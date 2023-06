La portabilité du grand écran du nouveau MacBook Air est sa caractéristique phare

Apple a annoncé son tout premier MacBook Air 15 pouces après des années de gamme d’ordinateurs portables atteignant un maximum de 13 pouces – et ce pourrait être le prochain ordinateur portable que j’achète grâce à sa portabilité sur grand écran.

Mis à part le 11 pouces de courte durée, un 13 pouces est tout ce que vous pouvez obtenir de l’Air, ce qui n’est pas tout à fait suffisant pour les personnes qui souhaitent travailler confortablement toute la semaine sur un seul écran.

Et pourtant, quand il est venu pour moi d’acheter mon dernier MacBook, je suis allé encore plus petit que l’Air.

Je n’ai pas caché que mon Mac préféré est le MacBook 12 pouces – en particulier le modèle de deuxième génération que j’ai acheté en 2016 et qui me sert toujours bien sept ans plus tard. Je n’ai tout simplement pas eu besoin de mettre à jour depuis.

je l’ai donné quatre étoiles sur cinq dans mon avis notant son port USB-C unique et son manque relatif d’alimentation qui en a tellement irrité beaucoup à l’époque. Mais pour moi, c’était la portabilité qui m’attirait vraiment. Il contenait toutes les applications que vous trouveriez sur des modèles de MacBook plus haut de gamme, mais sous une forme vraiment idéale pour les voyages.

Depuis, je rêve de sortir un MacBook doté d’un écran nettement plus grand dans un design fin. Quelque chose qui ressemble aux excellents ordinateurs portables LG Gram Windows qui ont d’énormes écrans de 16 pouces mais pèsent un peu plus de 1 kg.

Mon petit MacBook passe sous la barre des 1 kg à 0,92 kg. Même si son écran de 12 pouces n’est pas assez grand pour un travail confortable toute la journée, j’ai décidé de sacrifier l’espace d’affichage pour avoir ce qui était, à l’époque, la pointe de l’informatique portable personnelle.

C’est encore discutable. Maintenant abandonné, c’est le plus petit MacBook jamais fabriqué.

Ma seule merveille de port n’est pas longue pour ce monde Dominik Tomaszewski / Fonderie

J’ai résisté à sa mise à niveau même si son faible Intel Core m3 s’est arrêté au cours des deux dernières années simplement parce que j’apprécie de ne pas le remarquer dans mon sac. Il est tellement plus léger et plus fin que l’iPad Pro 12,9 pouces avec Magic Keyboard, ou même le M1 MacBook Air de 2020 dont j’ai utilisé des unités d’examen.

Mais le nouveau MacBook Air 15 pouces pourrait être la mise à niveau pour moi. Apple affirme qu’il s’agit de l’ordinateur portable 15 pouces le plus fin que vous puissiez acheter, avec une épaisseur de 11,5 mm lorsqu’il est fermé. Je grimace un peu au poids de 1,51 kg, mais je ne peux pas ignorer cette minceur.

Il est en fait plus fin que le MacBook 13,5 mm 12 pouces – vraiment impressionnant lorsqu’il est entassé dans un écran 15,3 pouces qui constitue une mise à niveau décente sur ma machine « vintage » 2016 (l’étiquette d’Apple, pas la mienne) qui ne peut plus obtenir la dernière version de macOS et ses nouveaux widgets de bureau sophistiqués.

Le nouvel Air a deux ports Thunderbolt, doublant mon numéro actuel, et conserve la prise casque que j’utilise encore pour les appels vidéo lorsque je veux juste compter sur les fils. Je suis moins amoureux de l’encoche en haut de l’écran pour la caméra FaceTime mais n’inclut pas la technologie FaceID.

C’est juste un compromis de conception que je devrai accepter pour obtenir un écran de 15 pouces dans un Mac aussi léger. J’ai travaillé depuis ma table à manger à la maison pendant des journées entières en utilisant mon ordinateur portable de travail 13 pouces récemment lorsque je me suis ennuyé de mon moniteur installé dans ma chambre d’amis. Cela a été libérateur et m’a rappelé la douce portabilité de mon MacBook 12 pouces dans un monde pré-covid où j’allais au bureau tous les jours de la semaine et écrivais plus souvent des articles sur les trains et les avions.

Pomme

La mise à niveau 15 pouces par laquelle je suis maintenant tenté semble être le point idéal pour mes besoins, et il ne fait aucun doute que le chipset M2 à l’intérieur m’épatera par rapport au vieux m3 hagard auquel je me suis habitué.

À 1 299 $ / 1 399 £, c’est 350 £ de plus que ce que j’ai payé il y a sept ans pour mon dernier Mac, ce qui est une augmentation assez raisonnable compte tenu de l’énorme bond en avant dans les performances et les spécifications lorsque l’on compare les deux (je suis un type de Mac de base).

Le fait que mon petit Mac 12 pouces ait duré aussi longtemps m’encourage à rester un acheteur de Mac, et je suis rarement fidèle à la marque lorsqu’il s’agit de produits technologiques. Le 15in Air pourrait éventuellement me durer jusque dans les années 2030.

Nous verrons si je décide d’accumuler de l’argent pour le plus grand MacBook Air à ce jour ou si mon Mac 12 pouces crachotant a encore une année dans ses jambes fatiguées. Pour l’instant, je vais me demander si je devrais obtenir une couleur plus intéressante que Space Grey la prochaine fois.