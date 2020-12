L’entraîneur adjoint d’Istanbul Basaksehir, Pierre Webo, qui a fait l’objet d’un commentaire raciste présumé de la part du quatrième officiel qui a conduit le Paris Saint-Germain et son équipe à quitter le terrain, a déclaré que le 8 décembre resterait dans la mémoire de la lutte contre le racisme.

Le match de Ligue des champions de mardi à Paris a été interrompu après 13 minutes suite à une dispute sur la ligne de touche sur le carton rouge présenté à Webo et n’a repris que le lendemain après le remplacement des quatre officiels roumains.

Webo, un ancien international camerounais, a déclaré que le quatrième officiel, Sebastian Coltescu, lui avait manqué de respect en se référant à lui comme « le Noir » lorsqu’il a souligné à l’arbitre qu’il devrait être expulsé pour avoir protesté avec véhémence contre une décision.

« Nous allons maintenant avoir la veille du 8 décembre et le lendemain. On s’en souviendra », a déclaré Webo, 38 ans, à BBC Sport dans une interview publiée vendredi.

«C’était une journée difficile, très difficile. C’est très stressant, j’ai vu le médecin me donner des pilules pour dormir.

« Je ne veux pas que les gens se concentrent sur moi … ce sera dommage si je me souviens de ça. J’en ai honte, pour être honnête. Ces deux ou trois jours ont été les plus difficiles de ma carrière. »

jouer 1:05 Frank Leboeuf attribue l’excellente forme de Neymar à la victoire 5-1 du PSG sur Istanbul Basaksehir.

Les joueurs et un nouveau groupe d’officiels se sont mis à genoux avant la reprise du match mercredi, avec une victoire du PSG 5-1, et Webo a déclaré que davantage d’actions de ce type forceraient l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, à prendre des mesures plus strictes dans les incidents liés au racisme.

L’UEFA a déclaré qu’elle mènerait une « enquête approfondie ».

« Pouvez-vous imaginer si vous avez deux, trois, quatre matchs comme ça – arrêter des matchs à cause de ce genre de chose? Je pense qu’ils [UEFA] vont bouger », a ajouté Webo.

« On a montré qu’on allait faire ça. Ce n’est pas l’arbitre qui va l’arrêter, ce sont les joueurs.

« Je pense que le plus important est la solidarité avec les joueurs … Quel message nous avons envoyé au monde. »