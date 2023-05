La porteuse d’épée Penny Mordaunt apparaît comme la star du couronnement

Mordaunt a été la première femme à jouer ce rôle de premier plan lors d’une cérémonie de couronnement, lue comme ironique par certains observateurs politiques : « N’oublions jamais que Liz Truss a nommé Penny Mordaunt chef de la Chambre des communes pour la tenir à l’écart des projecteurs. a observé Richard Morris sur Twitter. Sa garde-robe représentait également une rupture avec la tradition. Au lieu de la tenue noire et dorée portée par le marquis de Salisbury lors du couronnement de la reine en 1953, elle a commandé un nouveau vêtement pour l’occasion qui était riche de sens. Mordaunt présente l’épée d’État au roi Charles III lors de sa cérémonie de couronnement. Crédit: Getty Images C’était une décision inspirée. La robe cape de Mordaunt était de la marque londonienne Safiyaa ; une pièce sur mesure dans une teinte sarcelle profonde décrite comme « Poséidon », en l’honneur de sa circonscription de Portsmouth. Le look a été complété par un chapeau de style bandeau de la modiste Jane Taylor, qui est une référence pour la princesse de Galles et la duchesse d’Édimbourg, et des escarpins noirs de style ballet, plus tard remplacés par des escarpins beiges pour son rôle dans la cérémonie.

La broderie dorée sur la cape et le casque de Mordaunt est due à la maison de broderie Hand and Lock, vieille de 250 ans, qui brode également les chiffres royaux. Le motif fougère est un clin d’œil au motif de l’uniforme du Conseil privé, adapté et « féminisé » pour le vêtement. Le look était moderne et élégant, avec juste ce qu’il fallait d’artisanat traditionnel. De toute évidence, l’habillement symbolique n’est pas une compétence propre à la famille royale. Mordaunt a déclaré à Politico la semaine dernière qu’elle « estimait que ce n’était pas bien » de porter la même tenue que Salisbury. Au lieu de cela, elle a dit qu’elle voulait « proposer quelque chose de moderne et qui donnera un clin d’œil ferme à l’héritage » de l’occasion. Le look bien jugé de samedi fait suite à son rôle historique en septembre, en tant que première femme à diriger la cérémonie du conseil d’accession du roi au palais St James.