La position de David Johnston est à peine tenable. Son enquête peut-elle être sauvée ?

Comme toujours, plusieurs choses peuvent être vraies en même temps.

David Johnston peut être à la fois un mauvais choix pour enquêter sur la réponse du gouvernement aux renseignements sur l’ingérence étrangère – et la cible d’un traitement injuste depuis qu’il a assumé cette tâche. Le Premier ministre aurait pu mieux demander à quelqu’un d’autre d’être rapporteur spécial – et l’accueil réservé à Johnston par ses détracteurs a peut-être diminué le nombre de personnes désireuses et capables de faire le travail.

Maintenant que la plupart des députés de la Chambre des communes ont demandé à Johnston de démissionner , sa position est à peine tenable. Mais il est apparemment déterminé à finir le travail. Et le processus qu’il a initié est peut-être encore récupérable.

Dans le récit de Johnston, l’étendue de sa relation avec Trudeau – ce que Johnston lui-même a appelé leur «soi-disant amitié» – a été surestimée. Selon Johnston, il savait que Pierre Trudeau et les fils de l’ancien premier ministre allaient skier avec la famille de Johnston lorsque Johnston avait un condominium près de Mont Tremblant au Québec. [Johnston says the elder Trudeau had a home 50 km away]. À une occasion, a déclaré Johnston, il a conduit les garçons Trudeau à la maison de leur mère, à 10 km du condo de Johnston.

Selon Johnston, lui et Justin Trudeau se sont parfois croisés lorsque Johnston était directeur de l’Université McGill et que Trudeau y était étudiant (Trudeau a obtenu son diplôme en 1994). Ils n’ont eu aucune autre interaction, a-t-il dit, jusqu’à ce que Trudeau soit député (il a été élu en 2008) et que Johnston soit nommé gouverneur général (Johnston a assumé ce poste en 2010).

Johnston était encore gouverneur général lorsque Trudeau est devenu premier ministre. La famille Trudeau vit au Rideau Cottage, situé sur le terrain de Rideau Hall, la résidence du gouverneur général.

Sur la base de ces faits, il est au moins exagéré de décrire Johnston comme le «copain de ski», le «voisin» ou «l’ami personnel» de Trudeau, comme le Parti conservateur a pris l’habitude de l’appeler.

REGARDER: Pierre Poilievre remet en question la décision de David Johnston de ne pas recommander une enquête publique

Poilievre remet en question la décision de Johnston de ne pas tenir d’enquête publique Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a déclaré aux journalistes à Québec qu’il « ne serait pas réduit au silence » après que David Johnston a annoncé qu’il ne recommanderait pas la tenue d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère et a appelé les dirigeants de l’opposition à se joindre au NSICOP.

Mais compte tenu de ces faits – et du fait que Johnston était impliqué dans la Fondation Trudeau après la fin de son mandat de gouverneur général – Trudeau aurait certainement mieux fait de trouver quelqu’un d’autre pour agir en tant que rapporteur spécial du premier ministre sur l’ingérence étrangère. À tout le moins, Trudeau et ses conseillers auraient dû anticiper les attaques auxquelles Johnston est actuellement confronté.

Le désir de Johnston de dire oui chaque fois qu’un premier ministre demande de l’aide est admirable. Mais dans ce cas, il semble que le Premier ministre lui ait demandé de sauter dans un réservoir de piranhas.

Il y a sûrement beaucoup à dire pour Johnston . Et si c’était une erreur de la part de Trudeau de l’engager pour ce poste, c’était probablement aussi une erreur de la part de Stephen Harper de demander à Johnston de le conseiller sur une enquête sur les relations de Brian Mulroney avec Karlheinz Schreiber (le gouvernement Mulroney a nommé Johnston à la présidence de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie en 1988) et de prolonger le mandat de Johnston en tant que gouverneur général en 2015 (mettant Johnston dans une position où il devait présider une élection qui mettait en évidence Trudeau).

Mais si Trudeau avait besoin de trouver quelqu’un dont les antécédents étaient incontestables. Johnston n’était pas ce quelqu’un.

Remarquez que les dernières semaines pourraient aussi amener à se demander combien de personnes parfaitement irréprochables il y a au Canada.

Si ce n’est pas Johnston, qui?

