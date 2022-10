La porte ouverte incite la tortue à une poursuite lente – Shaw Local

Parfois, l’attrait de la route ouverte exerce une force trop forte pour être ignorée.

Jack Kerouac n’a pas pu y résister, pas plus que John Steinbeck ou William Least Heat-Moon.

Ou Ding Dong.

Vous connaissez peut-être les histoires racontées par tout ou partie des premiers, mais je suis prêt à parier que presque aucun d’entre vous n’a eu la chance de passer du temps avec ce dernier, une âme charmante que j’ai eu le privilège de rencontrer en tant que son sur- l’odyssée de la route s’est terminée – peu après avoir commencé – il y a quelques semaines.

J’ai été impliqué dans l’aventure de Ding Dong via un appel téléphonique de notre superviseur de la sécurité du parc Tim Timberlake, qui avait été mis au courant d’une grande tortue errant dans un quartier du côté est de la ville. Sachant à quel point les gens ont tendance à laisser aller les animaux non désirés dans nos parcs et que j’ai un faible pour les tortues, Tim m’a demandé si j’allais donner un coup de main.

Bien sûr, j’ai dit oui.

Ding Dong, une tortue sulcata de compagnie, s’est récemment lancée dans une petite promenade, lorsqu’une porte a été accidentellement laissée ouverte. Les sulcatas, également connues sous le nom de tortues éperonnées africaines, sont originaires des prairies et des savanes d’Afrique du Nord. (Photo fournie par Pam Otto)

La zone où la tortue errait était à environ trois kilomètres de chez moi et juste en haut de la rue de l’un de nos parcs riverains. Je ne connaissais pas très bien l’emplacement, mais il s’est avéré que cela n’avait pas d’importance. Alors que je conduisais dans la rue, j’ai vu un petit rassemblement de personnes, une voiture de police et la tortue, qui ressemblait à tout le monde à un rocher de couleur beige se promenant sur une pelouse.

Aucun des voisins n’a reconnu l’animal, mais tous étaient préoccupés par son bien-être, alors après m’être établi comme un employé du district du parc et non comme une tortue au hasard, j’ai proposé de l’emmener dans mon jardin, où il pourrait attendre son heure jusqu’à ce que son propriétaire ou un groupe de secours puisse être retrouvé. Le policier a gracieusement fait monter le grand garçon dans ma voiture et nous sommes partis.

Pendant le trajet de retour vers ma maison, la gravité de la responsabilité que je venais d’accepter a commencé à se faire sentir. Ayant une certaine familiarité avec les grandes tortues, je connais leur force, leur besoin d’espace et leurs besoins alimentaires – dont beaucoup sont similaires à ceux d’une vache. Je connais également le produit de ces besoins alimentaires; si vous savez ce que je veux dire par tarte à la vache, alors vous l’êtes aussi.

Je n’ai pas vraiment eu trop de temps pour réfléchir à la situation, car je devais assister à une réunion du conseil d’administration dans moins d’une heure. Au lieu de cela, je devais me concentrer sur la tâche à accomplir : amener le beau vagabond de 70 livres de ma voiture à ma cour clôturée.

J’adorerais dire que ma force et ma forme physique étaient à un niveau où transporter 70 livres de tortue à environ 70 pieds n’était pas un gros problème. Au lieu de cela, disons simplement que j’ai été immensément soulagé d’avoir pu le déplacer de l’écoutille jusqu’au sol sans blessure – ni à l’un ni à l’autre.

À partir de là, j’ai pensé que je pourrais peut-être le traîner en saisissant l’intérieur de sa coque arrière et en le tirant vers l’arrière. Mais après m’être fait pincer les doigts non pas une mais deux fois alors qu’il rentrait ses grosses jambes – sans doute une forme de protestation chélonienne – j’ai réalisé que j’avais besoin d’un plan B.

Après avoir vu des tapis de sol de voiture utilisés pour transporter des tortues serpentines hors des routes très fréquentées, j’ai sorti une lourde bâche du garage et j’ai traîné la tortue dessus. Mais cette méthode, il s’avère, était encore moins attrayante pour mon ami décortiqué. Il s’est lancé à plusieurs reprises sur la bâche, tournant à chaque fois son corps dans la direction opposée à celle où nous devions aller.

La sueur a commencé à s’infiltrer à travers mes vêtements de rendez-vous du mardi alors que je me grattais la tête et essayais désespérément de trouver un plan C. Alors que l’horloge tournait, je me suis penché, j’ai tapé sur mes genoux et j’ai dit, d’un ton que je espérait que la tortue était attirante, “Viens ici, mon garçon!”

Et tu sais quoi? Ça a marché!

Un pas à la fois, avec des sollicitations répétées tout au long du chemin, la tortue et moi nous sommes dirigés vers l’arrière-cour. Quelle que soit la circonstance qui avait poussé ce grand gars à prendre la route, il n’était clairement pas opposé à traîner avec des humains.

Nous avons avancé péniblement, plaçant délibérément un pied devant l’autre, pas après pas, à des vitesses approchant – si j’ai bien fait le calcul – 0,08 mph. Une fois à l’intérieur de la porte, je me suis dirigé vers le robinet extérieur pour remplir un plat d’eau que j’avais à portée de main, tandis que la tortue s’est précipitée vers le bar à salade qui est mon arrière-cour sauvage.

Avec le tortie réglé pour le moment, j’ai fermé la porte, j’ai sauté dans la voiture et je me suis rendu à la salle du conseil avec quelques minutes à perdre. J’étais en train de mordre dans un morceau de pizza (un avantage majeur d’assister aux réunions du conseil d’administration), lorsque mon téléphone a sonné. La police avait transmis mon numéro au propriétaire de la tortue !

J’ai appris qu’elle s’appelait Leah, que la tortue était Ding Dong et qu’un employé des services publics avait accidentellement laissé une porte ouverte. J’ai donné à Leah des indications sur ma maison, y compris comment faire fonctionner le loquet capricieux du portail, afin qu’elle puisse récupérer son copain aventureux dès que possible, puis je suis retourné à ma pizza. Bien que heureux que le grand gars ait une maison, j’étais juste un peu triste de ne pas avoir la chance de lui dire au revoir.

La semaine prochaine : Nous en apprendrons plus sur Centrochelys sulcata, la sulcata ou tortue sillonnée africaine, et pourquoi les voir ici dans le nord de l’Illinois n’est pas aussi rare que vous pourriez le penser.