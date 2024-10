La Porsche 911 GT3 2025, avec moteur six cylindres à plat atmosphérique, dévoilée

La Porsche 911 GT3 2025, dotée d’un moteur six cylindres à plat atmosphérique de 502 ch, devrait impressionner par sa suspension améliorée, son aérodynamisme et ses efforts de réduction de poids.

La voiture est livrée avec de nouveaux pneus et des packs optionnels comme Weissach et GT3 Touring pour la personnalisation.

À partir de 224 495 $, la GT3 devrait arriver sur les marchés internationaux d'ici la fin de l'année, les livraisons aux États-Unis commençant l'été prochain.



Quelle est l’histoire Porsche a dévoilé sa dernière offre, la 911 GT3 2025, célébrant un quart de siècle de la série emblématique GT3.



Le nouveau modèle, baptisé 992.2, est une version mise à jour de son prédécesseur et conserve la signature du moteur six cylindres à plat atmosphérique.



Malgré des normes d’émission plus strictes, Porsche a réussi à maintenir la GT3 uniquement propulsée par la combustion interne.

Détails du moteur et de la transmission

Le moteur de la 911 GT3 2025 développe 502 ch à 9 000 tr/min.



Pour se conformer aux normes d’émission modernes, Porsche a équipé le moulin de deux filtres à particules et de quatre pots catalytiques.



Le véhicule bénéficie également d’arbres à cames améliorés de la GT3 RS, de nouveaux corps de papillon, de refroidisseurs d’huile et de culasses révisées.



Le groupe motopropulseur peut être couplé à une boîte manuelle à six rapports ou à une boîte de vitesses DCT à sept rapports.

Améliorations de la suspension et de l’aérodynamisme

Porsche a également intégré les enseignements de la GT3 RS dans la suspension avant du nouveau modèle.



Certains maillons de suspension présentent désormais une forme aérodynamique, améliorant à la fois l’appui à l’avant et le refroidissement des freins.



Le point de montage inférieur du bras avant du triangle inférieur minimise la plongée au freinage, maintenant une plate-forme aérodynamique stable de l’avant à l’arrière.



De nouveaux phares ont permis des entrées aérodynamiques plus larges à l’avant.

Nouveaux pneus et efforts de réduction de poids

La 911 GT3 2025 est livrée avec des pneus neufs mesurant 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière. Ces pneus améliorent les performances par temps mouillé. Un pneu plus collant axé sur la piste est également proposé.



Porsche a également introduit de nouvelles roues standard, qui réduisent le poids non suspendu d’environ 1,5 kg, contribuant ainsi aux efforts globaux de réduction de poids.

Forfaits tourisme Weissach et GT3

Auparavant exclusif aux modèles Porsche RS, le pack Weissach est désormais disponible pour la GT3. Il comprend un toit en fibre de carbone, des liens de descente, des barres anti-roulis, un panneau de cisaillement, des plaques d’extrémité et des coques de rétroviseurs.



Parallèlement au lancement de la version standard, Porsche propose également le GT3 Touring Package qui donne un look plus sobre en supprimant l’aile.



Un ensemble Leichtbau (léger) pour la GT3 Touring comprend des composants de suspension en fibre de carbone du groupe Weissach et d’autres caractéristiques telles que des roues en magnésium.

Caractéristiques intérieures et options de sièges

L’intérieur de la 911 GT3 2025 reflète plusieurs changements par rapport à la nouvelle 911 Carrera, mais elle dispose toujours d’un commutateur d’allumage au lieu d’un démarrage par bouton-poussoir.



La voiture présente un nouveau design de sièges baquets en fibre de carbone avec dossiers rabattables et chauffage en option.



Pour la première fois sur une GT3, des sièges arrière peuvent être ajoutés en option sur la GT3 Touring.



Les clients peuvent également opter pour des sièges sport actifs à réglage électrique dans 18 directions, mais uniquement avec la configuration standard de l’habitacle à deux places.

Prix ​​et disponibilité

La nouvelle GT3 commence à 224 495 $ (environ 1,89 crore ₹), un bond considérable par rapport aux 171 500 $ (environ 1,4 crore ₹) de la GT3 2023.



Porsche a annoncé qu’elle ouvrirait les carnets de commandes de la 911 GT3 sur les marchés internationaux vers la fin de cette année.



Les livraisons aux États-Unis débuteront l’été prochain, ajoutant ainsi un nouveau chapitre à l’héritage de Porsche en matière de voitures hautes performances.