La position anti-indienne du gouvernement des Maldives critiquée par les partis d’opposition

La “position anti-indienne” du gouvernement des Maldives pourrait s’avérer préjudiciable au développement de la nation insulaire, ont prévenu les deux principaux partis d’opposition, deux jours après que l’administration a annoncé qu’un navire chinois accosterait dans leur port.

Les paroles de prudence du Parti démocratique maldivien (MDP) et des démocrates surviennent dans un contexte de relations tendues entre les deux voisins et d’affinité des Maldives avec la Chine, un changement géopolitique et militaire potentiellement important dans la région de l’océan Indien.

Le président Mohamed Muizzu a remporté les élections de 2023 en s’appuyant sur un discours anti-indien, en rupture avec ses prédécesseurs qui poursuivaient une politique pro-indienne.

“Le MDP et les Démocrates estiment que s’aliéner tout partenaire de développement, et en particulier l’allié le plus ancien du pays, sera extrêmement préjudiciable au développement à long terme du pays”, ont déclaré les deux partis d’opposition, qualifiant l’Inde de “pays le plus long”. -allié permanent”.

Leur évaluation sur « l’orientation de la politique étrangère » a déclaré que le gouvernement maldivien doit travailler avec tous les partenaires de développement comme il le fait traditionnellement.

“La stabilité et la sécurité dans l’océan Indien sont vitales pour la stabilité et la sécurité des Maldives”, ont déclaré les deux partis d’opposition, qui détiennent ensemble 55 sièges sur 87 membres.

Ces remarques ont été faites lors d’une conférence de presse conjointe prononcée par le président du MDP Fayyaz Ismail, le vice-président du Parlement Ahmed Saleem, le député en chef des démocrates Hassan Latheef et le chef du groupe parlementaire Ali Azim.

Les Maldives ont récemment renforcé leurs relations avec la Chine après une querelle diplomatique suite aux commentaires désobligeants des ministres maldiviens à l’encontre du Premier ministre Narendra Modi après sa visite dans les îles Lakshadweep en Inde.

Le pays a également fixé au 5 mars la date limite pour que l’Inde retire ses troupes – une date limite qui fait suite à la première visite d’État du président Muizzu en Chine après son élection. C’était également sa première escale après son entrée en fonction, un autre changement par rapport à ses prédécesseurs qui faisaient traditionnellement de l’Inde leur première escale.

Plus tôt cette semaine, les Maldives ont annoncé qu’elles avaient autorisé un navire d’enquête chinois à accoster dans l’un de leurs ports pour se ravitailler, mais qu’elles ne mèneraient aucune « recherche » dans les eaux maldiviennes.

“Les Maldives ont toujours été une destination accueillante pour les navires des pays amis et continuent d’accueillir des navires civils et militaires faisant escale à des fins pacifiques”, ont déclaré les Maldives, une remarque considérée comme une preuve supplémentaire de l’éloignement de Malé de New Delhi. et vers Pékin.