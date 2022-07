La position d’Arsenal sur la vente de William Saliba révélée

La position d’Arsenal sur la vente de William Saliba cet été a été révélée.

Saliba, malgré sa signature pour le club en 2019, n’a pas encore fait d’apparition compétitive pour Arsenal.

Au lieu de cela, le bouchon a été prêté à trois reprises, son dernier prêt le voyant exercer son métier en France avec Marseille.

Et bien qu’il manque d’expérience, Saliba est un rouage clé de la défense marseillaise, qui affichait l’un des meilleurs records défensifs de la Ligue 1 la saison dernière.

Cela a conduit à l’intérêt de Marseille pour signer Saliba de manière permanente cet été.

Cependant, le Français est depuis retourné dans le nord de Londres et joue régulièrement pour l’équipe de Mikel Arteta en pré-saison.

Mais, alors que Saliba semble prêt à rester à Arsenal pour le moment, les Gunners le laisseraient partir si une offre folle arrivait.

En écrivant sur Saliba lundi, Fabrizio Romano a insisté sur le fait qu’Arsenal n’avait jamais douté du stoppeur et qu’ils le considéraient comme un joueur clé pour cette saison :

« Arsenal n’a jamais douté : William Saliba fait partie du projet et il n’y a pas de négociation avec Marseille en l’état. Bien sûr, Marseille aimerait l’idée de garder William, mais Arsenal le considère comme un joueur clé pour cette saison », a expliqué Romano.

“Les parties parlent de son contrat mais il n’y a pas encore d’accord conclu ou imminent, c’est une discussion en cours.

“Bien sûr, Edu et Arteta croient en Saliba pour le projet Arsenal et pour son départ une offre vraiment folle serait nécessaire.”

