La porte-parole de Biden a enfreint la loi – régulateur

Le Bureau du conseil spécial a reconnu Karine Jean-Pierre en violation de la loi Hatch

L’attachée de presse du président américain Joe Biden, Karine Jean-Pierre, a violé une loi interdisant aux employés du gouvernement de s’engager dans la politique partisane et a reçu une lettre d’avertissement de l’Office of Special Counsel (OSC), une organisation à but non lucratif qui a déposé une plainte contre elle a révélé mardi .

Protect the Public’s Trust, dirigé par l’ancien responsable de l’administration Trump Michael Chamberlain, s’était opposé à l’utilisation de l’expression par Jean-Pierre « des responsables républicains méga MAGA qui ne croient pas à l’état de droit », avant les mi-mandats de 2022. Ce faisant, ils ont affirmé qu’elle avait violé la loi Hatch en utilisant son autorité officielle « dans le but d’interférer avec ou d’affecter le résultat d’une élection. »

Bien que l’enquête de la CVMO ait révélé que l’utilisation par Jean-Pierre de « Méga MAGA » avait en effet violé le Hatch Act, « nous avons décidé de ne pas engager de poursuites disciplinaires et avons adressé à la place à Mme Jean‐Pierre une lettre d’avertissement », a déclaré la chef de l’agence Hatch Act, Ana Galindo-Marrone, dans une lettre à Chamberlain, datée du 7 juin.

« L’OSC a conclu que le moment, la fréquence et le contenu des références de Mme Jean‐Pierre aux ‘MAGA Républicains’ établissent qu’elle a fait ces références pour générer une opposition aux candidats républicains », a écrit Galindo-Marrone. « En conséquence, faire les références constituait une activité politique. »

Jean-Pierre s’est défendue lors du point de presse de la Maison Blanche mardi en disant que la lettre était « rétroactif » et appliqué à « quelque chose que j’ai dit il y a des mois. »

« Donc, ce que je peux dire, c’est qu’à l’époque, on m’a donné le feu vert – d’accord – pour utiliser la terminologie », elle a dit aux journalistes. La conseillère de Biden, Anita Dunn, a confirmé à CNN que la Maison Blanche avait proposé « Méga MAGA » comme une attaque politique contre les républicains. MAGA signifie « Rendre l’Amérique encore plus grande » le slogan de la campagne 2016 du président Donald Trump.

Le Hatch Act de 1939 interdit aux employés fédéraux de se livrer à certaines activités partisanes, afin de garantir que le gouvernement américain fonctionne de manière non partisane. En théorie, les fonctionnaires reconnus coupables d’infraction pourraient être passibles d’une amende, d’une réprimande, d’une suspension ou même être licenciés et exclus de l’emploi au gouvernement pour une période maximale de cinq ans. Dans la pratique, la plupart des fonctionnaires reconnus coupables d’infraction reçoivent des lettres d’avertissement.