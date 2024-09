La position de Guardiola à Man Utd après avoir admis qu’il se voyait à Old Trafford | Football | sport

Sir Alex Ferguson voulait que Pep Guardiola lui téléphone alors que le rôle de Man Utd devenait disponible

Avant de rejoindre les Citizens, Guardiola a admis qu’il pouvait s’imaginer diriger à Old Trafford, suite à une invitation téléphonique de Sir Alex Ferguson pour discuter du club. Dans son livre Pep Confidential, l’ami proche et journaliste de Guardiola, Marti Perarnau, a cité les propos du manager : « J’aime cette atmosphère. Je me verrais bien entraîner ici un jour. »

L’entraîneur espagnol, qui a remporté six titres de Premier League, deux FA Cup, quatre Coupes de la Ligue et le très convoité trophée de la Ligue des Champions avec City depuis son transfert du Bayern Munich il y a huit ans, est actuellement dans la dernière année de son contrat. Il est largement spéculé que Guardiola ferait ses adieux à l’Etihad à la fin de la saison 2024/25.

Pep Guardiola pourrait quitter Manchester City à la fin de la saison

« Pep a aimé l’installation de la Sabener Strasse (centre d’entraînement du Bayern) malgré le fait qu’il était plus petit que le terrain d’entraînement du Barça et disposait de moins d’installations techniques. Le Catalan a été impressionné et a dit [his personal assistant] Manuel Estiarte en privé que les choses pourraient bien fonctionner pour lui.

« Pep avait dit quelque chose de très similaire quelques mois auparavant, à Manchester United. Le lendemain de leur victoire contre le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, Guardiola et Estiarte se sont rendus à Manchester pour voir leurs prochains adversaires en action. C’était le 4 mai 2011. , et les deux hommes se sont assis ensemble dans les tribunes d’Old Trafford pour regarder l’équipe de Sir Alex Ferguson battre Schalke 4-1. », rapporte les nouvelles du soir de Manchester.

