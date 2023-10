jeans les semaines qui ont suivi qu’Israël ait subi l’attaque la plus meurtrière de son histoire, le président américain Joe Biden a promis son soutien sans réserve au pays et à son peuple. « Le président Biden aime Israël, aime le peuple israélien et nous soutient », Amir Tibon, un journaliste israélien qui a survécu au massacre du Hamas le 7 octobre, dit suite à une réunion avec le président plus tôt ce mois-ci.

Tout le monde ne ressent pas la même chose. De retour aux États-Unis, les Palestiniens et les Arabes américains ont exprimé leur indignation face à la réponse de Biden au bombardement israélien de Gaza, qui a tué plus de 8 000 personnes, plus d’un quart d’entre eux des enfants. Le premier sondage national auprès des Arabes américains depuis le début de la guerre à Gaza montre à quel point ce sentiment de trahison est profond, avec seulement 17 % des électeurs arabes américains déclarant qu’ils voteront pour Biden en 2024 – une baisse stupéfiante par rapport aux 59 % de 2020.

“C’est le changement le plus spectaculaire sur la période la plus courte que j’ai jamais vu”, a déclaré au TIME James Zogby, fondateur et président de l’Institut arabe américain, qui a publié le sondage mardi.

Les dégâts ne se limitent pas à Biden : seulement 23 % des Arabes américains s’identifient au Parti démocrate, ce qui marque la première fois qu’une majorité ne prétend pas préférer les démocrates depuis que l’institut a commencé à suivre l’identification du parti en 1996. Ceux qui s’identifient comme indépendants sont passés à 31 %, le niveau le plus élevé jamais atteint.

Les résultats du sondage sont susceptibles d’accroître les inquiétudes des démocrates quant à la position de Biden auprès des Arabes américains à l’approche de 2024, en particulier dans le Michigan, où environ 277 000 Les Arabes américains ont élu domicile et Biden a gagné en 2020 par 155 000 voix. Mais les plus petites populations arabes américaines en Pennsylvanie et en Géorgie étaient également plus grandes que les marges de victoire de Biden là-bas. Les trois États sont ceux que Biden a renversés après que Trump les a remportés en 2016.

Même si à peu près 3 millions d’Arabes-Américains résidant aujourd’hui aux États-Unis ne sont guère un monolithe, plus de la moitié d’entre eux ont voté pour Biden en 2020. Dans des endroits comme Dearborn, dans le Michigan, qui abrite l’une des plus grandes populations arabo-américaines du pays, les écrasante majorité l’a fait. Les dirigeants et militants de la communauté arabo-américaine disent au TIME que ce n’est pas parce qu’ils se faisaient des illusions sur la position pro-israélienne de Biden. C’était plutôt parce qu’ils pensaient qu’il serait meilleur que Trump, dont les politiques xénophobes et islamophobes affectaient de manière disproportionnée la communauté arabo-américaine.

Même si 2024 semble susceptible d’être une revanche entre Biden et Trump, les Arabes américains insistent sur le fait que Biden ne peut pas tenir leur soutien pour acquis. Aucun de ceux qui ont parlé avec TIME n’a déclaré que leur manque de confiance en Biden signifie qu’ils seraient enclins à voter pour Trump. Mais certains restent également en désaccord quant à savoir si la situation serait pire sous l’ancien président. « Écoutez, nous ne sommes pas idiots : nous savons ce que Trump a fait à nos communautés », déclare Amer Zahr, président de New Generation for Palestine, basé à Dearborn. Mais lorsqu’il s’agit du conflit israélo-palestinien, il poursuit : « Les politiques sont fondamentalement les mêmes. Sauf que lorsque Trump le fait, le Parti démocrate s’y oppose.»

Zahr, qui était le substitut national du sénateur Bernie Sanders en 2020, a finalement soutenu Biden pour empêcher Trump de remporter un autre mandat.

« Si Trump était président et que tout cela se passait en ce moment, nous aurions probablement beaucoup plus de politiciens démocrates à nos rassemblements », dit Zahr. “Mais Biden le fait signifie que nous ne le faisons pas.”

Cependant, pour d’autres, la question de savoir si Trump serait meilleur ou pire à l’heure actuelle n’a pas d’importance. « Joe Biden est président en ce moment et le génocide a lieu en ce moment – ​​toute autre hypothèse ne me concerne pas », déclare Maysoon Zayid, comédien américano-palestinien, défenseur des personnes handicapées et militant de longue date du Parti démocrate. fait campagne pour Biden en 2020. Lorsqu’on lui a demandé si Biden pouvait faire quelque chose pour regagner son soutien, elle s’est montrée inébranlable. « Il n’y a absolument rien que l’homme puisse faire. Je veux dire, mon Dieu, qu’est-ce qui pourrait bien ramener ces enfants ? Rien.”