Alors que le titre principal de la motion du NPD cette semaine était l’appel à la démission de Johnston, la partie la plus intéressante de cette motion était une instruction à un comité de la Chambre des communes de recommander une personne qui pourrait mener une enquête publique sur l’ingérence étrangère. La motion dit que l’individu devrait avoir le « soutien unanime » de tous les partis reconnus.

Il serait intéressant de voir si les partis — ou même seulement les partis d’opposition — sont capables de trouver quelqu’un sur qui ils peuvent s’entendre.

REGARDER: Les députés de l’opposition disent que David Johnston doit se retirer

Les députés de l’opposition disent que David Johnson doit partir 31 mai 2023 – Les députés de l’opposition disent que David Johnston devrait être démis de ses fonctions de rapporteur spécial. Que se passe-t-il si le Premier ministre ignore cet appel ? Le pouvoir et la politique demande au chef du NPD Jagmeet Singh. De plus, des équipes en Nouvelle-Écosse luttent contre trois incendies incontrôlables, dont un juste à l’extérieur d’Halifax. Power and Politics parle au premier ministre Tim Houston de son appel à l’aide fédérale.

Même si l’expression « conflit d’intérêt » a été beaucoup évoqué, il n’est pas évident que Johnston soit réellement impliqué dans cette affaire. Il serait également difficile de prouver – du moins jusqu’à présent – que Johnston a fait preuve d’un quelconque parti pris dans son enquête ou ses recommandations.

On dit généralement que la preuve de partialité n’est pas pertinente. Même la perception de parti pris ou de conflit est censée être évitée. Cela a du sens. Mais cela confère également un pouvoir important à ceux qui perçoivent – ​​dans ce cas, les députés de l’opposition et les experts.

On peut supposer en toute sécurité qu’aucune personne ayant eu une implication avec la Fondation Trudeau n’est éligible (cela exclut deux anciens ministres conservateurs et plusieurs anciens juges de la Cour suprême). L’individu ne peut évidemment pas avoir eu beaucoup d’interactions avec le Premier ministre ou un membre de sa famille.

Tout lien avec la Chine a le potentiel d’éveiller les soupçons (le député conservateur Luc Berthold a noté cette semaine que trois des filles de Johnston ont fréquenté l’université en Chine). Un record de dons politiques est probablement également disqualifiant (des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que l’un des avocats qui a conseillé Johnston a fait un don au Parti libéral).

Une implication politique antérieure est-elle autorisée ? Qu’en est-il des opinions politiques déclarées publiquement ? Ou une précédente nomination gouvernementale?

Ce que tout le monde oublie

Un débat ouvert entre députés sur qui pourrait faire le travail clarifierait au moins s’il y a plus de deux personnes dans ce pays qui pourraient courir le gant partisan et sortir indemnes.

En fin de compte, il pourrait s’avérer qu’aucun rapporteur spécial ne serait jamais acceptable – car qui que ce soit, il ferait obstacle aux demandes d’enquête publique.

La grande ironie est que la fureur suscitée par la crédibilité personnelle de Johnston a largement obscurci ce qui aurait autrement pu être considéré comme un rapport important sur les tentatives de la Chine d’interférer dans la démocratie canadienne et la mauvaise gestion des renseignements au sein du gouvernement. Si ce n’était du fait que le rapport de Johnston ait été précédé d’allégations aussi sensationnelles et d’accusations partisanes de dissimulation politique – et du fait que Johnston estimait que certaines affirmations devaient être démystifiées – ses conclusions auraient pu être considérées comme très alarmantes.

À ce stade, il y a sûrement des gens qui n’accepteront pas ce qui sortira du processus actuel. Ce groupe est maintenant plus grand qu’il n’aurait dû l’être.

S’il reste un chemin étroit vers quelque chose qui pourrait limiter les rangs des suspects et des cyniques, cela implique que Johnston fasse un travail significatif avec les audiences publiques qu’il a promises et que le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement fasse un travail crédible de suivi de Johnston travail.

Une conclusion défendable de ce processus pourrait également rendre plus probable que la prochaine personne à qui un premier ministre demandera de faire un travail dira « oui ».

Mais s’il existe encore un chemin vers une véritable responsabilité et une discussion productive, il est également juste de dire que, sept mois après le début de cette tempête politique, le seul gagnant semble être la Chine – qui a au moins réussi à semer la discorde et le doute.