La porte-parole du BJP, Shazia Ilmi, donne une réponse appropriée aux questions motivées d’Al Jazeera sur Ram Mandir

Les questions motivées d’Al Jazeera adressées à la porte-parole du BJP, Shazia Ilmi, n’ont pris personne par surprise et n’ont fait que confirmer la haine de la chaîne basée au Qatar pour l’Inde à majorité hindoue. Ce qui est devenu le sujet de discussion, ce sont les réponses précises et gracieusement fournies par Shazia aux questions motivées d’Al Jazeera.

Parlant du Ram Mandir Pran Pratishtha, le présentateur du journal a demandé si la cérémonie faisait partie de la politique du temple. Shazia a démenti la même chose et a déclaré que Lord Ram ne peut pas être relégué comme une simple figure religieuse.

« C’est un jour très important pour l’Inde. Et cela met fin à toutes les rancœurs et conflits autour de cette question. Si vous voulez comprendre Lord Ram, je dois vous dire que vous ne pouvez pas reléguer Lord Ram au rang de simple personnage religieux. Cela diminuerait en effet sa contribution et sa compréhension de Lord Ram dans l’ensemble de l’éthos civilisationnel de ce pays », a-t-elle déclaré.

Shazia a également déclaré qu’Al Jazeera avait sélectionné des faits et cité des membres de la société musulmane et d’autres personnes qui considèrent le Ram Mandir comme une menace. Elle a dit que tous les Indiens qui ont grandi dans la culture indienne syncrétique admirent Lord Ram.

L’interrompant, le présentateur lui a demandé : « Selon vous, quel message envoie-t-on en construisant un temple sur le site d’une ancienne mosquée ? à quoi Shazia avait juste la réponse.

« Au contraire, le temple a été démoli par Mir Abi Bir (Mir Baqui), qui était le commandant en chef de Babur, le premier empereur moghol envahisseur de l’Inde. Et une mosquée a été construite et ce temple a été rasé. C’est pourquoi cela fait partie de la conscience nationale de l’Inde et de tout son peuple. Il y a des écrivains musulmans qui voient que le Seigneur Rama a aussi un saint musulman. Un tort historique a été corrigé. Et ce n’est pas tout, cela n’est intervenu qu’après un verdict de la Cour suprême. Ce combat dure depuis le XVIe siècle, lorsqu’une mosquée a été érigée au sommet d’un mandir », a-t-elle déclaré.

La troisième question motivée d’Al Jazeera était de savoir si le Ram Mandir était un « électeur » pour le BJP et Narendra Modi au cours de l’année électorale.

Shazia a déclaré : « Pour être honnête, oui, vous ne pouvez pas minimiser le fait que cela rapportera des dividendes électoraux au BJP, mais cela fait partie du manifeste du BJP depuis 1990, depuis que tout le mouvement sur le Temple Ram a commencé. »

Elle a également mentionné que les musulmans ont également reçu 5 acres de terre du SC et que Babri n’est même pas un lieu vénéré comme La Mecque, Médine ou Al Aqsa alors qu’Ayodhya elle-même est le lieu de naissance du Seigneur Ram.

Le présentateur d’Al Jazeera a ensuite joué la carte de la victime musulmane en affirmant que la place réservée aux musulmans était en train de se rétrécir.

Shazia a nié cette insinuation et a déclaré que tout était fait conformément à la loi. Elle a réitéré que le Ram Mandir a été construit conformément au jugement de la Cour suprême.

Le présentateur l’a interrompu et a déclaré qu’il posait une question politique sur « l’équilibre du pays entre les communautés ».

« La partie musulmane a accepté le verdict du CS. Cela ne porte pas atteinte à la laïcité et à l’État de droit », a déclaré Shazia. « Nous adhérons à la Constitution de ce pays », a-t-elle déclaré.

Le présentateur a insisté pour que Shazia réponde à la question de savoir si cela entrave l’équilibre entre les communautés.

Elle a déclaré : « Il existe un équilibre complet entre les communautés. Sous la direction du Premier ministre Modi, ce sont les musulmans qui en ont le plus profité. Les musulmans ne représentent que 14 % de la population indienne, mais 30 % des bénéficiaires des régimes centraux sont des musulmans.

« Il n’y a aucune discrimination. C’est un lieu sacré. C’est le lieu de naissance du Seigneur Rama. L’Archaeological Survey of India a découvert les restes d’un temple hindou. Je pense que c’est un moment de jubilation et de fin des hostilités », a conclu Shazia.

La couverture du Pran Pratistha par Al Jazeera et les médias occidentaux a été extrêmement haineuse, anti-indienne et anti-hindoue. Historiquement, ils n’ont jamais mâché leurs mots en minimisant l’identité hindoue de l’Inde, en la diabolisant et même en la qualifiant de marginale.