La position de Biden sur le fentanyl suscite des critiques des deux côtés

Les appels du président Joe Biden dans son discours sur l’état de l’Union à des sanctions pénales sévères en réponse à la flambée des décès liés au puissant opioïde fentanyl sont réprimandés par les défenseurs de la réduction des méfaits qui disent que cette approche pourrait aggraver le problème, même si certains au Congrès se moquaient du commentaires et a accusé les politiques frontalières des démocrates d’aggraver la crise.

Les réactions ont montré à quel point la prévention des décès dus à la drogue touche à de profondes différences politiques, pratiques et philosophiques, même dans la lutte contre une crise de surdose incessante aux États-Unis liée à plus de 100 000 décès par an.

Après avoir présenté un père du New Hampshire dont la fille de 20 ans est décédée il y a huit ans d’une overdose de fentanyl, Biden a présenté une sombre statistique : “Le fentanyl tue plus de 70 000 Américains par an”.

Quelques législateurs ont crié “C’est la frontière”. La voix de l’un d’eux, le représentant Andy Ogles, un républicain du Tennessee, a retenti clairement : “C’est de votre faute !”

Biden a fait une pause, a souri et a continué, exposant son approche pour faire face à la crise, notamment en appelant à inspecter davantage de colis et de marchandises entrant dans le pays.

Une phrase en particulier – «des sanctions sévères pour réprimer le trafic de fentanyl» – a suscité des applaudissements dans la chambre de la Chambre, mais des critiques de la part des défenseurs de la réduction des méfaits qui s’efforcent de contenir la crise.

Bien que ces défenseurs soutiennent d’autres aspects du cadre de Biden, leur point de vue est que la gestion de la crise en grande partie comme un problème d’application de la loi l’aggrave, et que des “sanctions sévères” pourraient être liées à l’inscription permanente des drogues liées au fentanyl dans le niveau le plus élevé de substances contrôlées. . Cela entraîne des sanctions plus élevées et rend plus difficile pour les chercheurs de travailler avec eux. Tous les médicaments liés au fentanyl sont répertoriés à ce niveau jusqu’en 2024, mais c’est au Congrès de décider s’il faut le rendre permanent.

“Lorsque vous criminalisez des choses, vous créez une stigmatisation autour des substances”, a déclaré Maritza Perez Medina, directrice des affaires fédérales à la Drug Policy Alliance. “Si les gens savent qu’ils vont avoir des ennuis à cause de la consommation de substances, ils seront réticents à appeler à l’aide.”

Harry Cullen, un organisateur du groupe de défense de la réduction des méfaits PAIN, a déclaré que les efforts pour contrôler l’approvisionnement en fentanyl ont conduit à l’émergence d’autres substances encore plus dangereuses dans l’approvisionnement en drogues, telles que la xylazine, qui est utilisée comme sédatif vétérinaire, et les nitazènes. , une autre classe d’opioïdes.

« Doubler la criminalisation n’est pas la voie à suivre », a déclaré Cullen.

Les défenseurs de la réduction des risques appellent à une disponibilité accrue des traitements assistés par médicaments et des mesures pour prévenir les surdoses mortelles grâce à des mesures telles que la fourniture de fournitures pour tester les médicaments pour le fentanyl et la naloxone, un médicament qui inverse les surdoses d’opioïdes.

Interrogée sur la déception de certains défenseurs de la santé publique que Biden n’ait pas déployé de nouvelles initiatives de traitement, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré mercredi que Washington “avait encore du travail à faire”.

L’administration a avancé certains efforts plus que les gouvernements précédents, comme permettre l’utilisation de plus d’argent fédéral pour la naloxone et faciliter la prescription de médicaments anti-addiction.

Tout le monde n’a pas critiqué l’approche de Biden. Anne Zink, médecin-chef du ministère de la Santé de l’Alaska et présidente de l’Association des responsables de la santé des États et des Territoires, a déclaré dans un communiqué qu’elle se félicitait de ses efforts pour prévenir les surdoses, rendre l’accès au traitement équitable et perturber le trafic de fentanyl.

Chez certains républicains, cependant, la crise des surdoses est considérée avant tout comme un problème de frontière et d’application de la loi.

Le fentanyl et les opioïdes synthétiques apparentés sont puissants et peuvent être transportés en petites quantités. Lorsqu’ils ont commencé à avoir un impact majeur aux États-Unis il y a une dizaine d’années, ils étaient en grande partie produits dans des laboratoires en Chine et expédiés dans le pays.

Au fil du temps, cela a changé. Les experts affirment que la majeure partie de l’approvisionnement est désormais réalisée au Mexique à partir de produits chimiques importés de Chine. La drogue est pressée dans de fausses pilules sur ordonnance et ajoutée à d’autres drogues illégales. Les responsables disent qu’il est amené aux États-Unis principalement par des points d’entrée légaux, échappant à la détection.

Certains qui font une overdose de fentanyl ne savent pas qu’ils en consomment. Mais dans d’autres cas, les toxicomanes le recherchent spécifiquement.

Mercredi, 21 procureurs généraux des États républicains ont écrit une lettre à Biden et au secrétaire d’État Andrew Blinken les appelant à désigner les cartels de la drogue mexicains comme des organisations terroristes étrangères.

“Les mêmes cartels qui produisent et font le trafic de ce produit chimique dangereux assassinent également des rivaux et des responsables gouvernementaux, tendent des embuscades et tuent des Américains à la frontière et s’engagent dans une insurrection armée contre le gouvernement mexicain”, indique la lettre. “Cette activité terroriste dangereuse qui se produit à notre frontière ne diminuera pas à moins que nous n’intensifiions notre réponse.”

L’année dernière, un groupe d’AG républicains a demandé au président de déclarer le fentanyl comme arme de destruction massive. Aucune mesure n’a été prise.

Regina LaBelle, qui a occupé le poste de directrice par intérim de la politique nationale de contrôle des drogues plus tôt sous la présidence de Biden, a déclaré que les États-Unis devaient faire face à des groupes introduisant du fentanyl dans le pays. “Ce sont des organisations criminelles transnationales qui font le trafic d’êtres humains, de carburant et de drogue”, a-t-elle déclaré.

Mais elle a averti : “Si vous vous concentrez uniquement sur cette partie du problème, vous ne faites pas votre travail.”

Les rédacteurs de l’Associated Press Aamer Madhani et Lindsay Whitehurst à Washington ont contribué à ce rapport.

Geoff Mulvihill, Associated Press