La position de la Turquie vis-à-vis de la Russie irrite Biden – NYT – RT World News

Le média décrit le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan comme un “casse-tête” pour Washington

La Turquie continue d’être “une source d’irritation importante” pour l’administration du président américain, Joe Biden, a rapporté le New York Times. Selon le média, la position d’Ankara sur la crise ukrainienne fait partie d’un éventail plus large de questions.

L’implication d’Ankara dans l’accord négocié par l’ONU sur les exportations de céréales ukrainiennes entre Moscou et Kiev il y a quelques jours a été saluée par Washington, mais ne signifie pas que tous les problèmes dans les relations américano-turques ont été résolus, a averti le média dans l’article de samedi. Le président turc Recep Tayyip Erdogan y a été décrit comme un “mal de tête” et “une source d’irritation importante” pour Washington.

Le Times a cité le représentant de la Chambre des États-Unis, Chris Pappas (D-New Hampshire), qui a affirmé que “La Turquie a joué des deux côtés de la clôture en Ukraine. Ils n’ont pas été l’allié fiable sur lequel nous devrions pouvoir compter.

“Je pense que l’administration Biden doit adopter une position plus ferme”, Papa a insisté.

Ankara, membre de l’OTAN, a condamné l’opération militaire de Moscou en Ukraine et a fourni aux forces de Kiev ses drones Bayraktar, mais a en même temps refusé de se joindre aux sanctions internationales contre la Russie et a continué à traiter avec le pays.















Mardi, le président turc s’est rendu à Téhéran pour des entretiens avec ses homologues iranien et russe Ebrahim Raisi et Vladimir Poutine, le NYT citant des analystes en soulignant que “Les images de deux principaux rivaux américains avec M. Erdogan, le chef d’un pays de l’OTAN, se sont heurtées au récit occidental d’un Iran et d’une Russie profondément isolés.”

Un autre point de discorde entre les États-Unis et la Turquie est l’avertissement renouvelé d’Ankara cette semaine qui bloquera l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’adhésion au bloc de l’OTAN dirigé par les États-Unis si les deux pays nordiques ne tiennent pas leur promesse d’extrader les membres du groupes kurdes que la Turquie considère comme des terroristes. En usant de son droit de veto, Erdogan « embarrasserait profondément l’alliance et l’administration Biden alors qu’ils travaillent pour contrer la Russie », l’article prévenait.

Le dirigeant turc pourrait être particulièrement enclin à annuler les offres d’Helsinki et de Stockholm, car le Congrès semble peu susceptible de permettre à Biden de tenir sa promesse de vendre des avions de combat F-16 à Ankara, a-t-il ajouté.

La Turquie s’intéresse à ces avions après que l’administration précédente de Donald Trump a empêché le pays d’obtenir des F-35 en réponse à la décision du pays de s’armer de systèmes de missiles anti-aériens S-400 de fabrication russe.















Ankara a d’autres griefs avec Washington concernant, entre autres, la réticence des États-Unis à livrer l’ecclésiastique exilé Fethullah Gulen, accusé d’avoir orchestré un coup d’État militaire raté en Turquie en 2016, et le soutien américain aux combattants kurdes en Syrie. Les Kurdes ont aidé les États-Unis à lutter contre l’État islamique (IS, anciennement ISIS/ISIL), mais les autorités turques les considèrent comme une menace majeure pour la sécurité.

Les États-Unis ont été sérieusement préoccupés par les projets de la Turquie d’envahir les zones kurdes du nord de la Syrie, car l’EI pourrait bien profiter de cette décision, a souligné le NYT, citant une déclaration de Dana Stroul, sous-secrétaire adjointe à la Défense.

Erdogan est “dans notre équipe, mais ensuite il fait des choses qui ne sont clairement pas bonnes pour notre équipe. Et je ne vois tout simplement pas cela changer », l’ancien officier du service extérieur Elizabeth Shackelford a déclaré au journal.

Mais, selon des responsables anonymes de l’administration Biden qui ont parlé au point de vente, ce serait “autodestructeur” pour Washington de radier complètement le dirigeant turc parce que “La position de sa nation au carrefour de l’Est et de l’Ouest est stratégiquement importante et lui permet d’être un interlocuteur avec des voisins encore plus gênants.”