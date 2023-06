La position de l’Inde sur la Russie bien comprise : le Premier ministre Modi au début de la visite aux États-Unis

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que l’Inde se tenait du côté de la paix dans le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine, a rapporté le Wall Street Journal (WSJ).

Dans une interview accordée au WSJ avant son départ pour une visite d’État historique aux États-Unis, le Premier ministre Modi a déclaré qu’en ce qui concerne le conflit en Ukraine, « Certaines personnes disent que nous sommes neutres. Mais nous ne sommes pas neutres. Nous sommes du côté de paix. »

Interrogé sur la critique aux États-Unis de son gouvernement pour ne pas avoir adopté une position plus énergique contre la Russie dans le conflit avec l’Ukraine, le Premier ministre Modi a déclaré à la publication : « Je ne pense pas que ce type de perception soit répandu aux États-Unis ».

« Je pense que la position de l’Inde est bien connue et bien comprise dans le monde entier. Le monde est pleinement convaincu que la priorité absolue de l’Inde est la paix », a-t-il déclaré au Wall Street Journal dans une interview réalisée à la résidence du Premier ministre à New Delhi.

Le Premier ministre a déclaré que tous les pays devaient respecter le droit international et la souveraineté des pays, que les différends devaient être résolus par la diplomatie et le dialogue, et non par la guerre.

L’Inde s’est abstenue lors des votes de l’ONU condamnant l’invasion.

Lors de son entretien avec le WSJ, le Premier ministre a déclaré avoir parlé à plusieurs reprises au président russe Vladimir Poutine et au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Il a dit qu’il s’était récemment entretenu avec le président Zelenskyy en marge du sommet du Groupe des Sept au Japon en mai.

« L’Inde fera tout ce qu’elle peut » et soutient « tous les efforts sincères pour mettre fin au conflit et assurer une paix et une stabilité durables », a déclaré le Premier ministre Modi.

Selon le Wall Street Journal, les relations de l’Inde avec les États-Unis se sont renforcées ces dernières années en partie à cause des liens économiques. Le commerce entre les deux pays a atteint un record de 191 milliards de dollars en 2022, faisant des États-Unis le plus grand partenaire commercial de l’Inde. Les États-Unis sont la troisième source d’investissements directs étrangers de l’Inde et l’une des cinq principales destinations des investissements indiens.

L’Inde a dans le même temps maintenu des liens étroits avec la Russie, qui fournit encore environ 50% des fournitures militaires du pays, notamment des armes, des munitions, des chars, des chasseurs à réaction et des systèmes de défense aérienne S-400, selon le WSJ.

Lors de l’interview, le Premier ministre Modi a également déclaré qu' »il existe une confiance sans précédent » entre les dirigeants des États-Unis et de l’Inde. Il a salué la coopération croissante en matière de défense entre les deux pays comme « un pilier important de notre partenariat », qui, selon lui, s’étend au commerce, à la technologie et à l’énergie.

Aux États-Unis, le Premier ministre Modi s’adressera à la session conjointe du Congrès américain, rencontrera des chefs d’entreprise et des expatriés indiens, et rejoindra le président Joe Biden pour un dîner d’État à la Maison Blanche.