Zogby, membre du Comité national démocrate depuis plusieurs décennies, note que l’abandon du Parti démocrate parmi les Arabes américains peut être observé à tous les niveaux : parmi les vieux et les jeunes, les citoyens naturalisés et les Américains nés dans le pays, ainsi que ainsi que parmi les catholiques, les chrétiens orthodoxes et les musulmans. « La communauté ressent un certain sentiment de cohésion, et Joe Biden et Israël les ont rapprochés », dit-il.

La réalité, bien sûr, est que les Arabes américains fondent leur vote sur bien plus que le Moyen-Orient. L’économie, l’éducation et le changement climatique figureront probablement parmi leurs préoccupations en novembre prochain. Mais la durée de la guerre, et la mesure dans laquelle Biden semble la permettre, pourrait conduire à ce que cette question ait plus de poids qu’elle n’en a eu auprès de nombreux électeurs lors des élections précédentes.

“Ce n’est jamais un mauvais pari de parier que les questions de politique étrangère ne dominent pas lors d’une élection”, déclare Matt Duss, vice-président exécutif du Center for International Policy et ancien conseiller en chef en politique étrangère du sénateur Sanders. « Mais je pense que nous voyons des preuves ici et là que pour certains électeurs, cela compte. Et finalement, nous parlons de quelques centaines de milliers d’électeurs dans quelques États clés. C’est à cela que va se résumer cette élection.»

Les efforts déployés par la Maison Blanche pour rétablir les relations à travers des réunions avec les dirigeants américains arabes et musulmans semblent avoir porté peu de fruits jusqu’à présent, selon Le Washington Postl’une de ces réunions étant décrite par l’un de ses participants comme «un spectacle de merde.»

Selon le sondage de l’Arab American Institute, 68 % des Arabes américains soutiennent un cessez-le-feu immédiat. Biden a proposé seulement un «pause humanitaire» dans les bombardements afin de permettre l’afflux de l’aide vers Gaza et la sortie des Américains et autres ressortissants étrangers de la bande. Les Arabes américains souhaitent également qu’il prenne plus au sérieux la question de la montée de l’islamophobie et de la discrimination anti-arabe et qu’il fasse davantage pour réaliser des progrès substantiels et significatifs vers un accord de paix permanent. « Changer simplement son ton, ce n’est pas suffisant », déclare Sami Khaldi, président du Dearborn Democratic Club et ancien délégué Biden 2020. « Chaque président vient ici et dit que la meilleure solution à la crise du Moyen-Orient est une solution à deux États, mais personne n’a le courage de le faire. Nous avons besoin de lui pour faire ça.

En savoir plus: L’opinion du public américain sur Israël subit un profond changement. Washington n’a pas rattrapé son retard

Relancer le processus de paix israélo-palestinien moribond en l’espace d’un an est un défi de taille, notamment parce que Biden a passé une grande partie de son premier mandat sans tenir compte du problème. Parmi la litanie de défis à surmonter – parmi lesquels l’expansion accélérée des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, la ligne dure du gouvernement israélien contre la création d’un État palestinien et le mécontentement croissant des Palestiniens à l’égard de l’Autorité palestinienne – il y aurait Biden lui-même. . “C’est une question sur laquelle les opinions de Joe Biden n’ont pas évolué”, déclare Duss, qui a soutenu Sanders en 2020. Après que Sanders ait mis fin à sa candidature, Duss se souvient avoir aidé à rédiger le projet de loi 2020 du Parti démocrate. plate-forme et face aux réticences de l’équipe de politique étrangère de Biden concernant l’utilisation du terme « occupation » pour décrire le contrôle de l’armée israélienne sur les territoires palestiniens qui a commencé en 1967. « C’était trop loin pour eux », ajoute Duss. “Si vous ne prononcez même pas le mot profession, à mon avis, c’est comme un oncologue qui ne prononcerait pas le mot cancer.”

Zahr et d’autres préviennent que même si l’appel à sauver l’Amérique de Trump les a peut-être contraints à soutenir Biden en 2022, cet argument n’aura pas le même effet après Gaza. Bien que ceux comme Duss puissent être en désaccord avec l’idée selon laquelle Trump vaut ce risque, il affirme que ceux qui s’opposent à l’invasion israélienne méritent que ce point de vue soit mieux représenté lors des prochaines élections.

« Les Arabes américains ne devraient pas être placés dans cette position par le président Biden », dit-il. « Et je pense que si [Democrats] maintenant, tournez-vous et dites : « Eh bien, vous n’avez pas le choix, c’est nous ou Trump », si c’est le meilleur argument qu’ils ont, eh bien, c’est aussi un verdict sur cette administration. Je ne trouve pas que ce soit un autocollant de pare-chocs très inspirant.