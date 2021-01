Mikel Arteta a rejeté la nécessité d’un « disjoncteur » de Premier League de deux semaines malgré le nombre croissant de cas de coronavirus dans l’élite.

Deux matches de Premier League ont été reportés au cours de la 16e semaine en raison de retours de joueurs positifs pour Covid-19.

L’affrontement d’Everton contre Man City et la rencontre de Fulham avec Tottenham ont tous deux été annulés à bref délai, à la suite du report d’Aston Villa contre Newcastle plus tôt ce mois-ci pour la même raison.

Le patron de West Brom, Sam Allardyce, a lancé des appels à la mise en œuvre d’une pause de deux semaines, mais l’idée a été rejetée par la Premier League, tandis qu’Arteta était heureuse de faire fonctionner les choses.

« Si vous voyez le bilan depuis que nous avons commencé les tests, il est incroyablement positif et tant que nous le pouvons, nous devons continuer à le faire, mais évidemment sans mettre personne en danger », a déclaré le patron des Gunners aux journalistes.

« Je pense que nous avons montré que le système fonctionnait. Au cours de la dernière semaine, quelque chose s’est produit et nous aurons plus de restrictions et plus de tests pour essayer d’être aussi efficaces qu’avant et nous verrons, mais je pense que cela peut fonctionner et nous pouvons continuer. «

Quatre membres du camp de Man City ont été testés positifs pour le virus le jour de Noël, et le club a affirmé qu’ils avaient été plus en avance sur le voyage à Goodison Park.

Le match a été abandonné quatre heures seulement avant le coup d’envoi.