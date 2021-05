La porte d’entrée de l’Inde pilonnée par les vagues au milieu du cyclone Tauktae dans une vidéo virale laisse les internautes stupéfaits

Une vidéo virale de la porte de l’Inde inondée alors que de fortes vagues de la mer d’Oman martelaient ses anciens murs est devenue virale sur les médias sociaux, alors même que le cyclone Tauktae a touché terre dans le Gujarat tard lundi soir. Classé comme une «tempête cyclonique extrêmement grave», Tauktae est passé par Maharahstra plus tôt dans la journée, causant au moins six morts et des dégâts matériels massifs. Lundi, la vitesse du vent a atteint un record de 112 km / h. Cependant, alors que la tempête se déplaçait pour toucher terre au Gujarat après minuit, la vitesse du vent a considérablement reculé à moins de 75 km / h, comme indiqué pour la dernière fois à 20 heures.

Alors que le Maharashtra, qui est actuellement en état de verrouillage à la suite d’un grave pic de cas de Covid-19, aux prises avec des pluies modérées couplées à des vents en rafales, une vidéo apocalyptique de la Porte de l’Inde, frappée par des vagues qui s’écrasent alors que le vent souffle avec la vitesse record est devenue virale. Dans la vidéo, on peut voir des vagues franchir les barrières qui séparent généralement les touristes, portées par des vents à grande vitesse. La vidéo a fait surface sur Twitter et a choqué les internautes.

D’autres images et séquences dramatiques capturées par des individus et des plateformes médiatiques telles que The Weather Channel montrent la force prodigieuse du cyclone qui a laissé trois marins disparus dans le Maharashtra, comme l’a rapporté PTI lundi soir.

Beaucoup se sont interrogés sur les dégâts que les vagues entrantes ont dû causer à l’hôtel Taj Mahal qui se trouve à côté de la porte de l’Inde.

Pendant ce temps, le cyclone, avec des rafales de vent jusqu’à 185 km / h, a commencé à toucher terre lundi soir sur la côte du Gujarat, après avoir déversé de fortes pluies sur Mumbai, forçant l’évacuation de plus de 1,5 lakh dans le Gujarat et laissant deux barges avec 410 personnes à bord. à la dérive dans la mer d’Oman.

Selon le Département météorologique indien (IMD), Tauktae, qui a pris la forme d’une «tempête cyclonique très sévère», devrait encore s’intensifier au cours des prochaines 24 heures et atteindre la côte du Gujarat lundi soir.

(Avec des entrées de PTI)

