La position de Bruno Fernandes est claire, Man United étant « confiant » de finaliser un transfert de 75 millions de livres sterling

Manchester United se prépare pour le premier mercato estival de Sir Jim Ratcliffe depuis qu’il a acheté une participation dans le club plus tôt cette année.

Alors que les changements continuent de se produire dans les coulisses, United doit mettre ses affaires en avant. Des discussions auront lieu sur l'avenir d'un certain nombre de joueurs, parmi lesquels Jadon Sancho et Mason Greenwood.









United a terminé huitième de la Premier League – son pire résultat de tous les temps – mais Erik ten Hag a peut-être sauvé son poste avec une victoire en finale de la FA Cup contre Manchester City. Un examen de la situation est toujours en cours et une décision devrait être rendue la semaine prochaine.

Cela étant dit, HOMMES Sport a jeté un œil aux dernières nouvelles de United et aux potins qui ont circulé au cours des dernières 24 heures.

La position de Bruno Fernandes de Man United

Selon le Gardien, les offres sérieuses pour le skipper de United Bruno Fernandes commenceraient à 70 millions de livres sterling. Cependant, le Portugais est très bien noté par Ratcliffe et décrit comme le « meilleur footballeur » du club, selon les rapports, ce qui suggère qu’ils ne voudront pas le perdre.

Bien que le milieu de terrain suscite l’intérêt de clubs européens, dont le Bayern Munich, il n’y aurait « aucune pression » pour vendre Fernandes. Mais si les Diables Rouges veulent conserver leur capitaine, ils devront peut-être améliorer son salaire.

Le joueur de 29 ans serait à la recherche d’un nouveau contrat qui le placerait parmi les salariés les mieux rémunérés du club. Un nouveau salaire lui permettrait de gagner plus de 300 000 £ par semaine, une amélioration par rapport aux 220 000 £ dont il est actuellement estimé.

HOMMES Sport dit : Manchester United bénéficie vraiment d’un joueur créatif et influent comme Fernandes. La capacité du Portugais à changer le jeu est essentielle pour United et il l’a montré le leader qu’il est sur et en dehors du terrain plusieurs fois. Comme le capitaine, il mérite une augmentation de salaire, son coéquipier Casemiro étant censé gagner plus que Fernandes après son déménagement de 70 millions de livres sterling à Old Trafford.

United confiant de finaliser son premier transfert

Selon le Écho de Liverpooll’omission de Jarrad Branthwaite de la dernière équipe anglaise de 26 joueurs de Gareth Southgate a laissé United confiant de conclure un accord pour le défenseur d’Everton.

La Fédération de football a empêché les clubs et les agents de prendre contact avec les joueurs concernant les transferts pendant les Championnats d’Europe. L’exclusion de Branthwaite le rend désormais disponible pour les négociations.





Le rapport ajoute que les dirigeants de United espèrent pouvoir finaliser un accord pour le joueur de 21 ans avant le 30 juin. Everton, qui valoriserait son défenseur vedette à environ 75 millions de livres sterling, se bat pour le garder.

HOMMES Sport dit : Si United veut conclure un accord pour Branthwaite, il est important qu’il essaie de devancer la concurrence le plus tôt possible, pour éviter toute déception. Le profil de Branthwaite correspond à ce que United recherche et, bien qu’il n’ait encore que 21 ans, il a une expérience en Premier League et serait un bon remplaçant pour Raphael Varane.