Soleil le dimanche a rapporté que le président conservateur devait recevoir un titre de chevalier dans la récente liste des honneurs du Nouvel An, mais a été bloqué en raison de préoccupations concernant sa situation fiscale.

Les travaillistes ont appelé à la publication de toute la correspondance liée au problème fiscal de M. Zahawi avec le n ° 10 avant diverses nominations, pour confirmer s’il était chancelier au moment du règlement et pour expliquer en quoi sa conduite s’aligne sur le code ministériel.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré dimanche qu’il n’avait rien à ajouter à la déclaration de M. Zahawi et a confirmé que le Premier ministre avait toujours confiance en lui en tant que président conservateur.

Le Cabinet Office a refusé de commenter lorsqu’il a été interrogé sur les informations selon lesquelles un “drapeau rouge” avait été levé peu de temps avant sa nomination au poste de chancelier, ou sur l’affirmation selon laquelle M. Zahawi avait été rejeté de la chevalerie.

Le directeur général du HMRC, Jim Harra, sera probablement interrogé par les députés sur la résolution des différends fiscaux avec les ministres lorsqu’il comparaîtra devant le comité des comptes publics de la Chambre des communes pour répondre aux questions sur la conformité fiscale jeudi.